搭車吹冷氣「要加錢」、太便宜不載 乘客與司機「冷氣之戰」開打：為何他堅持不開冷氣？

【撰文‧林韋伶】

7月全球都被熱浪侵襲，走在外面感覺快被烤熟，有的上班族想叫車上下班，原本以為可以輕鬆代步、吹吹冷氣，沒想到一上車簡直像進了蒸籠，要吹冷氣得另外付錢。

據陸媒「時代周報」報導，最近司機與乘客間「冷氣之戰」相當頻繁，有中國網友分享自己的經驗，表示自己叫了10次車，有6次司機都不開冷氣，就算開了冷氣，一下子又關了。

有的人則是透過「滴滴平台」上預約叫車，沒想到上車後想開冷氣，司機卻回應價錢太便宜而拒絕，之後更將乘客丟包路邊拒載；有的司機則是直接貼上「開冷氣加收10元現金」的收費通知，還附上的額外收費的二維條碼。

要不要開冷氣，近期已經成為中國乘客與司機之間的矛盾、對立，中國人民大學智能社會治理中心副教授王鵬認為，乘客想開冷氣要求不過分，但司機也有他的壓力，因為高油價、叫車平台高抽成、補貼有限情況下，逼得司機們不得不節省空調費用，或是透過冷氣來增加收入。

報導中指出，中國各叫車平台長期以來抽成一直不透明，有滴滴司機透露，一般來說，每單抽成18%-30%不等，而司機只能看到自己收入多少，不知道乘客到底付了多少錢。

「高溫的天氣開冷氣，最耗油」一名司機分析，開不開冷氣對汽車耗油量大約影響20%左右，他舉例，像是開冷氣的話，100公里要耗掉9公升油，不開冷氣，即使上高速公路也就耗費7公升油，「算下來，開冷氣一個月最多會多花2,000元人民幣（約8,865元新台幣），每天就是200元人民幣（約886元新台幣）的租車錢、上百元的油錢，再加上平台抽成，一天至少要跑500元人民幣（約2,216元新台幣）才能不虧錢」。

那麼電動車會比較好嗎？另一名司機表示，對電動車來說雖然開冷氣沒那麼燒錢，可是會嚴重影響電池的續航力。原本充電次數一天一次，開冷氣後變成一天兩次，「以前我這車不開冷氣能撐6個小時，開冷氣就最多4、5個小時就要去充電」。

而在中國，外面的充電樁的價格，晚上比較划算，價格在0.6元（約2,66元新台幣）1度左右，中午價格在1.3～1.5元（約5.76～6.65元新台幣）之間。如果每次充電要充30度電計算，一天下來也要花20～30元（81~133元新台幣）電費，該名司機表示，我們也很怕熱也想開冷氣，可是當想到每天開銷如流水，真的要忍耐、想開卻不敢開。

本文授權自今周刊，原文見此。

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