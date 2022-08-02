水果發霉「切掉腐壞部分」再吃？毒理專家點2食物超危險 恐引發肝癌

【撰文・胡肇芳整理】

夏季來臨，許多民眾都會買水果來吃，不過有些人擔心浪費食物，水果放到發霉或爛掉，選擇把壞掉的部位切掉繼續食用。對此，毒理專家招名威在臉書發文表示，當然要丟掉，特別是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群，「不要吃腐爛或發霉的食物」是健康飲食的基本原則。

招名威指出，水果含有的有機酸比例較高，但若在適當的狀況下，保鮮時間就能比蔬菜要長，因為有機酸能減少細菌的繁殖，但是切記若是發霉了，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉，不要再食用，既使是富含豐富維生素的蘋果、橘子、小黃瓜、胡蘿葡、十字花科蔬菜等，都不要再食用。吃的量多不僅會飽，還會造成腸胃道負擔、導致腹瀉，長期食用也可能會有腸胃道的疾病。

而除了水果之外，招名威還特別點名「堅果類、玉米類」食材，需要格外注意，可能含有黃麴霉菌。他指出，黃麴霉菌能產生一級致癌物：黃麴毒素，只要吃下肚，就一定會累積在肝臟，不易排出，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高。

此外，麵包也是發霉就絕對不能再吃，招名威提醒，如果發現麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲較長，即使切掉一部分肉眼也無法確定是否長到其他地方，所以必須扔掉。

招名威認為，面對發霉的食物，的確可選擇將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在著毒素，「所以，保險起見，扔掉吧」。

而「民視新聞網」也報導，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，很多人會把食物發霉部位切掉，但其它部位仍有看不見的菌絲，此外，發霉的堅果類食物，恐怕會釋放黃麴毒素，吃多了肝會出問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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