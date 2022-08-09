「日圓狂貶，簡直在傷口上灑鹽」台灣工具機產業受重擊2原因 業者：第4季會更慘

【撰文・張如嫻】

2022年以來日圓大幅貶值，7月14日更一度貶破1美元兌138.9日圓，再探1998年10月以來新低，8月8日微升至1美元兌135日圓。日圓貶勢不斷，對台灣工具機產業帶來負面影響，不僅降低台灣工具機零組件在國際市場原有的價格競爭力，業者更擔憂疫後造成供應鏈重組，恐讓台廠面臨危機。

攤開台灣工具機外銷成績單，22年前2季外銷總額較去年同期成長14%，單看22年出口額，第二季也較第一季成長13%，亮麗表現的背後，其實隱藏著更多對前景不明的擔憂。

「日圓貶值對台灣整機廠和零組件的殺傷力很大，只能說真的是有苦難言。」台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲面露憂愁，緩緩道出近期工具機產業面臨的接單困境。

他直言，新冠疫情、俄烏戰爭使原物料價格上漲、供應不穩、兩岸關係拉警報加上全球經濟發展充滿變數，對工具機產業造成不小衝擊，加上成本提高、交期延長都是問題，如今日圓狂貶更如雪上加霜，接單充滿變數，「簡直在傷口上灑鹽。」

從統計數據看來，目前工具機出口成績依然成長，但業者的接單狀況卻每況愈下。由於從接單、生產到出口約需半年到10個月，甚至1年時間，因此業者遭遇的挑戰尚未能反映在外銷數字上。

從事工具機產業超過40年的許文憲，以目前接單情形評估接下來的發展，似乎不容樂觀，「假設第1季做10台，第2季大概就剩6台，第三季剩4台，第4季會更慘。」

受匯率影響，接單降溫，包括兩項原因。

首先，在亞洲，台灣工具機及零組件的最大競爭對手是日本和韓國，而日圓貶值有利日本出口、提高日本工具機價格競爭力，因此，台灣工具機便失去原有的價格優勢，其中，綜合加工機及車床都受到頗大衝擊。

許文憲指出，日本在銷售整機上因為具有大廠優勢，台灣整機廠本來就無力競爭，大多是靠零組件出口獲利，現在日圓貶值，等於又再對台灣工具機零組件造成傷害。

另一方面，台灣工具機外銷依國家主要分成美元、歐元及日圓計價，就日本市場而言，台灣銷往日本的工具機零組件約90%都使用日圓計價，因此當日圓的貶幅超越新台幣，便不利於日廠進口，也就是說，當這個現象持續下去，台廠將面臨掉單危機。

許文憲透露，日本已有工具機大廠開始整頓協力廠，旨在拉高國內自製能力，不依賴零組件進口。「台灣好不容易用幾十年的時間達到大公司的價格跟品質要求，如果日本這些公司收回來自己做，會造成很大衝擊。」

許文憲還指出，台灣工具機產業的另一個弱點，即以中小企業居多，因此日廠這項佈局令他十分擔憂，產業供應鏈會重組，中小企業將難以與日系大廠競爭。

受全球經濟環境影響，日本企業藉著匯率助攻訂單滿盈，許文憲說，目前大多日本廠接單已滿到明年6月底，反觀台廠，連第3季狀況如何都不敢肯定。

不過面對失勢，許多業者其實已開始轉型，舉例來說，3年前公會導入產業規範，推動統一規格化，既能降低成本也可提高產量；部分業者也導入自動化、智能化設備，試圖提高產品附加價值，同時培育相關領域人才。不過許文憲也坦言，目前工具機產業的轉型工作才剛起步，尚未成熟就遇到瓶頸，確實讓人焦慮。

「我們希望政府可以做大企業的後盾，大企業再來帶領中小企業，母雞帶小雞。」許文憲認為，面對全球經濟衰退及匯率波動下日系大廠的策略變革，中小企業的資源、技術和人力皆無法抗衡，因此業者合力「打群架」是在國際市場取勝的重要關鍵。

此外，許文憲也認為對工具機業者來說，要維持出口競爭力，保持匯率穩定十分重要。另外，國內勞動力短缺問題，也將是工具機業者必須克服的另一項挑戰。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

每年花8萬「7年賺到8張中華電」！他從存3個月才能買進1張股票，到年領500萬股息：一招把本金變大

「給小孩太多錢，反而害了他們！」身為父親，股神巴菲特的教養之道：絕不寵壞小孩

一個月只能擠出5千元，如何靠0050存退休金？他40歲財富自由曝必勝法則「60歲退休滾出1860萬」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】