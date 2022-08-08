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詐騙集團也跟時事！裴洛西訪台向他傳「借錢簡訊」 求救內容超爆笑

聯合新聞網／ 今周刊
美國眾議院議長裴洛西日前訪台。 本報資料庫
美國眾議院議長裴洛西日前訪台。 本報資料庫

【撰文・林依榕】

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）此次台灣行備受全球關注，而詐騙集團似乎也緊盯時事「做功課」，冒用裴洛西的名號寄發詐騙簡訊。8/2當裴洛西抵台快1小時後，有民眾收到她的「求救簡訊」，表示下飛機逛街忘了兌換台幣，希望民眾可以幫忙轉帳借錢。

然而有些詐騙集團成員似乎沒在看新聞，簡訊內容寫下「我的專機被共軍打下來，好不容易游泳到台灣⋯要借2000元買機票」，並承諾日後會受封救援民眾為紐約市市長，離譜內容笑翻一票人。

裴洛西此次「台灣彩蛋行」引起國際高度關注，中國甚至不斷派出共機，多次侵擾我西南空域防空識別區，加上先前中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進，更鼓吹中共解放軍，擊落裴洛西訪台的專機，放話「若是裴洛西機毀人亡，美方應承擔後果」，引起我國軍及美方緊張戒備。

8/2晚間22：44裴洛西抵達台灣快1小時後，有網友收到一封自稱是裴洛西的詐騙「求救簡訊」，猛一看讓他笑到不行。

該名網友在PTT論壇表示，裴姨似乎忘記帶錢傳簡訊給他，簡訊內容寫道「您好，我是美國國會眾議院議長裴洛西，剛剛抵台，下機後發現忘記換台幣，總之先匯個萬把塊過來，事成我讓你當美國隊長。」

（圖片來源：PPT）
（圖片來源：PPT）

原PO便幽默嘲諷表示，「怎麼辦這是真的還是假的，議長沒帶現金明天怎麼逛南機場夜市、吃阿男麻油雞？而且借錢之後還有機會當美國隊長，聽起來還不錯對吧？我要去哪裡借錢給她？之後被封美國隊長會有綠卡嗎？還是直接變公民？」

而根據《TVBS》報導，還有其他民眾同樣收到了「裴洛西」的詐騙借錢簡訊，可是內容更是離譜，「你好，我是裴洛西，我的專機被共軍打下來了，我好不容易游泳到台灣，現在還差新台幣2000元買機票。如果你幫了我，事後必定封你做紐約市市長，萬分感謝」。

（圖片來源：TVBS）
（圖片來源：TVBS）

收到該簡訊的民眾，覺得無奈又好笑，明明8/2晚間22：44裴洛西已經抵台，簡訊卻在23：32表示專機被打下、游泳到台灣，這種「騙錢又不做功課」的行徑，讓人傻眼到不行。

而其他網友則搞笑留言，「為了當美國隊長或紐約市市長，趕快送錢給她」、「你說你是鋼鐵俠，不屑當美國隊長」、「用英文回他，告訴他你拜登看他看不看得懂」、「賭吧，畢竟你也沒機會翻身了」。

本文授權自今周刊，原文見此

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