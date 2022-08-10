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捐錢還被罵「假公益真避稅」有錢人心冷！4年善款縮水127億「弱勢生6年沒營養午餐」

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「這幾年，大家承辦的態度都很消極，包括主管機關、我們銀行受託人員都一樣，還有會計師甚至勸原本有意捐錢做『公益信託』的客人，走別的管道，因為媒體不斷地負面報導，甚至，我們手上有客戶已經捐出財產成立公益信託，看到媒體不斷說『假公益、真避稅』，氣憤地說，『算一下我這幾年所得稅少繳多少，我全繳回去，但我捐出去的錢全部撤回來，還我，我不做了！』」

說這話的，是一位國內大型民營銀行信託部資歷超過20年的資深人員，他在第一線，親眼見到許多有心人，原本有意將長輩的身後財產，或是自己的財富捐出來，成立「公益信託」，以此幫助社會上更多的人。但是近年來，只要網路搜尋「公益信託」關鍵字，跳出來的都是「假公益、真投資」「假公益、真避稅」等負面訊息，原本熱烈的心，頓時冷了。

根據信託公會統計，自公益信託成立20年來，國內公益信託的歷年新增件數、金額均能穩定攀升；然而，在公益信託的負面報導接連出現隔年起，也就是自2019年開始，公益信託的件數、金額都結束長期以來的正成長，到今年第二季止，件數共減少12件，金額減少127億元。這個金額，足以讓全台弱勢生長達6年時間沒有營養午餐可吃。

心冷了，善款不再湧現，最後受害的，是原本公益信託的最終受益人——台灣的弱勢團體，再也拿不到這些資源。

外界近年對公益信託的指摘，常見所謂的「假公益、真避稅」。但，真的有人會這麼做嗎？「這是一個非常簡單的數學問題。」一位官股銀行信託部資深專業人士說。

他解釋，假設某人有1000萬元的所得，他應該要按所得稅率40％，繳400萬元的稅；若捐給公益信託200萬元，要繳的稅就是1000萬元減去200萬元，再乘以40％，等於320萬元，單看繳稅總額，成功「避稅」80萬元，「但有人會為了少繳80萬元的稅，而去捐獻200萬元嗎？」

再以上述情況為例，外界也質疑，他捐贈出去的200萬元這部分，往後所產生的收益從此不用繳稅，但銀行信託部資深人士直言，這筆200萬元的財產既已捐出，未來的稅務責任，當然毫無疑問是由受贈人承接。

但，這就是目前市場的現況，外界誤解、市場消極、善錢縮手，下一步甚至走向——修法！

今年4月，法務部宣布，「行政院院會通過『信託法部分條文修正草案』完善公益信託制度，促進公益。」主要條文的修正，幾乎完全針對外界誤導的內容而來，包括第七十一條之八：「對個別團體、法人或個人所為之獎助或捐贈…，不得超過當年度支出10％」；第七十一條之六：「公益信託…年度支出不得低於前一年底信託財產總額2％、或年度收入總額60％…。」

其中，「每年公益支出應達財產總額的2％」的規定，等於幫委託人直接限定，每年要花掉財產的2％，換句話說，如果孳息不夠豐厚的公益信託，可能50年就會花光消滅。這個修法方向，已經「嚇走」不少想要百年傳承的公益信託基金。

外界的誤解，造就了一套錯誤的立法，甚至可能禍延錯誤的修法，傷害的是嗷嗷待哺、幾乎難以為繼的弱勢團體…。當熱燙的心冷卻，善款一點一滴收回，台灣，恐怕真正要淪為缺乏善心之手的鬼島了。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1338期)

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