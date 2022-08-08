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就怕傷了台積電？「大陸經濟也會遭巨大損失」兩岸情勢若無法好轉 學者曝台積電的下一步

聯合新聞網／ 今周刊
過去2年裡，中國市場占台積電的比重，已經從20%降到10%左右。 本報資料庫
過去2年裡，中國市場占台積電的比重，已經從20%降到10%左右。 本報資料庫

【撰文・林依榕】

中國為了恫嚇台灣，向美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行表達不滿，對台灣進行一連串的食品進口禁令以及圍台實彈軍演。

台海兩岸關係緊繃，引起國際關注，但澳洲學者分析，中國不會制裁台灣的晶片業，因為一旦少了台積電，反而也會傷了自己的國內經濟。

澳洲人報報導，根據諮詢機構Gartner的數據，台灣的晶片製造廠領先世界，2021年光是晶圓代工，台灣就吃下了全球68.4%的市占率，其中56.6%更是由台積電拿下。

台積電在先進製程領域上掌握領先全球的技術，是全球晶圓代工龍頭，雪梨科技大學供應鏈專家Sanjoy Paul表示，中國非常依賴台積電的晶片，倘若這次制裁影響到其代工廠的營運，中國經濟將會承受巨大損失，「我不相信中國會採取如此激烈的行動，因為沒有台積電，中國也難以倖免。」

Sanjoy Paul認為，這次裴洛西訪台會見了台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音，及和碩副董事長程建中等科技界領袖，應該希望台積電能夠盡快將晶片製造遷往美國等國家。

加上現在兩岸關係緊張，如果情勢無法好轉，台積電將會逐步降低中國市占比重；其實，過去2年裡，中國市場占台積電的比重，已經從20%降到10%左右，未來可能業務比重也將越來越小。

不過，研究機構Capital Economics首席亞洲經濟學家Mark Williams則認為，如果中國真的做出更多制裁，影響到台積電，那麼將會波及全球、晶片供應鏈受干擾，甚至最嚴重會出現「斷鏈」危機，全球企業沒人能躲過。

本文授權自今周刊，原文見此

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