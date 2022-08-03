新竹棒球場耗資12億「被炎上」啟示：受傷球員成犧牲品 有4次補救機會市府全漏接？

【撰文‧陳彥宇、簡惠茹】

斥資近12億元重建的新竹棒球場，因趕工導致球場養護出問題，造成球員受傷。球迷全面「炎上」，中職聯盟與公部門必須記取教訓，痛定思痛。

「這幾天一直沒辦法安穩睡覺，只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當難過。」7月29日，中華職棒富邦悍將隊外野手林哲瑄在臉書發文，希望自己在比賽中受傷的意外，能喚起各界對球場安全的重視。

今年33歲的林哲瑄，打從2008年北京奧運資格賽，就一直是國家代表隊固定班底，並曾在2012年被美國職棒波士頓紅襪隊升上大聯盟殿堂。2015年返台後，也頻上演大聯盟級美技，讓球迷以「釣蝦池」形容他廣闊的守備範圍。

但7月23日，林哲瑄在新改建落成的新竹市立棒球場右外野完成一次撲接後，因肩部撞擊地面退場休息，檢查發現左肩關節唇破裂，須進行手術，恢復期預計8個月，不僅本賽季確定報銷，連他也沒把握復健後能找回巔峰身手。

開打前已羅列缺失 卻被無視

當天，只是新竹球場重新啟用後的第二場職棒賽事，但兩天下來，包括林哲瑄在內就有4名選手受傷。中華職棒聯盟會長蔡其昌於7月24日宣布當天比賽延期，8月已安排的賽事也將移地開打；一手促成新竹球場重建的桃園市長參選人林智堅也公開致歉，表示願一肩扛起責任。

7月25日，新竹市代理市長陳章賢舉行記者會指出，開賽前雖已進行壓力測試賽，並請球團、聯盟場勘，修正場內設施，但願意針對球場因趕工造成養護、工程細節的不足，向球員與球迷致歉。

儘管陳章賢強調「發現缺失，就來改正」，但《今周刊》彙整各方資訊發現，在中職賽事開打前，中職聯盟、新竹市議會、中職球員工會至少給了新竹市府4次「發現問題」、避免球員受傷的機會，但新竹市府全數漏接。

「6月21日首次受邀會勘，以及7月15日的二度會勘與測試賽後，聯盟都有向新竹市府提出『改善建議報告』。」蔡其昌還原兩次勘查狀況，並指出第一次改善建議，包括外野草皮養護、外野灑水器裸露、防撞墊下方空隙過大等；第二次報告也有紅土區鬆軟、投手丘需補黏土、外野有小碎石等十多項建議。

中職球員工會則在7月20日對聯盟提交「新竹市立棒球場工會會員使用回饋心得」，羅列27項缺失，其中包括「紅土區稍嫌鬆軟、不夠扎實、含沙量及碎石粒過多」、「外野草皮不夠平整，相較於其他球場感覺過硬，撲接時很有可能造成運動傷害」⋯⋯，幾乎像穿越時空般預測林哲瑄等選手受傷原因。

「球員工會提出的27項建議內容，與聯盟先前提出的報告接近，經內部討論後，決定彙整成場地燈光、內野紅土、投手丘、外野草皮四大方向，請市府持續改善。」蔡其昌證實，新竹市府也有收到球員工會的意見。

但《今周刊》記者索取聯盟交給新竹市府的改善建議報告全文時，中職回應：「報告已送交新竹市府作為改善參考，不便對外公布。」

即使非專業人士，也看得出新竹球場存在未爆彈。7月13日，新竹市議會組團會勘後，新竹市議員林耕仁點出球場地勢仍然不平，選手跑動時易被絆倒的安全疑慮。緊急停賽後，林耕仁進一步質疑，根據工程文件，新竹球場理應在今年底才完工，且至今尚未完成驗收，「沒驗收就開幕，背後下令的人究竟是誰？必須負起行政責任。」

對此，新竹市政府工務處副處長游蘭英回應，行政院已說明過，公共工程取得使用執照後，雖然沒完成驗收，也能先行使用，「最終是由聯盟、球團等多方共同確定場地狀態後，才開始使用。」

遭批無SOP 宜盡速立標準

《中華職棒組織規章》第二十五條規定，「各比賽之場地是否符合標準由本聯盟認定⋯⋯，各項設施皆須以本聯盟認定之規範為依據。」關於場地水準，中職確實握有決定權，非新竹市府能片面決定。但不願具名的棒球界人士指出，規章只寫「聯盟認定之規範」，未有具體指標，實務上都是由聯盟與球團共識決，「講得白一點，就是大家『喬』出來。」

該人士直言，新竹球場倉促舉行賽事，新竹市府、聯盟、球團皆難辭其咎，受傷球員則是無辜的犧牲品。「你可能想問，球員工會明明發現問題，為什麼不拒絕出賽？因為球員工會的影響力，與資方（球團、聯盟）完全沒法比。」

對於棒球界人士批評，蔡其昌承諾將訂出球場審查SOP。中職祕書長楊清瓏則表示，賽務部近期已著手研議球場安全相關審查標準。

缺乏明確審查標準，不代表地方政府無法把關。台北市體育局運動設施科技正盧律全回憶，同為味全龍隊主場的台北市立天母棒球場，2020年8月下旬完成人工草皮改造，預定隔年3月舉行中職賽事，在當年10月就完成驗收。

盧律全指出，施工過程中，台北市政府便邀請台北興富發棒球隊，以專業角度提供舉行高階賽事的改善建議。「在畫設計圖與施工時謹慎處理，驗收自然順利。先啟用再驗收不是不行，只是多半用在沒有安全疑慮的簡易型設施，像天母棒球場這種大型工程，一定是做到好，才會交出去。」

新竹棒球場缺失造成球員受傷，凸顯了被稱為「國球」的棒球運動，對於選手保護仍有極大改進空間。就如林哲瑄所說，在美國，「球場不會是需要擔心的問題。」球員可毫無保留地發揮出最好的一面。

身為球迷的我們，在期盼選手創造佳績前，理應先督促政府，提供球員們最基本、得以安心表現球技的場地。

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