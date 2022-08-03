谷歌、亞馬遜、Gopro都用它的攝影機！群光花20年打造新事業 20人拚出250億年營收

【撰文‧李逸涵】

2000年，數位相機市場正炙熱，原本已有兩大事業鍵盤、電源的群光電子，內部20人影像團隊選擇從攝影機切入藍海市場，先後牽手GoPro、Nest Cam、Ring等品牌。

亞馬遜的視訊門鈴Ring、谷歌的智慧攝影機Nest Cam，這些普及於美國家庭、可遠端監控家園的產品，其實都是出自於總部位於新北三重、過往以製造鍵盤與電源供應器聞名的群光電子。

負責群光兩大網路巨擘客戶的硬體，是它的視訊影像產品事業部，該公司2021年合併營收首度破千億元、創歷史新高，而此部門所在的影像事業部共貢獻四分之一、約近250億元的營業額，法人圈更看好該部門2022年業績再成長兩成。

但這個在2000年初成立的部門，一路來歷經風霜，幾年前，它甚至一度歷經主力產品「泡沫化」。究竟，他們是怎麼從灰燼裡奮起、最後成功打進谷歌、亞馬遜的供應鏈呢？

群光視訊影像產品事業部一開始是從手持攝影機，也就是俗稱的DV開始切入市場，自主設計攝影機並出貨給歐洲零售客戶，讓客戶貼上自己的品牌販售，後來Toshiba更因為這些貼牌生意，找群光下代工訂單。

然而，2007年蘋果iPhone上市，掀起智慧型手機浪潮，侵蝕數位相機、攝影機的需求；短短4年內，兩項產品的全球出貨量，從最高峰的一億台「腰斬」至不到5千萬台，這讓群光2011年營收年增率從連續多年的10％歸零。

眼看主力產品需求直線向下，群光率先啟動該事業部轉型，當時他們有一票工程師，嘗試把無線通訊的技術整合進入攝影機。2011年，就因這個產品搶下後來的極限運動攝影機霸主、美商GoPro的訂單。

GoPro全球熱賣 帶動極限運動熱潮

群光視訊影像產品事業部總經理蔡媚伊回憶，當年，GoPro創辦人伍德曼（Nicholas Woodman）為測試這款由群光開發與製造的產品，曾自己拿著一台、也叫她拿著一台對著拍攝，伍德曼邊跑遠大聲問蔡媚伊，「還可以看到我嗎？」

2012年群光正式對GoPro出貨，經過兩年的試水溫，2014年GoPro全球銷售衝破4百萬台，帶動其部門在該年的旺季營業額，比往年大增7成。

雖然GoPro熱賣，但相對來看，運動相機仍屬於小眾市場，後來讓群光視訊影像產品事業部翻轉，每年收入逾兩百億元，竟是一封來自「前客戶」的電子郵件。

這個前客戶是一家2006年成立、同年成為群光客戶的攝影機新創公司Flip，該公司在2011年解散後，旗下員工轉進其他新創公司，像後來寄信給群光、聚焦打造室內移動式攝影機的新創公司Dropcam。

群光在2012年開始對這家新創出貨，兩年後，該公司被谷歌砸下32億美元收購，群光順勢進入谷歌的供應鏈。正當法人圈、投資人看好未來群光有望乘著翅膀飛翔，一波未平、一波又起的挑戰已悄然來臨。

親自赴美介紹產品 不需競價即獲得訂單

Dropcam被谷歌收購的兩年後，群光聽到了該公司正在尋找其他製造公司的風聲，而且他們還發現谷歌考慮的名單中，竟有台灣的電子五哥。

深知群光無論量產、報價能力都難與電子五哥匹敵的蔡媚伊，親自帶領研發團隊，在兩個月內為谷歌開發出其首款戶外攝影機，2016年的消費電子展，飛到美國對當時谷歌的團隊主管介紹產品。

「請不要把我們當成一般的製造業！」蔡媚伊當時劈頭就對著谷歌主管表明立場。由於科技產品的研發動輒一季甚至半年，但群光僅花兩個月就端出成品，因此這名谷歌人當下雙眉上揚、擺出不可置信的表情說，「這看起來像已經可以賣的產品了。」

那次，除了讓群光繼續站穩供應商的地位，也創下該公司第一次不用與競爭對手競價，也就是跳過詢價流程，就直接拿到訂單的紀錄。

但是，磨練還沒結束。

當群光拿下訂單、準備進入量產，谷歌卻在同時間派蘋果出身的供應鏈主管，帶著30多人團隊進駐群光中國東莞的工廠，逐個環節檢查產線，要求在檢測的工站，必須從一個員工最多負責五站、改成一人負責一站，甚至還要求必須為每片電路板、每個零組件建立完整的生產履歷。

群光也見招接招，增加工人人數，並調派專員負責生產履歷，終於在2016年9月進入量產，而谷歌這款取名為Nest Cam的網路攝影機，直到今天依舊在美國亞馬遜電商銷售榜中穩居龍頭寶座。不只谷歌，群光2016年打入拿下其訂單的智慧門鈴新創公司Ring，2018年被亞馬遜收購，用一樣的方法搶在報價前主動端出產品，鞏固訂單與供應鏈地位。

群光靠著谷歌、亞馬遜、GoPro「三足鼎立」，不僅貢獻視訊影像產品事業部6成營收，更讓產品從產業棄子，蛻變為當紅炸子雞。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1337期)

延伸閱讀》

想喝咖啡提神，卻越喝越累？詭異健檢報告出爐...男同事全得骨鬆 唯一共通點：都愛喝公司那杯免費咖啡

豪宅、捷豹、勞力士，一次到去貴婦家當家教，我看到中產階級「變有錢」的關鍵

00878配息出爐》什麼時間點買最好？她43歲存1500張00878，光這季就領息42萬曝「存股退休策略」