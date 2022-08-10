日設計師三宅一生病逝 享壽84歲⋯肝癌死亡率高！7大症狀出現要小心

【撰文・李易紓】

日本著名時裝設計師三宅一生8/5因肝癌病逝家中，享壽84歲。

以獨特皺褶剪裁「一塊布」剪裁哲學，著稱於時尚圈的三宅一生，1938年4月22日出生於廣島市，他從多摩美術大學畢業後，前往法國學習傳統高級定制服技術和設計，之後在紐約學習。

三宅一生是奠基日本時尚的大功臣之一，要了解日本時尚發展，就絕對不能不知道三宅一生！

1970年成立三宅設計事務所，次年創立品牌「三宅一生」。1973年首次參加巴黎收藏。他以極富工藝創新的服飾設計與展覽而聞名於世。

他以製作日本服裝「一塊布」等傳統啟發的服裝而受到關注，代表作「Pleats Please」表面都帶有精細褶皺，他打破先入為主的服裝觀念，每每創新作品都備受讚譽，並在世界各地博物館展出。

1999年10月，他以自己名字命名「Issey Miyake」品牌，2007年創立日本第一家設計博物館21_21 Design Site並擔任館長。他一生都在時尚圈積極活躍，更設計用回收纖維製成新衣服。

2009年，他為《紐約時報》撰文，透露之前很少談論的原子彈爆炸經歷， 2010年他被授予文化勳章，2016年三宅一生亦被授予法國榮譽軍團指揮官（三等），同年在東京六本木國立藝術中心舉辦大型個展。

近幾年他很少參加公開活動，在新冠疫情後三宅一生仍關注其品牌新項目的執行動向，並在家中向員工提出建議與想法。

事實上，肝腫瘤分為惡性及良性，若證實是良性的腫瘤，就不用太過擔心。肝臟的良性腫瘤中，以血管瘤最常見，其次是良性的結節性增生，腺瘤則較少見。

至於肝臟的惡性腫瘤，則包含：肝癌、膽管癌、轉移癌。

若不算較為少見的膽管癌、轉移癌，根據衛福部統計資料顯示，肝細胞癌（即肝癌）是台灣癌症死亡的第二大原因，每年有超過7,000名患者死於肝癌。

肝癌常見症狀 1. 上腹部疼痛、急性腹痛 2. 疲倦 3. 食慾不振 4. 體重減輕 5. 黃疸 6. 下肢水腫 7. 排出黑便或血便

肝癌危險因子：肝炎、酒精、黃麴毒素

肝癌是怎麼發生的？「肝炎、肝硬化、肝癌」是所謂的肝病三部曲，台灣是B型、C型病毒性肝炎的流行區域，多數肝癌就是從Ｂ肝、Ｃ肝發展形成，因此台灣也可說是肝癌的好發地區。

除了B肝、C肝之外，酒精、黃麴毒素也都是誘發肝癌發生的危險因子。

遠離肝癌威脅，定期接受超音波檢查

不過，肝臟是沈默的器官，沒有痛覺神經，等到身體功能明顯有異時，病情可能已經相當嚴重。因此，最好的應對方式便是早期診斷、早期治療。

一般常見的診斷工具包含：超音波、電腦斷層、核磁共振等；其中，超音波沒有輻射線也非侵入性檢查，不傷身體也不會感到不舒服。

本文授權自今周刊，原文見此。

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