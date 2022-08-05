生來就有反共基因！75歲曹興誠豪捐30億國防基金 大砲性格骨子裡卻是雙魚浪漫

【文・李易紓整理】

75歲聯電榮譽董事長曹興誠，近日針對裴洛西訪台後、中共解放軍宣布軍演提出看法，曹興誠說：「任何人都可以自由來台灣訪問，不需要害怕中國的文攻武嚇，台灣一些中共同路人、懼共舔共的懦夫，都應該好好自我檢討」！

對於中國以演習為名對台灣進行實質封鎖，曹興誠重批：「中共以為台灣人貪財怕死，不把台灣人看在眼裡。」

曹興誠今（5）日也霸氣宣布：「我將捐30億新台幣、大約1億美元，來加強國防，也希望喚醒台灣人為自由民主來戰鬥。」、「中共的心態跟本質就是地痞流氓，是個仿國家形式的黑社會組織」！

他也曾說：「我是外省第二代，可說生來就有反共的基因。我對中共滿手血腥、嘴謊言的本質非常了解，對他們種種反民族、反人類的暴行也多有研究。」

出生於北京，一歲半時隨父母到台灣的曹興誠，籍貫是山東濟寧，2011年1月因和艦案訴訟以及新加坡政府的大力邀請，他選擇申請入籍新加坡，並宣布放棄中華民國國籍，而現在他卻決定，捐出30億元來當台灣的國防基金，希望讓台灣的軍備再升級。

關於30億基金的運用是否將透過成立基金會來運作，曹興誠表示目前還在研議，不過在用途的部分已有初步想法，規劃主要的5項用途。

1.推動全民國防教育，提振民心士氣。 2.研究並出版反制中共對台認知作戰專書及各類影音創作。 3.辦理揭露中共對台威懾、統戰滲透相關活動。 4.開發辨識或追蹤溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息。 5.開發反制中共對台網攻及駭侵活動等。

曾提「兩岸和平共處法」，盼拆除中共對台動武的引信

早年曹興誠曾因致力提倡「統一公投」構想而被視為統派、親中派，2008年中華民國總統選舉前夕，曹興誠還曾在報上刊登廣告提倡自己的「兩岸和平共處法」，曾希望把中國《反分裂法》中，對台動武的引信，全部拆除。

2007年他接受今周刊專訪時曾提到，「以前不想理政治的事，現在退休了，就來提一提。」曹興誠雲淡風清的說，這是花點廣告錢作社會公益，他現在懶得管事，過著遊山玩水的退休生活，但是該說的還是要說，「這是一股使命感。」

當時他只要一發聲，立刻有上萬人湧進他的部落格瀏覽留言，一票工商大老都與他站在同一陣線，甚至兩黨也在第一時間與他接頭，希望一探他的立場，未來有沒有合作的可能性，那時剛滿60歲的半導體大亨，每次只要一登報紙廣告，影響力就如同漣漪般散漾開來，成為台灣輿論熱點。

2019年香港反送中，直言林鄭月娥在「胡說八道」

然而在2019年12月25日，曹興誠卻在演講時公開抨擊九二共識。曹興誠先以香港「反送中」為例，說時任香港特首林鄭月娥將港人對逃犯條例的疑懼與反抗定調為「暴亂」，就是「胡說八道」。

他話鋒一轉更直指前國安會秘書長蘇起提出的「九二共識，一中各表」邏輯不通，也是「胡說八道」，而2022年3月21日，曹興誠更透過民進黨立院黨團總召集人柯建銘的LINE媒體群組發文，稱保衛中華民國需要兩國論。

2022年大談「保衛中華民國需要兩國論」

曹興誠文中寫道：「如果世界承認中華民國是獨立的國家，大陸對台灣動武即屬侵略行為，世界各地即可支援台灣、制裁中共」，「自1999年兩國論提出至今，中共從不敢越台海雷池一步。

他更呼籲，台灣人應該團結支持蔡總統、齊聲大喊兩國論，讓它傳遍天下，他嗆說：「中共如果認為兩國論是分裂國土，那中共應該自己解散，因為他們才是分裂國土的元凶。」

曾辦過雜誌、對兩岸情勢特別關注

曹興誠善於用輿論發揮影響力，過往也曾在1996年在企業界友人引薦下，投資《九十年代月刊》。

《九十年代月刊》原本是香港媒體，以觀察兩岸情勢與國際局勢著稱，後來在台灣發行。當時除了曹興誠之外，新光集團吳東亮也是股東之一，還有很多國內重要媒體老闆也都一起投資，曹興誠因而結識了這批媒體老闆，他們不定期聚會，彼此成為好友。

曹興誠雖然投資《九十年代月刊》，但完全不干預雜誌的經營，而是很珍惜與這些友人的相處時光，幾乎每次都會出席聚會，「他的話很多，反應靈敏，非常活潑風趣，很有想法、點子也很多，很有個人魅力！」《九十年代月刊》前總經理邱近思這麼形容曹興誠。

《九十年代月刊》於1998年停刊之後，這批人仍然不定期聚會，每當定居香港的創辦人李怡來台時，大夥兒就會聚在一起吃個飯。

雙魚座的他骨子浪漫「自我實現過得精彩」

除了談政治，雙魚座的老曹，骨子裡其實很浪漫，也挺愛玩的，把生活過得精采多姿，不但精於收藏與圍棋，同時也愛與三兩好友決戰方城，而現在的他，決定捐出30億國防基金，似乎是將現在的生活重心，放在自我政治理念的實現上。

本文授權自今周刊，原文見此。

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