印上萬套書為「淨零碳排」獻冊！他讓農業生技打世界盃：不去針對極端氣候升級，公司都要被賣掉

【撰文・黃健誠】

今年3月，政府多個部會一同對外宣布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，將在2030年前編列高達9000億元的預算執行八大計劃，這也代表台灣在淨零碳排的項目上，正式與國際接軌。

除了台灣持續在淨零碳排上持續努力外，如歐盟《綠色新政》透過包括2030年農藥減量50%、肥料減量20%、減少50%肥料流失為目標，透過各種規範，同樣也瞄準2050淨零碳排的全球目標。

由此可見，除了傳統排碳大戶的工業、科技業外，特別是自身具有光合作用固碳力的農業，更是協助達成淨零碳排目標不可或缺的一部份。

正瀚為淨零碳排「獻冊」 耗費巨資大印一萬套書

身為台灣少有的農業生技領頭羊公司的正瀚生技，在淨零碳排的作為上，確實煞費苦心地推動。聯合國糧食及農業組織（FAO）於去（111）年9月出版由世界各地400多位土壤管理專家參與編撰的《全球土壤再固碳：推薦管理措施之技術手冊》，此為FAO 首度以標準化形式，蒐集各種環境（耕地、草原、森林、濕地及城市土壤等）的主要土壤管理措施對於土壤有機碳的影響，透過實際案例分析這些措施的優點、缺點與可行性，為一套全方面工具書，非常值得讓減碳相關部門、產業界ESG工作者參考與借鏡。

正瀚生技董事長吳正邦發現這套書對於台灣淨零碳排發展的價值，因此決定全力推廣這套國際認可的土壤固碳工具書，印製中、英文版免費致贈給所有關心台灣永續發展與土地健康的人。

除了完成英文版套書的印製，正瀚科技還特別組織團隊投入全套書籍的中文化，由10位碩、博士級研發人員團隊，歷經3個多月、超過3,000個小時，完成中英校對、中文潤稿、專有名詞審閱、版面編排等工作，同時也免費開放線上資源、提供中文版電子書下載。

套書推出後，吸引不少各界關注淨零碳排的人士前來索取，這也讓原先印製的3000套不敷供應，最後更加碼印製，總數量來到1萬套，可見此書已在民間喚起不小「淨零碳排」的漣漪。

要求產品碳足跡已成國際趨勢 正瀚用研發力找減碳方法

正瀚為台灣少有的「農業生技」公司，若以最白話的方式理解農業生技，就是製造「肥料」等農化產品，原先在美國已有一定事業基礎的吳正邦決定回台灣投資，甚至砸下大筆資源投立研發中心，「台灣研發、美國製造、行銷世界」的口號已不再只是目標，而是現在進行式，再加上去（110）年營收已逐步攀升至10億元大關，近5年平均毛利率高達83.6%，其亮眼成績讓正瀚被視為台灣農業生技研發的第一把交椅。

吳正邦談到從美國回來台灣的過程時提到，回台灣投資到被外界接受花了相當大心血，直到申請許多藥證、業務穩定成長，在交出漂亮的成績單後，才漸被人所接受，像毛利率高達8成以上，也是因為在研發上花了很大力氣才得以達成，如正瀚在去（110）年全年的研發費用，占營收比重達21.75％，是台灣上市櫃農業生技公司之冠，更遠超出台灣上市櫃生技公司。

由於未來無論任何產品的生產，都要清楚交代碳足跡、水足跡，對世界面臨極端氣候、碳排等議題，都會是很大的商機，吳正邦表示，正瀚花費很多資源進行研發，而所賣的產品背後是由data所支撐出來的，這就是正瀚擁有know-how的產物，這也跟他為什麼要印1萬份《全球土壤再固碳：推薦管理措施之技術手冊》有關，因為如果能將這一套知識推廣出去，台灣除了可以成為碳排最好的表演國家外，也讓台灣相關從業人員能有個標準，不需要暗中摸索。

帶領台灣農業生技打世界盃 吳正邦：現在是併購好時機

正瀚的產品實現農地低碳栽培，在世界主流市場施用面積已達893萬公頃，為台灣總耕地面積的11.3倍，也是日本全耕地面積的2.04倍，吳正邦說，公司近幾年來希望能夠從興櫃轉為上市，主要是因為當成為上市公司之後，對於併購其他公司能有一定的助益。

吳正邦提到，整個世界都在轉型中，在全球都開始要球碳足跡、水足跡後，沒有研發能力、做不出精準化、不節約碳排產品的公司就會被市場淘汰，而目前掌握世界市場脈動的戰後嬰兒潮世代都準備要退休了，但是，這些要退休的人，或許有市場、有產品，卻沒有研發能力，若沒有針對碳足跡、極端氣候去將產品升級的話，這些公司未來都要面臨被賣掉。

根據國際調研機構Philips McDougall於2018年的報告，農化產品的研發平均耗時11.3年、開發金額達2.86億美元，這也是為什麼要上市的原因，因為現在正是併購的最好時機，若能在世界併購適合的公司，又可以再帶動研發動能，台灣過去在農業生技領域，並沒有真正全力做研發的公司，若要帶領台灣打進世界盃，也需要照世界的規則運行。

「影響人類最大的不是半導體，而是食品。」吳政邦說，世界正在轉變，我們只是在剛好的時間，做出對的決定，而這也是為什麼正瀚會與中興大學合作，成立循環經濟研究學院，希望能培育更多人才，未來為台灣的農業生技領域注入更多活水。

本文授權自今周刊，原文見此。

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