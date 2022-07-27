如興115億元債務銀行都苦主，國發基金投資到底誰授意？謝金河：知情人士只說了5個字⋯

【撰文・謝金河】

國發基金要永遠記得如興這堂課！

證交所以十分有效率的決策，宣布如興打入全額交割，這家牛仔褲代工廠雖然仍有兩派人馬爭奪經營權，但扭轉乾坤的機會恐怕不大。如果如興出局，受害的是眼前掛名第一大股東國發基金，還有帳上115億元的債務銀行恐怕是苦主。

2017年國發基金投資如興，我一直很不以為然，因為如興是牛仔褲成衣代工廠商，這類傳統產業，台灣有很多，國發基金以投資新創或新興科技產業為主軸，用不著錦上添花；況且，如興在中國上海，重慶，南京，常州，河南有十幾個廠，當時還要聯手中國的玖地集團購地，國發基金投資如興沒有任何正當性，但是，2017年國發基金仍投資如興14.88億元，持股8.86％。

國發基金通過這個投資案後，我一直在追查這到底是誰授意的？或者是背後有何有力人士施壓？我問過當時擔任國發基金委員的黃日燦大律師，但他說絕對不能說。我也要記者努力追查，但都沒有答案。

這些年追蹤如興案最積極的是時代力量的黃國昌前立委，他在國發基金投資後就一直追蹤，五年過去了，如興打入全額交割。如興本業惡化，去年第四季及今年第一季本業虧損都超過8億，公司原負責人陳仕修涉及背信，捲入多起民刑事糾紛，如今離職他去，公司卻陷入經營權爭奪戰。國安基金當年不被期待的投資也付諸流水。

今天我上網查了一下國發基金的投資明細，帳上最大的一筆是1986年4.97億元的投資成本，占台積電6.37％，這是不得了的大豐收。除了台積電，國發基金有68家新興重要事業，這當中，除了如興，東貝，德寶也宣布出局，算是一些小瑕疵。但整體而言，國發基金由政府撥款309.3億元，這些年繳回國庫2800.92億元，基金的公允價值拉升至1.2427兆元，投資未來有潛力的企業實力增強不少。

希望這次國發基金以如興為戒，爭議性的案件要迴避，好好檢討這個案子，也給社會一個交待！

本文授權自今周刊，原文見此。

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