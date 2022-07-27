老大做習慣 無法接受其他零售業比它大！10分鐘記者會讓統一、全聯爭霸戰白熱化

【撰文‧今周刊編輯團隊】

隨著全聯併購大潤發一案通過後，統一也隨即買下家樂福股權，7月19日深夜11點40分，統一集團召開記者會全長約莫只有十分鐘，宣布從法商手中買下台灣家樂福60％股權，交易金額總計290億元，加計集團手中原已持有的4成持股，待公平會核准、預計明年中完成交割後，統一集團將擁有台灣家樂福百分之百股權，完全掌握這個台灣量販一哥。

「零售產業，正式進入龍爭虎鬥的時代！」曾參與多項大型併購案的台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦，如此形容台灣零售業的全新階段，「無論從守或攻的角度，（統一）當然是要買（家樂福）的，因為它得繼續坐在牌桌上……」。挑戰者全聯強勢進逼，霸主統一超則開始強硬反擊，這場零售龍頭之爭，至此全然白熱化。

去年8月，法商家樂福打算出售台灣業務，包括遠東集團、富邦媒、國泰金控前副董事長蔡鎮宇等，都陸續表達有意搶親。對於這些買家的表態，手握台灣家樂福4成股權、擁有優先承購權的統一董事長羅智先，則一路採取淡定回應，「這是家務事」、「按照劇本走」，是他的標準說詞。

對比於檯面上的淡定，知情人士卻透露，檯面之下，統一知道這是一場不能輸的零售霸主保衛戰，「它（統一）是被迫買的，不買不行！全聯給它壓力很大，所以統一算是被迫應戰。」

情勢不難分析，全聯併購大潤發一案確定後，年營收今年將一舉突破1900億元，可望超越統一超台灣本業營收。加上超商近年受疫情影響，來客數減少、收入衰退，反倒是能一站購足的超市業績逆勢成長，這些因素都成為統一超不得不接手家樂福的關鍵，「是可忍孰不可忍，老大做習慣了，當其他單一零售通路比它大時，它一定沒辦法接受。」熟悉內情人士解讀。

在專家解讀中，從此次交易價格，或許也能約略看出羅智先的急。統一這次出手，投入290億元買下家樂福在台68家量販店和272家超市經營權、部分量販店及物流中心的自有土地與資產，「只能說，是個『雖不滿意但可以接受』的價格。」

原因在於，去年法商開出的台灣整體業務、也就是百分之百股權的出售金額為16億歐元，以6成股權推算，就約當於這次統一所花費的9.6億歐元，換言之，一年下來，統一並沒有成功向法商殺價，僅靠著近期歐元暴跌撿了便宜，何況，今年3月家樂福楊梅大倉失火，未來若要拆除重建，恐怕又會是一筆規模不小的投資。

曾在大潤發、家樂福等大型量販店服務超過10年的行銷專家何默真認為，若從財務面考量，「統一應該沒那麼想買家樂福，」畢竟台灣家樂福每年獲利約落在17~19億元，若是以這次收購的290億元來看，統一經營家樂福10年都不見得賺得回來，也才會導致該案拖延至今。不過，熟悉羅智先的友人也指出「他（羅智先）並不覺得自己會做輸法國人，還可以擠出更多利潤來。」

但無論價格如何，這樁交易對統一帶來最顯而易見的效應，就是暫時先拉高了全聯攀頂的門檻高度。「統一已經是超商最大了，若是加上台灣家樂福一年近900億元的營收，等於拉開了與後進者的距離，穩坐超商、量販龍頭。」何默真說。

後續這場通路大戰的戰火和戰果，關注焦點可不只有雙雄誰能笑到最後，更將牽動逾20萬統一集團小股東，以及全台灣上千萬消費者的荷包！

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