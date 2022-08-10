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30歲應徵工讀生很怪？老被問「還是學生嗎」 他分析：這2點超賺

聯合新聞網／ 今周刊
不少人平日有正職工作，假日還有工讀打工，非新聞當事人。 聯合報系資料照
不少人平日有正職工作，假日還有工讀打工，非新聞當事人。 聯合報系資料照

【撰文・林依榕】

許多店家在徵工讀生，雖然沒有明寫年齡限制，不過如果年過30歲還去應徵，是不是被錄取的機率不高、遭受異樣的眼光，自己心裡也會有點彆扭？

一名網友在Dcard論壇上發文表示，自己有一份正職工作，而且「見紅就休」，看似規律的生活步調，最近卻讓他覺得假日有點無聊，想趁休假日找份工讀的工作來打發時間，可是礙於自己已經30幾歲，擔心自己會和其他應徵的工讀生年紀差很多，好奇詢問「30幾歲的人去應徵工讀會不會很瞎？」

貼文曝光後，不少人認為有許多上班族在做正職工作之餘，下班也會去找兼職、工讀的工作，多賺點外快，「有正職找假日工讀超正常」、「我前幾天找打工，一起面試的年紀都比我大，還有40幾的」、「去咖啡廳那種工讀還能順便學技能，一堆人都這樣，有錢賺還省學費」。

有的人則分享自己的經驗，表示自己22～25歲時有做過全職、月薪4萬5，卻發現職涯發展不是自己想要的。現在26歲的他，身兼3份兼職工作，每個月薪水加起來共有3萬7，他認為這樣的好處是可以準時上下班，如果工作延後半小時就開始加薪，不僅不用承擔雜事、上班壓力不會太大，也不用長時間待在同一間公司而覺得枯燥，「要有自己的專長、外加自己喜歡，才能做的長久，我家人也是說興趣最重要」。

其他人也回應，「我們公司還有60幾歲的工讀生」、「沒什麼啊，我最近兼職顧店的，實習時都是妹妹在帶我的，我都能當她爸爸了，就一樣同事相處啊」。

而站在資方的角度，網友分析後認為「公司反而覺得賺到吧，工讀的薪水能找到30歲有工作經驗的人」、「兼職的薪水當正職的人用，怎麼說都是公司賺」、「很多資深的人面試工讀，老闆反而很愛，跟年輕人領一樣的錢，但事情處理的更好」。

不過也有的人點出部分現實面，「最尷尬的不是工作，而是都會被問幾歲？還是學生嗎？畢竟打工的都是年輕人⋯好像都會覺得妳這把年紀怎麼來打工」、「不管你自己會不會在意，實際上就是多少會引人側目」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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