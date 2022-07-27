患者進不去加護病房...為何全台專責病房空床率逾5成 疫情緩和也不能轉用？

【撰文‧陳彥宇】

新冠疫情趨緩，專責病房空床率逾5成，所掀起的醫療排擠效應，愈來愈引發討論。如何兼顧醫療品質與防疫部署，從中取得平衡，將是指揮中心重要課題。

「真的很頭痛！因為病房沒床了，病人全塞在急診。最忙碌時，一位醫師要同時照顧50個病人，幾乎是平常的2.5倍，直到交班仍看不完所有病人。」一名台中市某醫學中心急診科醫師，談起最近的工作狀況，語氣顯得極度疲憊。

過去一個月來，新冠肺炎疫情逐漸脫離高峰，單日確診病例已降至4萬人以下，但這位急診醫師的負擔卻絲毫未減，因為每天都有不少非感染新冠病毒的急性病患無法住院，只能被「困」在急診室等候空床或轉院。

這位醫師服務的醫院依指揮中心規定，將一定比率的急性一般病床設為新冠專責病房，他觀察，專責病床數字雖隨疫情變化浮動，但空床率一直維持一半以上，排擠了收治其他病患的空間，「急診醫師擅長的是緊急看診處置，病人塞在急診，接受到的醫療服務強度，很難達到專科病房水準。」他解釋。

非新冠重症塞急診 一床難求

「不是只有COVID-19會死人！」該醫師指出，他曾耳聞其他區域醫院，發生急性消化系統疾病患者無法及時住院治療而往生的憾事，建議新冠專責病房的使用應更有彈性。

「一床難求」，也成為立法院各委員辦公室間討論話題。

「我剛幫一位二度中風的60多歲長輩打完電話，他在台北市連跑三家醫院都排不到空床，每家醫院都說『只剩專責病房有床，但無法收治非新冠病人』。」一位立委辦公室主任透露，「喬病床」是很常見的選民服務，但他光過去一周就接到三件來自焦急家屬的陳情案，希望替重病家人找到一張病床，這是在國會服務十多年的他，鮮少遇過的高頻率。

自新冠疫情在2020年進入台灣本土以來，中央流行疫情指揮中心就要求醫院開設「專責一般病房」與「專責加護病房」，專門收治中重症確診病患，專責病房規模隨疫情變化而機動調整。

新光醫院副院長洪子仁分析，開設專責病房是因應疫情的必要措施，但醫療資源有限，一旦專責病房增加，提供給非新冠的床數自然減少，兩者此消彼長。「5、6月疫情進入高原期，指揮中心要求的專責病房比率不斷提高，醫院只能降載其他疾病服務量，連帶出現一般患者不能住院，非急性手術延後狀況。」他說。

洪子仁舉例，5月疫情最嚴峻時，新光醫院依政府規定開設20床專責加護病房，後來確診趨緩，一天最多用掉5床，空下的15床即使是急性中風、心肌梗塞患者也不能使用；但包括新光醫院在內的北市幾家醫學中心，都曾發生非新冠病人要進加護病房，但專責加護病床必須保留，病患最終只能轉院的狀況。

檢視指揮中心公布數據，新冠專責病房空床率過高的現象確實存在。截至7月26日，全國228家醫院合計開設9376床專責病床，但有5911床未使用，空床率達63％。其中，台北區60家醫院，專責病房空床數1302床、空床率51.5％。

衛福部「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，則證明了急診壅塞卻無足夠病床消化的現象。七月二十六日上午七時許，台大醫院、台北榮總、新光醫院、林口長庚等醫學中心，等待住院人數皆亮起紅燈，其中台大、新光更已向119通報滿床。

洪子仁認為，專責病床數量與急診壅塞之間存在關聯性，呼籲指揮中心縮短調整專責病房比率的週期，以利醫院及時收治確診者，優先治療急重症，將有限醫療資源做最妥適的分配。

目前，指揮中心是以周為單位調整專責病房比率，例如自4月2日到5月19日的近一個半月內，指揮中心曾6度調整專責病房比率，將5百床以上醫院專責病房數由總床數5％，一路上修至20％至30％；6月初隨疫情降溫，指揮中心又以5％為級距下修，目前台北區、東區五百床以上醫院，開設總床數5％，其他區域則以5％至10％為原則。

疫爆可滾動應變 設5％底線

「專責病房比率5％，數字算是相當低了。」對於醫院表達專責病房排擠一般醫療量能，指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心每周會依疫情狀況、病房使用率調整專責病床比率；目前雖是疫情低點，但仍要預備未來可能反彈，專責病房「應該沒有再下修空間」。

但洪子仁認為，只要提供醫院更多彈性，就能讓醫療資源做最妥適運用，指揮中心未必要再下修專責病床比率。

他舉例，疫情持續至今兩年多來，醫院對開設專責病房的流程已相當熟悉，只要兩到三天就能完成轉換，因此他建議可在「總量管制」原則下，讓醫院在通知指揮中心備查後，機動開放專責病床收治急重症病患，而非強制分流；指揮中心也可將滾動檢討專責病床的週期縮短到每兩天一次，確保疫情反彈時，醫院仍有足夠量能收治中重症新冠病患。

「病人轉來轉去，該開刀的不能開刀，想住加護病房的進不去，絕對不是好現象。」前疾管局局長蘇益仁建議，當疫情趨緩，指揮中心更應重視對抗新冠疫情是否導致醫療品質下降，進而出現「超額死亡」狀況，而更靈活地調整專責病房比率，將有助醫療體系挺過BA.4、BA.5變異株，以及秋冬流感旺季的雙重威脅。

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