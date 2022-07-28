阿里巴巴「回港」是訊號！謝金河曝美中角力深水區：裴洛西來不來台，台灣只是借用的舞台

【撰文・謝金河】

過去一年來，美國強力要求中企在美國上市的企業，必須遵守公開揭露的財會準則，特別是公司審計底稿的核實權限，雙方一直僵持不下。最近除了滴滴宣布從美國下市外，阿里也有更進一步動作，將改變原本在香港第二上市改為第一上市，大多數籌碼搬回香港，這是阿里準備回港的重要訊號。

阿里巴巴在2014年9月19日在美國上市，一上市就成為華爾街投行的最愛，股價一度大漲到309.32美元，一度是全球第七大市值企業。後來川普祭出貿易戰、科技戰，阿里又受到反壟斷法及螞蟻集團上市喊停的影響，市值從8351.6億美元急跌至1978.56億美元，阿里成了全世界跌最慘的大型科技公司。

到了2019年11月26日阿里回港第二上市，這三年間，阿里把上市基地從美國搬回香港。接下來，重量級在美國上市企業，從拼多多、京東、網易、嗶哩嗶哩等可能陸續搬回香港掛牌。

如果超過200家的中資企業一起搬家，放棄在美國的第一上市，轉掛香港，這會使港股更加熱鬧，不過，問題也來了，這麼多企業到香港上市，在香港資金不斷外逃，但籌碼供應卻大增的情況下，香港股市的壓力可能更大。

這次美國眾議院議長斐洛西要不要來台灣？能不能來台灣？已經是中、美雙方在使力，台灣只是借用的舞台。美中角力的深水區在金融戰，當美國要求中國必須接受財報監管，中國若不妥恊，可能中資企業會全面從美國下市，阿里開出第一槍，這是一個重要訊號！

本文授權自今周刊，原文見此。

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