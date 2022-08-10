存股千張、日領1萬股息 投資達人用公式算出「聯電便宜價」：豈有不買之理

【撰文‧唐祖貽】

台股自7月中見到13928低點後開始反彈，儘管利空仍不斷，但漲幅已有千點。三位價值投資達人都謹慎樂觀看待台股後市，並提供長線看好的標的。

從俄烏戰爭、美國通膨高漲、升息、縮表、經濟衰退，加上中國最近再度對台大規模軍演，今年台股可說是「集萬千利空於一身」，嚴重打擊投資人的信心，指數下看十年線、破萬點的聲音不絕於耳。不過，在價值投資者的觀念中，指數位置不是重點，買進具投資價值的公司並長期持有，才是投資主軸。

財經部落客股魚 從股價淨值比著手，反攻機會大

三位知名的價值型投資達人：股魚、雷浩斯、謝士英，分別從不同角度，帶你發掘被低估的優質潛力股。

積極提倡價值投資與存股的達人股魚，回顧今年以來國內外關於景氣面的利空，認為大多已經反映在下跌的指數或股價中；加上美股續強與國安基金加持，接下來至少還有一段反彈行情可期。

「當然，未來隨時都可能還有黑天鵝突然跑出來。」對此，股魚建議投資人進一步分辨，若是屬於非經濟因素，如最近的中國軍演，或出現利空卻不跌，例如聯發科近期的法說會釋出一堆利空，但次日股價卻不跌反漲，「這些黑天鵝反而提供了上車的機會。」

經歷空頭洗禮 找出投資屬性操作

不過，台股經歷多年來難得的空頭走勢，股魚認為不是壞事，他表示，投資人總要經歷空頭的洗禮，才能真正知道自己是哪種投資屬性。在過去兩年的大多頭中，很多人怎麼買、買什麼都賺，即使小幅回檔也不擔心，還勇敢加碼攤平，但這種方法卻在今年上半年受傷慘重。

所以，如果是那種遇到大跌就吃不好、睡不著的投資人，股魚建議現階段尋找具防禦性、民生相關或具獨特利基的類股長期持有。他表示，這類股票股價波動度低、穩定性高，每年又有不錯的配息，是很好的存股標的。例如公用事業的天然氣與電信股，或具有特殊利基的關貿與中菲等都可考慮。

如果能承受較大風險、相信「富貴險中求」的投資人，股魚建議可以往跌深的重災區挖寶。例如半導體、甚至被市場點名庫存過高或產能過剩的IC設計股，歷經上半年大跌後，目前其實都有跌深反彈的契機。

股魚以災情最慘重的面板驅動IC為例，台股相關的聯詠、敦泰、天鈺，今年股價從年初跌至近期的最低價，都慘遭腰斬命運，即使如龍頭聯詠上半年每股稅後純益（EPS）達32.25元，全年預估至少仍有50元以上，也無濟於事。不過股魚指出，聯詠歷經多次產業景氣循環，即使遇上金融海嘯，其股價淨值比從未跌破兩倍。

聯詠近期公告第二季的每股淨值比第一季大降，為94.02元，股魚認為這個數字應該已經扣掉今年配發的51.5元現金股利。另外，若聯詠全年的EPS仍然有50元以上，預估到年底時的每股淨值應該接近120元，目前股價撐在240元附近，剛好是每股淨值的兩倍左右，「現在買進就算不會立刻大漲，但也不會吃虧，未來隨著面板景氣回升，反攻的機會很大。」

整體而言，股魚建議積極型的投資人可從股價淨值比著手，找出如聯詠般估值進入歷史低檔的股票分批買進、波段持有，未來會有不錯的收穫。

財經作家雷浩斯 鎖定台積電DNA 布局績優股

台股利空不斷，7月中旬宣布進場的國安基金，成為現在市場最大的倚靠。財經作家雷浩斯從過往績效來看，國安基金「抄底」成功的機率頗高，因此他建議投資人應該視為長線進場的好機會，開始分批布局績優股。

檢視雷浩斯的持股清單，除了已經持有幾年的台積電、大立光、儒鴻等，近年來新增了聯發科與宏碁，「因為它們擁有台積電的DNA。」

雷浩斯解釋，台積電在台灣立下的標竿不只在業績、製程、良率、供應鏈等，還有「創造被需要且不可或缺」的企業經營目標。在這種企業培養出的人才，就帶著「台積電的DNA」，若有機會接掌其他公司，就會帶進這優良的DNA，逐漸改變這家公司的體質。

聯發科的共同執行長蔡力行、宏碁的董事長兼執行長陳俊聖，就是曾於台積電擔任高階主管，將台積電DNA帶到新公司的最好範例。雷浩斯指出，聯發科近年來的產品如5G手機、Wi-Fi 6晶片，不但策略正確，更由於他了解晶圓代工的製程，所以高階晶片效能屢屢勝過競爭對手高通。

