南山淨值大縮水！存金融股怎麼買？國票金魏啟林：挑「這種金控」就對了

【撰文・林韋伶】

在升息循環啟動、金融市場大跌等雙重壓力下，台灣保險業者在尚未接軌國際、全面採用IFRS 17會計準則前，因為資產與負債評價標準不一致，出現在第二季淨值縮水9,375億元的極端情況。然而，財信傳媒董事長謝金河在最新一集「老謝看世界」的節目中直言：「南山人壽不會倒啦」。

全球升息壓力在今年6月攀至高峰，導致6月底時壽險業淨值大幅下滑，7大壽險公司無一倖免。尤其，南山人壽淨值縮水的情況，讓市場擔憂其母公司潤泰新與潤泰全淨值可能觸及下市水位，迫使潤泰集團總裁尹衍樑浮出檯面對外喊話，使出渾身解數也要讓淨值回升。

南山人壽會不會倒？謝金河：不會啦

謝金河在節目中透露，由於台灣過去曾有國光人壽破產的案例，當南山人壽淨值大縮水的相關新聞出現時，「很多人第一時間打電話給我，問我南山到底會不會倒？我說不會啦，他有這麼強大的實力」。

節目來賓國票金董事長魏啟林也持同樣看法，並分析：「壽險業最近遇到這情形，我個人認爲是短空長多」。魏啟林指出，因為保險業目前資產與負債的評價尚未同步，才出現評價損失啊，「但這個評價損失不是真正的損失，是他去投資的機會成本損失，除非他有流動性問題去把債券賣掉，這只是一個記帳的損失」。

政大風險管理與保險系教授張士傑分析，保險業淨值就是資產減除負債，而負債就是用新台幣收取的保費，主管機關用保險法第11條的保單準備金方式，用一個固定的利率在帳面上呈現出來，也就是說，不管利率走高走低，負債都是一樣的，「所以早期的利率比較高的話，這時候的負債就會比較低，可是也沒辦法呈現出來」。

資產以美元為主、負債以台幣為主 保險業陷高額「記帳損失」

張士傑進一步分析，保險業的負債成本大概為3~4%，但台灣市場利率較低，沒有辦法在市場上得到合理獲利，因此很多公司就往國外投資，這幾年保險公司國外投資標的佔了整個資產大約7成。

也因此，美國升息對台灣保險業者的資產評價影響很大，保險公司很大一部分資產是債券，通常保險公司不會去交易這些債券，而是選擇持有到期，但同時間如果利率走低的時候，也不會有價值增加。

魏啟林進一步補充，台灣保險業者基本上都是買投資等級以上的債券、外幣債，所以信用風險極低，「現在完全是評價損失，但未來因爲利率提升的結果對他是有利的，他的新保單、新資金投資利率可能提高，利差損會減少，因此對保險業者來說是短空長多，所以我認爲最近有些大保險公司的金控在增值是非常健康的事情」。

張士傑也說明，金控法規範母公司有增資義務，大家可以不用擔心南山人壽可能倒閉。

金融股怎麼買？魏啟林：短期內避開保險業、長期挑大型金控

而對投資人來說，尤其是金融股存股族，又該如何調整手中的投資部位呢？魏啟林建議，短期而言，由於市場還陷在淨值縮水的恐慌情緒中，可以先考慮買進壽險、產險部位比較小的金融股。

但長期而言，魏啟林認為還是要買大型金控。台灣金融業主要有三大業務：保險、銀行、證券，魏啟林認為台灣金融業經營是以銀行業務做主體，銀行業的業務最整齊、最充實，所以銀行業在升息的時候是最大的利多，因爲利差會增加。

不過魏啟林也提醒大家，銀行業還是有風險，若經濟衰退導致廠商倒閉，也要概括承受，「但目前台灣還沒有這種風險，這也是央行爲什麼升息的速度跟美國比不太一樣，就是考慮到不要造成廠商的壓力」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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