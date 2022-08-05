無懼中共軍演 台股早盤大漲250點！謝金河：股市將走出自己的格局

【文・謝金河】

台海局勢緊張，金管會擬祭「限空令」穩住市場，台股以14802.34點開出後，彈升近200點攻向14900點，台積電開盤漲1.8%，來到509元。隨後指數擴大至超過250點，突破14950點。

金融市場的超限戰：注意通膨加快降溫！

裴洛西來台，引發兩岸緊張，中國稱「關起門來打狗」，對台展開軍演，斐洛西離開後，中國射出11發東風飛彈，這是1996年台海危機以來兩岸最緊繃的態勢。這幾天，各大報都在醒目的頭版，用上最驚悚的字句，間接也成了中國震懾台灣人心的助攻角色。

這次軍演會不會步步升高？還可以繼續看下去！我的看法是中國必須擺出較大動作，滿足先前叫囂，像胡錫進這些人的需求，目的是要震懾台灣人心，於是，作為經濟櫥窗的股市漲跌，成了重要指標。最近新台幣貶破卅大關，台股下跌，都成了頭條。

如果比較7月的股市，台灣加權指數上漲174.14，上海A跌152.9，深圳A跌45.12，滬深300跌314.91，香港恆生跌1703.28。裴洛西來台當天，台股跌1.56%，上海跌2.65%，香港跌2.84%，台灣在飛彈恐嚇下，表現沒有比較差。這次全球景氣快速降溫，反應景氣最敏感的產業是半導體及貨櫃運輸，這兩大產業是台股去年獲利最好的產業，台股當然受到衝擊最大。

今天早上一起床，第一個指標是油價大跌，WTI收在88.03美元，已經跌到2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的92.81美元以下，北海油也跌到96.5美元，這是第一道曙光。

原來大漲的黃豆、小麥、玉米，及貴金屬，全跌到俄烏開戰前的價位。最敏感的美元指數從109.294下跌到105.049，美國10年公債殖利率從最高3.479%下跌到2.595，VIX從38.89下滑到21.44⋯⋯這些指標轉向正面。而引領全球的大型科技及半導體公司，從蘋果、微軟、Google、Amazon、Tesla到Nvidia、AMD都大幅上漲，台股在美國上市的ADR也全面上揚。

在飛彈威脅下的台股，最後一定會回歸基本面，最近上市櫃公司公布上半年報，大多數公司都令人驚艶，熬過飛彈恐嚇的台股，終將走出自己的格局！

本文授權自今周刊，原文見此。

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