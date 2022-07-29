單靠對岸的公司都很慘...中國傾力扶植這產業 謝金河：台灣下個要留心的是它，一旦突圍將成災難

【撰文．謝金河】

鷄蛋放在一個籃子的風險。

曾經引紫光入股的力成科技，這兩天董事長蔡篤恭説：景氣降溫，只要靠中國的公司都很慘！

過去力成有很大營運比重在中國，在晶片供不應求的情況下，中國的企業大力在市場掃貨，造成市場供需更加失衡。今年景氣降溫，中國的企業面對滿坑滿谷的庫存壓力，殺價聲四起，蔡篤恭說的所有單靠中國的公司都很慘，指的正是這個現象。

把這個現象再拉大一點來看，所有產業，甚至國家都必須面對市場過度集中的風險，德國的天然氣、台灣的石斑魚都是今年非常有代表性的例子。

俄羅斯在7月12日宣布北溪一號進入歲修10天，這是技術性的歲修，22日俄羅斯宣布原日產1.73億立方米的天然氣，出口到德國，減供到3300萬立方米，德國及很多歐洲國家已開始擔心俄羅斯可能隨時會斷氣，這是單押一個市場的風險。

台灣的水果到最近的石斑魚也是顯著的例子，台灣的農民把水果改良技術及石斑魚養殖技術全部拿去中國，過去很多年，台灣的鳳梨、芒果、釋迦、蓮霧，七、八成比重都在中國，石斑魚在中國市占率一度到78.3%。現在這些極端倚靠中國市場的水果、魚類，在中國一聲令下，中國巿場瞬間歸零，業者受到巨大衝擊，大家才猛然想起分散市場的重要性。

兩岸經營風險逐漸升高，過去台灣電子組裝產業生產基地幾乎都在中國，如果兩岸有戰爭風險，台商在中國的投資，資產可能在瞬間歸零，這是未來分散風險經營必須放在心上的大事。台灣的印刷電路板、筆記型電腦、個人電腦等組裝產業在中國生產比重相當高，也有不少IC設計廠商幾乎單押中國市場，這些孤軍深入，單押中國的企業，投資人要十分小心。

這些年中國挾舉國之力，以補貼手段扶植出來的產業，已對市場造成巨大破壞力，像京東方的面板得到的國家補貼可能比獲利還多，但南韓三星、LGD的面板已被夾殺出局，台灣面板雙虎只能苟延殘喘。最慘的是三星手機，過去在中國市場市占率一度超過30%，現在降到1%，南韓經濟這些年表現不好，其實都是來自中國的殺戮。

台灣下一個要非常留心的是半導體產業，中國以舉國之力發展半導體產業，一旦突圍，那將是台灣的災難！

延伸閱讀》

為了房貸、孩子、家庭，我得待在收入不錯的公司做著不喜歡的工作...中年告白：44歲的我疲憊又認命

父親賭博散盡家產敗近億元，卻仍嘴說「保證下次不會了」隔三岔五來要錢...律師勸：別當無止盡的孝子

張淑芬問黃崇仁 「你3000億公司做這麼大，怎麼開始的？」 原來要從34年前老爸給3000萬本錢說起

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】