南山淨值蒸發3千億？保單會失效？尹衍樑、尹崇堯出手 潤泰集團驚魂風暴「有驚但無險」

【撰文． 劉俞青、呂玨陞】

南山人壽第二季淨值可能減損多少，連帶可能拖垮潤泰新、潤泰全的耳語滿天飛，其實仔細爬梳南山的財務後，顯示這場潤泰風暴雖然颳得凶猛，但應該可以有驚無險過關。

「南山人壽好好營運下去最重要。」當旗下的潤泰創新、潤泰全球兩家公司的淨值受到南山人壽第二季財報波及，甚至被指面臨下市危機時，集團總裁尹衍樑面對這波風暴，卻老神在在告訴《今周刊》，南山人壽繼續好好營運下去，確保每位保戶的權益，最是重要。

這場風暴的起因，是因為透過對關係企業潤成的持股，潤泰全、潤泰新分別持股南山人壽26.62％、25.11％，但因為第二季全球股市、債市都重挫，讓南山人壽的淨值可能蒸發大約兩千億元。這個重創，連帶拖累了潤泰全、潤泰新這兩大股東，淨值也可能受到嚴重影響，甚至瀕臨成為負數的危機。

根據《證券交易法》規定，公司淨值一旦歸零，就必須下市。對潤泰集團而言，內部沒有提早察覺，預先做好準備，讓這兩家上市公司受到重創，這次事件不僅是營運上的難關，更是顏面無光。

一解南山風暴 可從財報窺知

火從南山人壽燒起，卻在外圍的潤泰全、潤泰新炸開，股價在7月20日、21日連殺兩根長黑棒後才止跌；但身處火源的南山人壽，其4百萬名保戶更擔心的是：「我的保單會不會受到影響？」

答案其實是不會。為何不會？金管會率先跳出來做說明，表示「利率走升對壽險業具有正面效益，因為會改善長期以來的利差損問題。」既然保戶不受影響，那為什麼對潤泰全、潤泰新的影響如此重大？另外，南山人壽的半年報要到8月中才正式公布，但在此之前，市場耳語已經滿天飛，甚至有媒體稱，南山人壽第二季的淨值，可能一口氣驟減3千億元！

各種說法在市場上不斷謠傳，但其實要破解這些耳語真偽，透過南山人壽財報上的揭露，已經可以略窺一二。

首先要看引發淨值減少的主因，主要來自於股市、債市雙重下殺。

股債雙殺 嚴重影響集團淨值

從南山人壽今年第一季財報上，可看到利率敏感度分析，利率每上升（或下降）1％，南山人壽淨值將減少（或增加）2137億元。如果以美國十年期公債利率為標準，第二季利率上升0.647％，推算出若持有債券部位不動的前提下，光是升息造成的債券價格下跌，可能讓南山人壽第二季淨值減1382三八二億元。

再看對股市的影響，同樣從財報中可以看到，股市每下降（或上升）10％，淨值會減少（或增加）510億元。全球股市在第二季都受傷頗重，台股跌幅約16％，美國道瓊指數下滑超過11％，折中以13％計算，若南山人壽的持股不變，則第二季股市跌價將使南山人壽淨值減少約660億元。

綜合以上，所以南山人壽第二季在股、債市雙殺下，淨值可能減損約兩千億元，與外界耳語所稱的3千億元，有將近1千億元差距。今年第一季南山人壽帳上淨值為3235億元，因此第二季財報上的淨值，還有將近1200億元。

但這個估算的前提是持有部位不變的前提下。據債券市場人士指稱，其實在第二季，南山人壽已從市場上出售不少債券；換句話說，屆時公布的數字應該還會更樂觀一些。

接下來，就是這個「減損大約兩千億元」，或者可能再少一點，以此估計對潤泰全、潤泰新的淨值影響，分別是減少532億元、502億元。換句話說，南山人壽第二季淨值減少，可能使潤泰全、潤泰新的帳上淨值剩下80億元、278億元，減幅固然頗巨，但與外界預估的可能因為轉為負數、遭到下市的命運相比，仍有一段差距。

不過，兩家公司淨值遭到重創仍是不爭事實，換算下來，潤泰全、潤泰新的每股淨值分別僅剩10.8元、13.2元，無論是對比這兩家過去股價高掛70、80元，甚至一百多元的好表現，或對潤泰集團而言，不啻是一記狠狠的教訓。

但這次因為會計準則引起淨值的波動，在未實施IFRS17（國際財務報導準則第十七號保險合約）之前，因為負債未能即時調整，以致淨值會因金融市場的大幅波動，而跟著受到波動，實屬一個特別的狀態。淨值的波動或許是一時，保險公司的經營終究是百年大計，因此，「以一時波動宣判整體體質」，確實存在盲點。

舉例來說，雖然結算到6月底的數字難看，但再往後看，從6月底到7月20日這段時間，因全球股市反彈，據了解，南山人壽的淨值又因此回升了2、3百億元之譜。

重創集團形象 但有驚無險

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，主要是目前IFRS17還沒完全接軌，利率上升或股票價格下降對於公司淨值的影響會直接反映，造成公司淨值波動較大。

一名熟悉保險業的會計師表示，接軌IFRS17後，利率調升就會對保險公司比較有利，淨值波動大的狀況就會弭平，比較可以改善現在的問題。

如今，潤泰集團已決定啟動「資產重估」來面對這次難關，因為過去潤泰全、潤泰新兩家公司皆採用舊的會計準則，也就是《成本法》認列不動產價值，因此，雖然南山人壽在2014年已從《成本法》改採公允市價認列不動產價值，但在潤泰全、潤泰新兩家公司帳上，仍是將南山人壽的不動產以《成本法》認列。

估計這次資產重估後，南山人壽帳上的「投資性不動產採用公允價值提列數」項目下，約212億元的價值，扣掉原來《成本法》下的增值部分，都可按持股比重認列；加上潤泰全、潤泰新本身的資產重估增值，其整體結果將讓兩公司更遠離可能下市的泥淖。

以這次受創較深的潤泰全為例，名下的不動產若從成本改採市價估算，可增加約48億元的價值，因此加總後，資產重估的效應就可能為潤泰全帶來近百億元的淨值增加。

「有驚，但無險！」或許是這次潤泰集團因火起南山人壽衍生的一連串風暴，最貼切的注解。潤泰集團內部也立刻召開緊急會議，經過各種版本的推演之後，確定以「資產重估」作為因應，在總裁尹衍樑與其子、南山人壽董事長尹崇堯共同拍板後，尹衍樑又再度回復從容態度，告知《今周刊》，當務之急，仍是讓南山人壽好好營運，這場「潤泰集團風暴驚魂記」，終告一個段落。

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