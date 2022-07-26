快訊

全球第一的輸家 牛仔褲大王如興七年崩壞實錄

林哲瑄新竹球場受傷 林智堅道歉：願負擔手術及復健費用

搭車吹冷氣「要加錢」、太便宜不載 乘客與司機「冷氣之戰」開打：為何他堅持不開冷氣？

聯合新聞網／ 今周刊
不少大陸民眾抱怨，炎炎夏熱叫車司機卻不給開冷氣，引爆另類的「冷氣大戰」。（IT之家）
不少大陸民眾抱怨，炎炎夏熱叫車司機卻不給開冷氣，引爆另類的「冷氣大戰」。（IT之家）

【撰文‧林韋伶】

7月全球都被熱浪侵襲，走在外面感覺快被烤熟，有的上班族想叫車上下班，原本以為可以輕鬆代步、吹吹冷氣，沒想到一上車簡直像進了蒸籠，要吹冷氣得另外付錢。

據陸媒「時代周報」報導，最近司機與乘客間「冷氣之戰」相當頻繁，有中國網友分享自己的經驗，表示自己叫了10次車，有6次司機都不開冷氣，就算開了冷氣，一下子又關了。

有的人則是透過「滴滴平台」上預約叫車，沒想到上車後想開冷氣，司機卻回應價錢太便宜而拒絕，之後更將乘客丟包路邊拒載；有的司機則是直接貼上「開冷氣加收10元現金」的收費通知，還附上的額外收費的二維條碼。

要不要開冷氣，近期已經成為中國乘客與司機之間的矛盾、對立，中國人民大學智能社會治理中心副教授王鵬認為，乘客想開冷氣要求不過分，但司機也有他的壓力，因為高油價、叫車平台高抽成、補貼有限情況下，逼得司機們不得不節省空調費用，或是透過冷氣來增加收入。

報導中指出，中國各叫車平台長期以來抽成一直不透明，有滴滴司機透露，一般來說，每單抽成18%-30%不等，而司機只能看到自己收入多少，不知道乘客到底付了多少錢。

「高溫的天氣開冷氣，最耗油」一名司機分析，開不開冷氣對汽車耗油量大約影響20%左右，他舉例，像是開冷氣的話，100公里要耗掉9公升油，不開冷氣，即使上高速公路也就耗費7公升油，「算下來，開冷氣一個月最多會多花2,000元人民幣（約8,865元新台幣），每天就是200元人民幣（約886元新台幣）的租車錢、上百元的油錢，再加上平台抽成，一天至少要跑500元人民幣（約2,216元新台幣）才能不虧錢」。

那麼電動車會比較好嗎？另一名司機表示，對電動車來說雖然開冷氣沒那麼燒錢，可是會嚴重影響電池的續航力。原本充電次數一天一次，開冷氣後變成一天兩次，「以前我這車不開冷氣能撐6個小時，開冷氣就最多4、5個小時就要去充電」。

而在中國，外面的充電樁的價格，晚上比較划算，價格在0.6元（約2,66元新台幣）1度左右，中午價格在1.3～1.5元（約5.76～6.65元新台幣）之間。如果每次充電要充30度電計算，一天下來也要花20～30元（81~133元新台幣）電費，該名司機表示，我們也很怕熱也想開冷氣，可是當想到每天開銷如流水，真的要忍耐、想開卻不敢開。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

林志穎醒了！別再揣測車禍經過「只有他本人最清楚」、林志鑫：有嘗試對話，但傷勢暫難還原真相

揪出吃電怪獸！「5個動作」讓夏季電費每期省逾千元、一天開關冰箱5次就能省50…

2050全台淨零排放「成本都花在找土地上」！光電業者籲：推動國土綠能專區

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

台積電回檔到433元就踩剎車！護國神山本益比夠低了？政府2招維持台半導體競爭力

前一陣子台積電（2330）股價「跌跌不休」，讓許多投資人臉都綠了，甚至悲觀預期，台積電恐跌破400元。對此，財信傳媒董事長謝金河於《數字台灣》節目中表示，台積電回檔到433元，就踩了剎車，「我相信，對穩定台股的作用，護國神山的力道，能更加彰顯。」

搭車吹冷氣「要加錢」、太便宜不載 乘客與司機「冷氣之戰」開打：為何他堅持不開冷氣？

7月全球都被熱浪侵襲，走在外面感覺快被烤熟，有的上班族想叫車上下班，原本以為可以輕鬆代步、吹吹冷氣，沒想到一上車簡直像進了蒸籠，要吹冷氣得另外付錢。

抄襲？中芯悄悄掌握7奈米製程，產品出貨已超過1年！拆解他家晶片「竟和台積電好像」

TechInsights在部落格中表示，中芯雖未透露7奈米以下先進製程進展，但從2021年7月起便已出貨給美國比特幣挖礦公司MinerVa；而MinerVa在自家網站上也展示7奈米晶片，並稱自2021年7月量產，雖未指明製造商，TechInsights指出，這家公司就是中芯的客戶，且經拆解晶片後發現，初期影像顯示幾乎抄襲台積電的7奈米製程。

台股重挫需護盤？謝金河1句話回應官員 股市「共犯結構」是台灣獨有…他示警3問題須正視

經過狂風暴雨的上半年跌勢，台股上半年下跌3933.11，跌幅18.2%，在亞洲排行第三慘，比台灣跌得多的有南韓、越南胡志明，而這個跌勢源頭來自半導體...

盧布創新高價，這2國買油、氣賺翻！謝金河：觀察俄烏戰爭看2指標，大貶、大跌皆不好的訊號

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄羅斯採取強力的經濟制裁，俄羅斯盧布瞬間崩跌到1兌154.965，眼看著俄羅斯股匯雙殺，俄羅斯央行祭出新手段．．．

售股好市多進帳312億現金 高雄最神秘大地主「大統吳家」揭密！百貨南霸天64年浮沉錄

大統吳家是高雄三大地主之一，旗下大統百貨更曾是南臺灣百貨第一把交椅，它如何一步步趁勢崛起？為何近年聲勢卻又從全盛時期逐漸下滑？6月30日晚上，全球量販巨頭好市多（Costco）宣布，將砸10.5億美元（約合新台幣312億元），從台灣合資夥伴大統集團手中買下其持有的45％股權！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。