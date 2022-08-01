SOGO股價驚人下跌...港股末日訊號頻頻出現 老謝：2關鍵決定香港的命運

【撰文・謝金河】

1980年代，我迷上港劇「上海灘」，每天看著周潤發和呂良偉軋戲，看許文強、丁力在上海灘搶地盤。我也迷上葉麗儀唱紅的主題曲「浪奔到浪流，萬里濤濤江水永不休⋯⋯」用這首曲子來看今天的香港，似乎有幾分貼切。

最近在中國爆紅的經濟學家郎咸平決定永久定居香港，選擇香港作為終身落腳處。但同一時間，我也注意到幾個現象，一是今年香港特區政府要發行消費券，卻意外發現有24萬個香港居民「永久離港」被取消資格，也就是說，今年有24萬人選擇永久離開香港，這些離開香港人士，看起來是有實力的人才居多。

英國政府也公布去年有8,500宗香港人申請中小學入學，2021年英國中小學有5,962個學生，今年再成長24%，人數上升至7383人。英國金融時報也將美國的金融機構考慮將香港員工移轉到新加坡。香港商會主席王冬勝也表示：移民潮讓香港技術人才流失⋯⋯。

圖擷自 Facebook

過去百年以來，香港號稱東方明珠，全球人才滙聚，如今港人爭相出走，未來香港會如何？我記得邱永漢先生在1955年寫了一本小說，書名就叫「香港」，這本大作得到日本文壇最高榮譽的直木賞。有一次邱先生問我，中國經濟發達起來後，是中國香港化？還是香港中國化？或者也可以說是香港深圳化？看起來中國沒有變成香港，反而是香港融入中國！

人流和金流決定香港的命運，7月29日位在銅鑼灣地鐵站的SOGO崇光百貨公布上半年虧損4.75億港元（約18.2億元新台幣），繼去年全年虧損13億港元（約49.7億元新台幣）之後，今年持續虧損，股價也從最高28.05跌到2.59港元（107.29到9.91元新台幣），Sogo是銅鑼灣最繁華的商場，如今逐漸黯淡。

香港股市頻頻出現末日景象，很多個股突然一天大跌八、九成，像最近的滙景控股（9968）股價一天重挫88%，跌下去就不會再上來了。最近招商銀行向于品海追債，當年柯文哲市長曾把雙子星大樓開發案交給于品海，如果這個案子延續到今天恐怕出事了。

圖擷自 Facebook

1997年香港回歸時，GDP總值為1749.5億美元（約5.25兆元新台幣），新加坡只有1064.2億美元（約3.19兆元新台幣），到去年，新加坡已經到達3817億美元（約11.46兆元新台幣），人均所得7萬2,800美元（約218萬元新台幣），而香港只有3657億美元（約10.97兆元新台幣），人均收入4萬9,600美元（約148萬元新台幣），人口有748.2萬人的香港，被人口只有568.6萬人的新加坡超越。

香港融入中國，出走的移民潮恐怕會持續，這一齣潮起，潮又落的戲碼，可能會演很久！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

香港人3個月就跑掉超過14萬，連定居8年老外都想走！人口外流除了國安法，不少人稱「受夠這一點」

香港再發消費券，24萬「意圖永久離港」市民不能領…4000人申請覆檢，財政司：酌情處理

騎一匹瘦馬逃離中國，倪匡從日領2元9角工人成創作奇才：他預言香港「死亡」，一生堅守自由靈魂

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】