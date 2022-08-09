南太平洋火藥味漸濃 美中關係惡化「最敏感的點」⋯謝金河：世界大戰恐在此引爆

【撰文・謝金河】

下一個火藥庫：太平洋島礁國

這兩天，日本正為77年前美國在廣島上空投下第一顆原子彈致哀，1945年8月7日上午八時十五分，美國在廣島上空投下原子彈，造成巨大傷亡，加速日本投降。同一天，美國副國務卿Wendy Sherman在所羅門群島參加二戰紀念儀式，意有所指的說：某些人忘記戰爭的代價及教訓，一些領導人以脅迫及施壓為手段⋯⋯這一席談話完全衝著中國而來。

今年美中關係從暗鬥到明鬥，太平洋島國的爭奪戰其實是重要的導火缐。過去幾年，中國在外交上拼命挖台灣的牆角，原來和台灣有邦交的所羅門，吉里巴斯等紛紛與台灣斷交，中國金援，並且在這些國家恊助建軍港及軍事基地，引發澳洲，紐西蘭高度緊張。

這些年，中國積極拉攏這些太平洋島國，外長王毅數度出訪，今年中國和太平洋島國外長並舉行峰會。

美國密切關注這個情勢的發展，今年布林肯到了一趟斐濟，副總統賀錦麗透過視訊和太平洋島國元首舉行視訊會議，這次雪莉副國務卿銜命而來，努力斡旋和太平洋島國的外交關係。

拜登前不久也和紐西蘭總理阿爾登會談，澳洲新總理也趕赴日本參加四方會談。這一次台海危機真正撞及的是南海到南太平洋的情勢。

回到歷史來看，1941年12月7日，日本攻擊珍珠港，美國正式參戰，此後從1942年6月6日中途島，到瓜達卡納爾群島，馬里亞納海溝，塞班島，帛琉，關島，菲律賓，沖繩⋯⋯這些島礁國家是美國大兵付出幾十萬人生命，從日本人手上搶下來的。

這次中國在這些島國插旗，衝擊的是南太平洋的地緣政治敏感神經，不但澳洲，紐西蘭坐立難安，美國也如鯁在喉，這才是美中關係惡化最敏感的點。

現在美中兩國都在南太平洋使力，美國，日本，紐澳勢必集結全力抗中，南太平洋火藥味愈來愈濃，稍不小心，世界大戰可能在此引爆！

本文授權自今周刊，原文見此。

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