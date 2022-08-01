每月不到5000元 60歲前也能存到千萬退休金？一表看懂你與富足退休的距離

【撰文・林韋伶】

「你在退休前有可能存到一千萬嗎？」如果被問起這個問題，相信很多人的答案都是否定的，但基金達人朱岳中用一張試算表告訴你，只要提早做準備，每個月投入不到5,000元就有機會存到千萬退休金。

退休規劃一直是台灣投資人理財時的重要目標之一，談起退休準備，最重要的就是退休金估算，朱岳中分析：「在估算所需退休金時評估三3大重點，包括：幾歲要退休？之後餘命有多久？想過怎樣的退休生活？」

朱岳中用主計處與內政部提供的2020年統計數據來估算，如果60歲退休、退休後每月花費3萬元、活到85歲，再加上另外準備220萬的醫療費用，一個人的退休金大約要準備1千萬元，夫妻兩人共同退休生活大約要存2千萬。

存千萬退休金聽起來遙不可及，但在扣除勞保與勞退能提供的金額後，只要能提早做準備，還是可能用每月不到5,000元的金額輕鬆達標。根據朱岳中的估算，要是能找到年化報酬率約8%的商品，從20歲開始投資，每個月只要投入不到5,000元的金額就能圓夢。

但是如果35歲才啟動退休準備計畫，一樣投資年化報酬率8%的商品，每月要投入逾2萬元才能達標；若50歲才開始準備，同樣的投資報酬率，要投入的金額更是直接飆升到破11萬元。

朱岳中進一步分析：「可能有人會質疑『年化報酬率8%的商品哪有這麼好找』，但就以國內最大基金交易平台基富通來說，平台上台股基金10年年化報酬率超過8%以上的至少有100檔，若再把其它市場的基金加進來，選擇就更多了。」

復華投信總經理周輝啟同樣支持一定要提早準備、長期投資的概念，他分析：「我們的老祖宗都會告訴我們一寸光一寸金、時間就是金錢，可是我要跟各位報告，其實時間是大於金錢的，時間比金錢還要重要。」

但另一個值得留意的數據是，若統計2000年到2020年間的數據，S&P 500年化報酬率達7.5%，但同期間投資人報酬率僅2.9%，重點就在於行為差距導致報酬大幅減少，而所謂的行為差距就是投資人就算有提早投資的健全觀念，但卻不一定抱得住資產。

周輝啟以房地產為例指出，許多投資人認為在台灣買房地產是上上之選，「買股票、買基金都會下跌，會面臨風險，做房地產最可靠，你看我30年前在哪裡、哪裡買個公寓，花300萬，現在變800萬、1000萬了，大家都認爲房地產只會往上、不會往下」。

周輝啟認為，其實投資房地產的人之所以都會賺錢，是因為他們能做到一件事，那就是「抱著房產且時間很長」，投資人會因為烏俄戰爭把股票基金賣掉，但不會把房子賣掉，「但如果我在你家的房子上做一個動態的價目表，每天更新房子的最新價值數據，也許你就會因為一些利空消息把它賣掉」。

圖擷自 M平方網站

台灣加權指數vs復華中小精選基金報酬率。復華投信整理

事實上，從「台灣信義房價指數-全國」可以看出，近20年房地產成長2.6倍，年化報酬率有6.6%，雖然表現不俗，但與同期間台灣加權指數（含息）年化報酬率9.22%相比仍較遜色，部分基金甚至可以繳出較大盤表現更好的數據，再拉開與投資房地產報酬的差距。

也就是說，為何很少人能賺到長期趨勢向上的錢，主要還是因為追高殺低的行為，導致報酬大幅減少，因此周輝啟建議拉長投資時間，才能把波動與不確定弭平，再搭配投資紀律降低錯誤行為差距。

本文授權自今周刊，原文見此。

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