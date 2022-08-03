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波洛西訪台 北京無法對美發火恐只對台灣出氣

裴洛西訪台「對習近平政權殺傷力非常大！」 矢板明夫：其實她留了中國一點面子 但為何北京這兩件事大大失敗？

聯合新聞網／ 今周刊
裴洛西（前中）拜會立法院。 聯合報系資料照
裴洛西（前中）拜會立法院。 聯合報系資料照

【撰文・劉煥彥】

日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對於北京有很大殺傷力，這等於宣告中國對美外交及對台政策雙雙失敗，因為不僅使美國愈來愈對抗中國，對台灣持續文攻武嚇，反而提升了台灣的國際影響力。

他也認為，大家擔心中國可能在之後對台灣做軍事報復，可能性也不大，因為再不久中共將召開20大，中國國家主席習近平最不希望在20大之前節外生枝。

「誰都知道，這個時期訪台，對選情有加分」

矢板明夫上周五（29日）在臉書貼文指出，28日美國總統拜登才跟習近平通過電話，裴洛西就將出訪亞洲，行程發表是「暫定台灣」，其實給中國留了一點面子。

「如果和拜登談完，習近平剛放下電話，裴洛西馬上宣布訪問台灣的話，就等於直接打臉習近平了。」

他指出，裴洛西現在滿腦子想的，都是11月期中選舉，如何帶領民主黨獲勝。現在美國民意挺台，「誰都知道，這個時期訪台，對選情有加分」。

「文攻武嚇不但沒效果，反使台灣在國際影響力越來越大」

矢板明夫認為，裴洛西這時訪台，「對習近平政權的殺傷力是非常大的，因為中共的領導人和長老們正好聚集在北戴河開會。會議期間，他們會看到，全世界的媒體都在大報特報裴洛西和蔡英文舉行會談的新聞」。

「這等於是告訴全世界兩件事：第一、是習近平的對美外交失敗了，幾年的戰狼外交把美國完全推向了對立面。」

「第二、習近平這幾年的對台政策也失敗了，文攻武嚇和經濟打壓不但沒有效果，反倒使台灣在國際社會的影響力越來越大。」

「現在全世界都在關心台海安全」

矢板也分析，裴洛西訪台後，中國以軍事手段報復台灣的可能性不大，「因為，還有幾個月中共就要開20大了，爭取連任的習近平本人，是最不希望節外生枝的。」

「如果貿然對台灣挑起軍事衝突，不可預測性太高了。現在全世界都在關心台海安全，連日本的鴿派石破茂都跑來給台灣助陣了。」

裴洛西原訂4月訪台　因染疫而延後至今

矢板在27日的臉書文章就預測，裴洛西應該會來台。

「我覺得，她是一個成熟的政治人物。今年4月第一次想訪台，遭到中國強烈反彈和各種威脅恐嚇，又剛好趕上她染疫，所以取消了行程。但她不久後即出訪了烏克蘭首都基輔，說明健康方面已經沒有問題，隨時都可以來台灣。」

「她把訪台行程延到8月，就說明她已經做好了各種風險評估：中國政府的反彈、報復制裁，包括拜登政府給的壓力，應該都已經估算得很清楚了。是做了充分的準備之後，才發表的行程。」

「如果她迫於壓力，再次被迫取消行程，就等於說，她事先做的風險評估是錯誤的。我不相信一個政壇的老手，會犯如此低級的錯誤。」

日本新聞界的中國通　在天津出生長大

矢板明夫是目前日本新聞界中高階主管中，極少數在中國出生的日本人，中文極佳。他於1972年生於天津，15歲回到日本，慶應大學畢業後，曾在對現代日本政經圈有很大影響力的松下政經塾第18期進修

2002年他進入產經新聞服務，2007年起擔任產經新聞中國總局特派員，派駐北京達十年，對中國政局及社會現象有深入的第一手觀察

2020年1月矢板明夫以產經新聞外信部（國際新聞部）次長的身分，來台採訪總統大選，並於該年4月接任產經新聞台北支局長。

本文授權自今周刊，原文見此

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