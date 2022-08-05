快訊

防疫險衝擊汽車業？中華車、裕隆車增資新安東京海上56億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無懼中共軍演 台股早盤大漲250點！謝金河：股市將走出自己的格局

聯合新聞網／ 今周刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文・謝金河】

台海局勢緊張，金管會擬祭「限空令」穩住市場，台股以14802.34點開出後，彈升近200點攻向14900點，台積電開盤漲1.8%，來到509元。隨後指數擴大至超過250點，突破14950點。

金融市場的超限戰：注意通膨加快降溫！

裴洛西來台，引發兩岸緊張，中國稱「關起門來打狗」，對台展開軍演，斐洛西離開後，中國射出11發東風飛彈，這是1996年台海危機以來兩岸最緊繃的態勢。這幾天，各大報都在醒目的頭版，用上最驚悚的字句，間接也成了中國震懾台灣人心的助攻角色。

這次軍演會不會步步升高？還可以繼續看下去！我的看法是中國必須擺出較大動作，滿足先前叫囂，像胡錫進這些人的需求，目的是要震懾台灣人心，於是，作為經濟櫥窗的股市漲跌，成了重要指標。最近新台幣貶破卅大關，台股下跌，都成了頭條。

如果比較7月的股市，台灣加權指數上漲174.14，上海A跌152.9，深圳A跌45.12，滬深300跌314.91，香港恆生跌1703.28。裴洛西來台當天，台股跌1.56%，上海跌2.65%，香港跌2.84%，台灣在飛彈恐嚇下，表現沒有比較差。這次全球景氣快速降溫，反應景氣最敏感的產業是半導體及貨櫃運輸，這兩大產業是台股去年獲利最好的產業，台股當然受到衝擊最大。

今天早上一起床，第一個指標是油價大跌，WTI收在88.03美元，已經跌到2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的92.81美元以下，北海油也跌到96.5美元，這是第一道曙光。

原來大漲的黃豆、小麥、玉米，及貴金屬，全跌到俄烏開戰前的價位。最敏感的美元指數從109.294下跌到105.049，美國10年公債殖利率從最高3.479%下跌到2.595，VIX從38.89下滑到21.44⋯⋯這些指標轉向正面。而引領全球的大型科技及半導體公司，從蘋果、微軟、Google、Amazon、Tesla到Nvidia、AMD都大幅上漲，台股在美國上市的ADR也全面上揚。

在飛彈威脅下的台股，最後一定會回歸基本面，最近上市櫃公司公布上半年報，大多數公司都令人驚艶，熬過飛彈恐嚇的台股，終將走出自己的格局！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

台灣曾僅剩400條國寶魚⋯立志當獸醫的他花20幾年復育！謝金河：不起眼角落有群人正默默付出

1.1K的路走了近1個小時，終於見到雪山...人生中多了兩座百岳！謝金河：抉擇常在一念之間

價值200萬元特斯拉　被19歲青年抓出資安漏洞　還駭進13國電動車！ 這家33年台廠看到新商機 「好多車廠找上門」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

生來就有反共基因！75歲曹興誠豪捐30億國防基金 大砲性格骨子裡卻是雙魚浪漫

75歲聯電榮譽董事長曹興誠，近日針對裴洛西訪台後、中共解放軍宣布軍演提出看法，曹興誠說：「任何人都可以自由來台灣訪問，不需要害怕中國的文攻武嚇，台灣一些中共同路人、懼共舔共的懦夫，都應該好好自我檢討」！

她82歲5天遊5國！愛巧克力冰當早餐 裴洛西讓人意外的point

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）短暫訪台，她挺台灣的立場與言論讓台灣颳起一陣裴洛西旋風，一直到47歲才正式踏入政壇的她，有許多可能讓你很意外的point。

上回吵架是17年前…華新麗華去年獲利創56年新高！一文揭焦家兄弟不鬩牆的3個秘密

二代接棒的企業，終究只會走向兄弟鬩牆、父子相爭、翁婿失和嗎？台灣有一家企業集團，在二代接棒後，不僅事業愈做愈強、市值還大增3千多億元，而且，兄弟間憶起上一回吵架，居然已經是17年前的事了。

裴洛西訪台對習近平政權殺傷力大 矢板明夫：她留了中國一點面子 但為何北京這2件事大失敗？

日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對於北京有很大殺傷力，這等於宣告中國對美外交及對台政策雙雙失敗，因為不僅使美國愈來愈對抗中國，對台灣持續文攻武嚇，反而提升了台灣的國際影響力。

南山淨值大縮水！存金融股怎麼買？國票金魏啟林：挑「這種金控」就對了

在升息循環啟動、金融市場大跌等雙重壓力下，台灣保險業者在尚未接軌國際、全面採用IFRS 17會計準則前，因為資產與負債評價標準不一致，出現在第二季淨值縮水9,375億元的極端情況。然而，財信傳媒董事長謝金河在最新一集「老謝看世界」的節目中直言：「南山人壽不會倒啦」。

水果發霉「切掉腐壞部分」再吃？毒理專家點2食物超危險 恐引發肝癌

夏季來臨，許多民眾都會買水果來吃，不過有些人擔心浪費食物，水果放到發霉或爛掉，選擇把壞掉的部位切掉繼續食用。對此，毒理專家招名威在臉書發文表示，當然要丟掉，特別是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群，「不要吃腐爛或發霉的食物」是健康飲食的基本原則。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。