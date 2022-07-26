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台積電回檔到433元就踩剎車！護國神山本益比夠低了？政府2招維持台半導體競爭力

聯合新聞網／ 今周刊
台積電股價跌至433元踩剎車，沈榮津說明政府兩招措施維繫半導體產業。本報資料庫
台積電股價跌至433元踩剎車，沈榮津說明政府兩招措施維繫半導體產業。本報資料庫

【撰文・林信男】

前一陣子台積電（2330）股價「跌跌不休」，讓許多投資人臉都綠了，甚至悲觀預期，台積電恐跌破400元。對此，財信傳媒董事長謝金河於「數字台灣」節目中表示，台積電回檔到433元，就踩了剎車，「我相信，對穩定台股的作用，護國神山的力道，能更加彰顯。」

謝金河日前於「數字台灣」節目中，專訪行政院副院長沈榮津，針對台灣經濟、產業前景，進行深入探討。

對於台股表現，謝金河先從台積電第2季法說會談起，他強調，台積電第2季合併營收達新台幣5341.4億元，季增8.8%、年增43.5%；自2019年第4季，台積電毛利率站上50%之後，已連續9個季度，都在50%以上，今年第2季更來到59.1%。

「大家可以想像，這是出類拔萃的！台積電每個季度，都在往上走，第2季EPS（每股稅後純益）是9.14元，今年EPS保守看32元，樂觀看可能到33元，這個時候，台積電的本益比，其實非常低了。」謝金河強調。

台積電本益比低　台股朝「萬五」邁進

之前台積電股價大跌，一度回檔至433元，謝金河笑稱，當時政府宣布，國安基金進場護盤，「我看國安基金，可能買不到什麼股票，但台股已經往1萬5,000點方向邁進了。」

台積電上半年稅後純益達4397.6億元，EPS為16.96元。謝金河認為，台積電獲利表現亮眼，相信今年台灣整體產業獲利，也會非常好；雖然今年以來，外資賣超台股近1兆元，「現在看起來，這個賣壓，也在慢慢減輕當中。」

謝金河以「命根子」3字形容半導體產業對台灣的重要性，但在此同時，中國政府也用盡各式補貼，扶植當地半導體產業，面對前述情形，台灣政府該如何保護、強化半導體產業的競爭力？

台積電2022年第2季營運表現。（圖片來源：台積電提供）
台積電2022年第2季營運表現。（圖片來源：台積電提供）

半導體產業優勢 讓台灣在國際上扮演要角

沈榮津認為，台灣的半導體產業，可從兩個構面進行觀察，一是包括智慧型手機、平板電腦、筆電等消費性電子產品；另一則是綠能、電動車、人工智慧、物聯網、資安、5G通訊，以及低軌道衛星等新興應用領域，而這正是最重要的部分。

「半導體產業優勢，是台灣能在國際上扮演重要角色的關鍵因素。」沈榮津表示，台灣半導體產業總產值，占比為19.8%，達全球第2，僅次於美國；IC設計總產值，也是全球第2；晶圓代工和IC封測代工，皆為全球第1。

台灣半導體產業產值表現。（圖片來源：經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室官網）
台灣半導體產業產值表現。（圖片來源：經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室官網）

沈榮津強調，世界各國已經感受到，把科技導入終端應用，一定要倚賴半導體產業，所以各國政府已將半導體視為重要戰略資源，紛紛提出各式激勵政策。

例如，美國的「晶片法案」便包含520億美元（約為155兆新台幣）預算，部分款項將用於赴美設廠的半導體業者；歐洲也提出規模達430億歐元（約為131兆新台幣）的類似法案，對業者進行補助；日本「半導體產業緊急強化方案」，編列了7740億日圓（約為16兆新台幣），用以投資半導體產業；南韓也推出半導體租稅減免政策，扶植當地業者。

政府祭研發補助、租稅獎勵挺半導體　盼加速供應鏈自主化

至於台灣政府強化半導體產業競爭力的措施，沈榮津說明，主要採取研發補助和租稅獎勵兩種方式。對半導體產業而言，當前最需要的，就是材料和設備的在地化，避免過度倚賴他國，「經濟部技術處，會透過法人科專、業界科專、學界科專，來支持這些半導體產業的設備和材料。」

謝金河也說，台灣應建立更完整的供應鏈，例如他曾向中鋼董事長翁朝棟建議，煉鋼過程產生的氖氣，是半導體所需的惰性氣體，應該做到供應鏈自主化，「台灣是半導體重鎮，氖氣如果不會做，猶如缺了一角，可惜啊！」在半導體供應鏈自主化方面，做得還不夠的環節，台灣應加速趕上。

本文授權自今周刊，原文見此

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