而陳俊聖進入宏碁後，也積極調整宏碁的營運模式與獲利來源，尤其推動內部創業計畫，鼓勵優秀員工轉任旗下子公司的CEO或高階主管，並運用集團資源協助這些子公司掛牌。他還破天荒讓宏碁的股東可以用相對便宜的價格認購這些子公司的股票，例如最近有家即將掛牌的宏碁遊戲，已取得國內PS5遊戲主機軟硬體設備台灣銷售代理權，雷浩斯就能以相對便宜的價格認購。

蔡力行讓聯發科的產品被市場需要，陳俊聖則賦予員工不可或缺的新價值，這些都和台積電的企業經營目標密不可分，也是雷浩斯認同且布局的原因。

操作大立光 每年領股息再加碼

即使其他長期持有的股票，雷浩斯也不是放著不動，「每年領到某一檔的股息，我就全部用來加碼那一檔。」其中，值得一提的是大立光，當小股東在股東會上抱怨近年營運不佳、現金股利不夠多時，雷浩斯卻注意到，公司擴產的腳步並未停歇，近期表示已有新產品在實驗中；此外，還有三座新廠正在籌設，今年第一季並公告斥資十億元興建倉儲，「這些應該都是為了新產品做準備。」

最近市場又傳出大立光可能打入蘋果的AR（擴增實境）／MR（混合實境）零件供應鏈，且第二季毛利率止穩回升，帶動股價大漲、挑戰年線。雷浩斯不確定AR／MR是不是公司口中的「新產品」，但他認為，新產品、新廠、新倉儲的效益，最快要到明年下半年才會浮現，因此他建議現在看到股價大漲而買進的投資人，還需要耐心持有一段時間。

存股達人謝士英 創本利比公式 股息日領一萬

靠自創的「本利比」公式，20多年來存了上千張股票，現在過著財富自由退休生活的謝士英，投資觀念與績效都令人佩服。據他估算，目前他每年領到的股息已超過3百萬元，接近「日領一萬」的境界。

這些年來，每次面對股市的大幅波動甚至股災，謝士英的態度永遠是「逢低買進」，如果跌破本利比公式設定的便宜價，更是愈跌愈買。

面對今年的跌勢，謝士英也不例外，「尤其是聯電。」他表示，幾年前開始買聯電的原因，就是看中它的經營狀況不錯，加上配息優，例如去年ESP為4.57元、今年配息3元，配息率約65.7％。今年業績比去年還要好，預估EPS可達6元，若明年配息率與今年相同，明年有機會配到4元。以明年的配息計算，股價在40元以下已低於他設定的便宜價，「豈有不買之理。」

但今年聯電股價大跌主因，就在於市場預期消費性電子產品的晶片庫存過高、IC設計公司減緩下單，而這類晶片大多屬於半導體中的成熟製程，也是聯電的主要獲利來源。

除了庫存過高，另一個長線的隱憂是，2023年起，全球將有數十座新廠陸續啟用，勢必影響聯電的營運。這些難道不會讓聯電的獲利縮水、配息減少嗎？

對此，謝士英認為，上面提到的營運壓力確實存在，不過這就要比較各家公司的競爭力了。他舉出三個理由，認為聯電受的影響相對有限，首先，聯電是全球第二大晶圓代工廠，雖然是以成熟製程為主，但產能與良率還是要比其他小廠、新廠優異許多。

其次，聯電歷史悠久，目前絕大多數設備的折舊早已攤提完畢，「若新廠、小廠想殺價搶單，聯電絕對有本錢打消耗戰。」而且，聯電資本支出相對台積電低很多，帳上現金相當充裕。

因此他的結論是，聯電明後年的營運或許會受到影響，但可能僅是成長幅度不如預期而已，未來仍會重回成長軌道，且配息維持一定水準，「目前的股價明顯被低估。」

獲利與配息皆優 低接「失常好學生」

除了聯電，謝士英的核心持股還有統一、大成、長興、玉山金、台塑等，其中「今年趁大成下跌時買了一些。」他表示，大成以往獲利與配息都很好，今年因農糧、雞蛋等漲價影響獲利，但這些漲價的幅度，未來都可逐漸轉嫁到下游，因此趁「好學生一時考壞」時買進。

這些核心持股之外，謝士英也在積極留意新標的，「這兩年我在注意的是富邦金與裕融。」前年還各小買一些，「可惜裕融很快就漲上去，來不及多買。」而富邦金則是他近期比較關注的標的，他認為，壽險業的營運狀況其實是穩定的，只是因為會計準則限制了財報的完整性，仍然值得長期關注並持有。

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