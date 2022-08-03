爛尾樓事件引爆中國停貸風暴！房市利空出盡？一表整理：10檔持有中國房地產的基金和ETF

【撰文・黃偉柏】

近期中國因「爛尾樓事件」引爆大規模停貸風暴，衝擊房地產市場及金融系統，為避免雪球愈滾愈大，官方擬提供地產開發商1兆元人民幣紓困，試圖挽救人們對房市的信心。

自今年6月底來，中國江西傳出有爛尾樓業主喊出「不復工不還貸」，後續多處受害業主也跟進停繳房貸。這些已簽署「強制停貸告知書」的建案業主，紛紛把矛頭指向貸款銀行未按規定將他們繳的房貸存入監管帳戶，違規發放資金給開發商，且未積極履行資金監管義務。

目前這波「集體停貸潮」已延燒至中國25省、91座城市， 引發外界對抵押貸款危機的擔憂。因為一旦危機蔓延到中國金融體系及融資管道，進一步引爆系統性風險，甫從疫控中解封的中國經濟，恐再度沉淪。根據國際信評機構標普估計，若停貸潮持續惡化，最差的情況恐有2.4兆元人民幣的抵押貸款將面臨風險，占抵押貸款的6.4％。

7月28日，中共中央政治局召開會議，總書記習近平於會議中要求經濟須於合理區間保持運作，地方政府須落實責任「保交樓、穩民生」等重點項目。此為中國中央最近一次針對房地產政策提出大方向，而化解市場窘境的任務，將由地方政府扛起。

資金斷鏈恐致建商破產潮

「爛尾樓」在中國早已不是新鮮事。近年來，隨著政府整頓房地產商過度舉債的營運模式，祭出「三條紅線」監管政策，加上堅持「動態清零」重挫經濟，延伸地方財政惡化，建商資金「斷鏈」等現象，導致建案停工。

三條紅線：始於中國人民銀行和住建部監管部門2020年8月召開重點房地產企業座談會，提出三個監管要求，造成房市景氣急轉直下，包括剔除預收款的資產負債率不得大於70％、淨負債率不得大於100％、現金短債比不得小於1倍。

這是否代表，中國經濟的「雷曼時刻」已然來到？

對此，中信恒生中國高股息ETF經理人葉松炫指出，雷曼事件為貸款戶已無償債能力而導致違約，而爛尾樓事件是政策問題，這些地方型房地產業主本身都具有償債能力，且受事件影響的資金估計約3800億元人民幣，「占全中國總房貸金額比率約1％，占整體銀行總放款金額僅約0.2％，對營運衝擊不大。」

英國《金融時報》指出，中國政府正在研擬透過銀行融資，為資金緊張的地產開發商提供1兆元人民幣紓困，讓爛尾樓建案順利復工。目前，此計畫已獲中國國務院批准。

為了避免財政出現缺口，解決阻止爛尾樓擴大，成了地方政府重點工作項目。據中國《新京報》指出，已停貸逾兩年的鄭州名門「翠園」，在地方政府加大「保交樓」力度下，七月初，公司已開始與信託機構辦理解除抵押與後續貸款的流程，可望於8月逐漸復工，停貸風險能得到實質化解。

中國房市高成長榮景不再

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，在停貸資金問題陸續解決後，購屋需求雖會逐步出現，投資人信心卻不會迅速恢復，「無法樂觀說第二季問題解決了，第三季就能看到中國房市回升。」高依暄預期，交易量負增長的情況，將一路持續到11至12月，才有望緩步縮減，至於回到正增長區間，最快也要明年初。

葉松炫觀察，在放寬「三條紅線」與紓困資金挹注下，部分停工建案已陸續復工，但中央「房住不炒」的基調不變，景氣雖可望逐步好轉，但不可能回到高成長榮景。他認為，此事件發生於三、四線城市，也就是「政策傳導末端」。換言之，「等風波平息，可『利空出盡』看待，屆時房地產類股會是穩定題材。」

「最差的情況，將慢慢過去。」高依暄建議，已持有相關基金的投資人，不妨靜待景氣好轉，或定期定額投入。至於空手投資人，因7月來多數陸股資產皆有回檔，此時進場風險相對小。但她補充，比起房地產與金融類股，下半年中國仍有許多看好的產業，「例如半導體、新能源等。」

在房市底部有望浮現外，高依暄分析，中央雖暗示今年經濟成長率5.5％目標難達到，但在「新能源車下鄉」等產業刺激措施推出下，成長動能有望得到一定支撐，「除銀行類股依舊穩健外，中國太平洋保險、中國財險等產險類族群，也可望受惠政策利多。」

另外，根據金融研調機構Wind數據顯示，中國上證指數本益比目前處於12.7倍的低檔區間，在人民銀行貨幣寬鬆政策延續、「中共二十大」會議將登場的情況下，都為下半年陸股反彈行情增添利多。

本文授權自今周刊，原文見此。

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