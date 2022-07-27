首家本土班底開發商！這位風電業界的「新同學」 殺出重圍搶百億大生意

【撰文‧王炘珏】

「我們很新，但我們很有信心！」台亞風能專案開發總監蕭伊珊這麼說。

這次離岸風電第三階段區塊開發盛況空前，環評送審開發商名單上出現了一個新面孔——2020年才成立的台亞風能，是風電業界的「新同學」，也是本次招商裡少數以本土人才為班底的開發商，並以「台灣環風控股」投入環洋風場的開發，裝置容量四四○MW（千瓩），場址位於彰化外海，目前已進入環評審查。

如同《聖經》故事中大衛挑戰巨人歌利亞的情節，本土商台亞，如何能靠著僅20多人的團隊，在兵強馬壯的國際群雄中，搶得先機？

做好在地溝通 小團隊大發揮

「我們台亞的定位，是以專案的模式找國際投資人、引進技術及對台投資。」回應外界的好奇，蕭伊珊直接了當地說。

事實上，目前參與第三階段風場招商的開發商，幾乎都是國際大型團隊，員工動輒百人，所有環節也都能獨立完成——但大團隊，也有大團隊的難題。

參與過台灣第一座示範離岸風場海洋風電（Formosa 1）、曾在德商達德服務的蕭伊珊就發現，對外資來說，風機建設的技術、工程都難不倒他們，令他們頭疼的，反而是建設風機前的階段。

「你想想，國外的廠商，剛進台灣，要怎麼去找案場、做前期溝通？」她解釋，規模大的公司比較難快速動員，因此需要在地公司的協助。

而台亞就是看準了這一點，做好在地任務、當一個稱職的「引路人」，就是台亞瞄準的商機。蕭伊珊解釋，台亞的主要工作，在於與公部門聯絡、地質調查、許可申請等非常「台灣」的事務。同時，選好風場場址，並做好地方利害關係人的溝通，及在地供應鏈的安排，再找對台灣風場有興趣、且「志同道合」的外資，一起參與風場開發。

特別是第三階段，無論在財務規模、技術上的挑戰都比先前大得多。以目前離岸風電的建置成本來看，平均一MW的電力裝置容量，成本大約在一億到一．五億元的水準左右，若要建立四四○MW的風場，就要投入超過六六○億元；何況，第三階段可能牽涉浮動式風機等新技術，若無成熟的技術，要在既有的條件及時間限制內完成，幾乎是不可能的任務。還好，目前台灣產業對再生能源需求量大，在不少企業主抱著「只要有綠電，價格好談」的心態下，市場火燙，很多有技術與資金實力的國際風電業者聞香下馬，躍躍欲試。

台亞董事長林怡文承認，確實有很多國際廠商向台亞接洽，合作對象幾乎也已敲定，「但沒到最後一刻，真的不能說。」不過，側面打聽的結果，台亞目前鎖定的對象，應該是歐洲一家頗有實力的電力商，待行政程序走完就可揭曉。

投入海事工程 帶動國產化升級

等待宣布合作的國際團隊期間，台亞一點也沒閒著。

由於第三階段對國產化的要求更高，占比須達6成，因此台亞在正式選商前已開始建構本土團隊。蕭伊珊說，台亞以本地精銳組成團隊，除了她自己一路參與離岸風電，台亞風能團隊成員來自風機製造大廠台灣艾納康（Enercon）、再生能源服務公司寶晶能源、跨國律所國際通商法律事務所（Baker McKenzie），及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等，因為有在地的基礎，對於台灣廠商總是比較好溝通，也比較清楚政府要的是什麼。

台亞風能也積極給台灣廠商機會，以環洋風場為例，在第三階段公告工程設計要納入國產化之前，就已經找了中興工程參與工程設計。中興工程在台灣風電開發第一及第二階段有一定的經驗，彼此也都了解，大家一起合作開發，成功機會就比較大。「我們是唯一個引用本土設計團隊的開發商，就是希望能一起推動國產化的發展。」蕭伊珊說。

此外，台亞還成立了台灣海天離岸工程公司，投入台灣國產鏈中較為缺乏的海事工程，更與環球測繪、大川吉海事工程、中信造船及英商費舍海洋服務（James Fisher Renewables Taiwan）結盟，成立運營維護團隊。

林怡文指出，台灣風場在國際上具有競爭力， 但在第二階段因沒有本土開發商，風場的主導權及話語權都不在台灣廠商身上，本地廠商只能擔任零件供應商，在以外商為主的大環境下，政府推動國產化也很辛苦。因此，希望在第三階段，能讓台灣業者能夠有機會擔任開發商這個資源分配者的角色，可以決定如何分配預算、如何採購零件及服務，讓海峽的風，不僅能點亮每一個家庭，更能真正替台灣保留人才及產業的香火。

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