她82歲5天遊5國！愛巧克力冰當早餐 裴洛西讓人意外的point

【撰文・林韋伶】

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）短暫訪台，她挺台灣的立場與言論讓台灣颳起一陣裴洛西旋風，一直到47歲才正式踏入政壇的她，有許多可能讓你很意外的point。

裴洛西的父親曾任巴爾的摩（Baltimore）市長，她是家裡7個孩子中年紀最小的，且是唯一的女孩。當其他兄長被培養要繼承父親的衣缽，裴洛西先嫁為人妻、搬到舊金山，成為5個孩子的媽。

她一直到47歲才正式踏入政壇，在當時的眾議院女性議員佔比僅有5%，儘管起步較晚，她在2007年獲選眾議院院長，創下當時女性在美國政府服務的最高職位。

圖為裴洛西年輕時的樣貌。圖擷自 裴洛西臉書

事實上，她會踏入政壇是無心插柳，她自認是位非常害羞的人，比較適合擔任幕僚的角色，但當時民主黨議員莎拉伯頓（Sala Burton）罹患了大腸癌，似乎因為知道自己時日不多，便力勸裴洛西參選，還對她說：「答應我妳會出來選，這樣我會好過一點」。就在莎拉伯頓大力勸進下，她最終選擇步入政壇。

裴洛西的從政路上，最為人津津樂道的就是在極端分歧的議會中，也能擺平各方勢力，讓大家得出一個共識。她在接受媒體採訪時分享，這樣的能力雖然跟自己來自政治世家有關，但她自認身為5個孩子的媽這件事，更是紮實的訓練。裴洛西的一位女兒曾對媒體表示：「大家常常在吵架，有時候是3對2，有時候是4對1，有時候是5個對她，她一整天就是要應付我們這5個獨立個體」。

這是一般大眾認識的裴洛西，但關於裴洛西其實還有許多不為人知的有趣故事。

一、她是巧克力／巧克力冰淇淋狂粉

沒想到已經82歲的裴洛西，這趟亞洲行還能5天飛5個國家，許多人都驚訝於她竟還能如此活力充沛，被台灣網友封為「鐵人阿嬤」。對於自己為何能時時充滿活力，她認為可能是因為吃很多巧克力跟巧克力冰淇淋，甚至把它當早餐天天吃！裴洛西曾說過：「我真不敢想像如果巧克力冰淇淋沒有被發明出來，我該怎麼辦」。

裴洛西相當喜歡吃巧克力。圖擷自 裴洛西臉書

還有一次當「滾石雜誌」（Rolling Stone Magazine）前往採訪裴洛西時，雜誌創辦人投其所好，帶了一盒巧克力當禮物，讓她眼睛一亮並問到：「這真是太棒的禮物了，謝謝你，可以開始了嗎？」採訪記者馬上回應：「是，當然，妳行程很滿，我們趕緊開始訪問。」裴洛西卻說：「不是啦，我是說可以開始吃巧克力了嗎？」

二、她是搖滾樂團U2粉絲

同樣是在接受「滾石雜誌」訪問時，裴洛西分享自己一家三代都是U2樂團粉絲，「我們每一場演場會都會去，我一定是議會中去聽他們演唱會聽最多場的人」。事實上，也曾有網友真的在U2演唱會上看見野生的裴洛西坐在觀眾席，並拍照將照片分享在網路上。

還有一次，當裴洛西前往阿根廷參訪，在路上看到「滾石樂團與鮑伯狄倫演唱會」的布條飄揚，她馬上重新安排行程、空出看演唱會的時間。她不僅自己享受音樂，還帶著在當時近80歲的美國民主黨籍前眾議院議員洛伊（Nita Lowey）一起前往，也是洛伊人生第一次看演唱會。

沒想到，兩位老奶奶在演唱會上還有奇遇，一位年輕人上前跟洛伊攀談：「女士，妳願意捐一點錢幫助我們對抗愛滋病嗎？捐款可以獲得小禮物。」年輕人口中的小禮物，原來是一盒保險套，看出洛伊臉上為難的神情，年輕人還說：「沒關係啦，就放皮包裡備著」。裴洛西回想說著：「我們根本不敢相信，在場大概有約8萬人在看演唱會吧，但那個小夥子卻挑上她，那是她人生第一場演唱會耶」。

三、她帶小孩像帶兵，卻是超酷奶奶

裴洛西因為有5個孩子要照顧，且他們的年齡相仿，因此發展出一套軍事化的管理方法，每天早上5個小孩都得自己整理床、被子與房間，整理完才能下樓吃早餐。準備午餐的過程就像便當的生產線一樣，5個人都吃一樣的東西、沒得挑，菜單是：全麥麵包、午餐肉、蘋果跟椒鹽卷餅。

女孩們出門前綁頭髮也是一個個排隊處理，今天通通綁辮子、明天可能都換成雙馬尾，「有一次，我其中一個女兒頭上又有辮子又有馬尾就去學校了，」裴洛西笑著分享。

升格當奶奶之後，裴洛西的行程一樣忙碌，但她經常透過傳簡訊的方式維繫與孫子間的感情，且非常會善用貼圖：飛機貼圖代表她又出差去了、美國國旗貼圖代表她人在辦公室，有時還會傳一大堆愛心跟微笑貼圖給孫子，讓他們哭笑不得。

裴洛西除了是政治女強人，生活中也是一位超酷阿嬤。圖擷自 裴洛西臉書

愛好音樂的裴洛西也是超酷阿嬤，她在2016年也就是76歲時，曾經帶著兩個孫子到中央公園聽知名重金屬樂團金屬製品（Metallica）的演唱會。

從家庭走向政壇，裴洛西做什麼像什麼。當CNN記者問到她其中一位女兒：「妳覺得令堂在對上總統時會是什麼樣的場景呢？」她的女兒這樣答：「當她砍掉你頭的時候，你根本連自己流血了都不知道。跟裴洛西對槓，沒有人有贏面」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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