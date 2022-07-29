潤泰新潤泰全再吞跌停！逾3.7萬張賣單高掛...淨值合計蒸發1300億，恐慌因素是這個

【撰文・胡肇芳】

潤泰全（2915）、潤泰新（9945）受到南山人壽波及，第2季淨值大減近1300億，兩公司週四(7/28)下午召開重大訊息說明，變動會計政策由成本模式改採公允價值。

不過週五(7/29)兩公司股價再度跌停鎖死，潤泰全以61.6元跌停開出後鎖死，跌停及市價賣單超過1.5萬張，潤泰新以54.8元跌停開出後鎖死，跌停及市價賣單超過2.2萬張。

根據經濟日報報導，法人表示，潤泰全雖不至於有下市風險，但公司宣布要現金增資3.7億股，股本膨脹至110.43億元，加上兩檔個股第2季淨值大幅下滑，對比股價仍高，使市場瀰漫肅殺氛圍。

日前傳出受南山人壽影響，衝擊潤泰全（2915）、潤泰新（9945）2家公司第2季淨值表現，兩公司週四(7/28)下午召開重大訊息說明董事會決議，變動會計政策由成本模式改採公允價值。

潤泰新及潤泰全公布截至第2季淨值，潤泰全為40億元，每股淨值5.73元，潤泰新為282億元，每股淨值13.41元。

媒體先前報導，潤泰全及潤泰新受南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，在透過投資性不動產改採公允價值衡量後拉升淨值，避免下市或打入全額交割危機。

潤泰全也宣布，董事會通過辦理現金增資3.7億股，會在增資最後價格算出，才能確認能提升多少淨值，目標提升每股淨值至10元以上。潤泰新則暫時沒有增資計畫。

潤泰全表示在變更會計政策後，3月底淨值583億元增為707.33億元，而潤泰新則從3月底的713億元拉升至908億元。不過，潤泰全至6月底就僅剩40億元，潤泰新也從908億元縮減至282億元，等於雙雄第2季淨值大減1293億元。

日前市場傳出，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，即導致潤泰新、潤泰全連2天股價打入跌停後，證交所將潤泰全、潤泰新列線上監視股票後，股價即破底翻、週四(7/27)股價分別收在68.4元、60.8元。

證期局副局長張子敏表示，近期因為升息，導致部分金融商品認列大幅未實現評價損失，如果對上市櫃公司淨值產生重大影響，證交所及櫃買中心將督促公司公布重大訊息說明。

針對上市櫃公司財務狀況，若觸及警示指標，證交所及櫃買中心已訂定不同處置措施，如變更交易方法或分盤集合競價等，提醒投資人注意。

受到美國升息影響，南山人壽淨值大減，衝擊潤泰全、潤泰新及寶成(9904)三大股東淨值，3家公司上周連舉行重訊記者會澄清，表示不會降低對南山人壽持股，潤泰新、潤泰全也決定將重新評估資產以提升公司淨值。

對於如何改善淨值？潤泰全及潤泰新表示變更會計政策，重新評估資產價值，市值增加以提高公司淨值。

公司也表示，因應長期變化，沒有考慮降低對潤成持股，由於目前南山人壽淨值處於歷史低點，若明年景氣反轉或是降息，淨值則將大幅提升，因此不考慮降低潤成持股。寶成則指出，現階段不清楚對淨值影響程度，但對公司營運不會有重大影響，不需要做增資或是發債。

至於潤泰全今年配息5元是否如期發放？潤泰全副總經理李天傑上周重訊時表示，今年配息5元股利政策經董事會和股東會通過，會繼續執行，對淨值影響沒有很大變動，都在能夠掌控的範圍內。

對於下市傳言的風波，潤泰集團總裁尹衍樑表示，南山人壽可能再兩年準備上市，之後公司的股價就會說話，所謂「淨值危機」純屬市場傳言，投資人應理性判斷。

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