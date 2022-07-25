4年前麥當勞做的「最蠢決策」至今仍讓老饕暴怒 一票人砲轟：世紀超糟決定

聯合新聞網／ 今周刊
麥當勞什麼飲料最好喝？已停賣4年的「焦糖奶茶」是許多人心中的經典飲品。圖／聯合報系資料照片
麥當勞什麼飲料最好喝？已停賣4年的「焦糖奶茶」是許多人心中的經典飲品。圖／聯合報系資料照片

【撰文．林依榕】

你到麥當勞最喜歡吃什麼？除了漢堡、炸雞，麥當勞有時候推出的新品總是令人驚艷，近期推出皮卡丘置物盒更是讓許多民眾搶購。不過有網友一句「麥當勞什麼飲料是最好喝的？」卻意外掀起熱烈討論，其中已經停賣4年的「焦糖奶茶」，讓不少人直呼這是麥當勞「世紀最錯誤的決定」。

一名網友在PTT分享自己觀察身邊的人在麥當勞點餐的小習慣，「女同事每次必點玉米濃湯，女同學喜歡喝冰奶茶，室友萬年可樂不變、偶爾雪碧，愛嚐鮮的朋友只要出新品就點」。

他指出，如果是在減肥或飲食偏向健康的人，則會點無糖綠茶，而自從麥當勞推出無糖紅茶後，原PO覺得蠻好喝，但CP值最高就屬鮮奶，不過有點少，好奇的他也接著詢問大家「最喜歡或最常喝麥當勞什麼飲料？」

有的網友認為，既然是吃速食「當然是可樂加大」，而且不知道為何麥當勞的可樂，就是比市面上的好喝很多「必點可樂，而且不能去冰」；但也有的人喜歡其他品項，「蜂蜜奶茶真的不錯，但一定要攪有點麻煩」、「蜂蜜紅茶也不錯」。

但聲量最高的，還是已經停售4年的產品「焦糖冰奶茶」，熱愛該品項的網友表示，「以前的焦糖奶茶好好喝，現在的冰奶茶味道好淡」，一想到2018年當官方宣布停賣還是很嘔，直呼「焦糖奶茶被換掉真的是世紀最大錯誤決定」。

事實上，當麥當勞2018年無預警宣布「焦糖冰奶茶」停售時，讓許多老饕錯愕不已，還為此創立「還我焦糖奶茶」的粉絲專頁，希望麥當勞能夠重新上架焦糖奶茶。

可惜，當時麥當勞回應「經整體考量消費者喜好及市場情形，持續檢視並調整餐點，未來也將開發更多新選擇供消費者嚐鮮」，4年後焦糖奶茶還是無法「重出江湖」，每當有人提起麥當勞飲料時，該品項仍是許多人心中美好的遺憾。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

手機滑起來！星巴克遊戲「連玩20天」，天天爽領優惠　今「消暑4小時」來再送你一杯，唯獨台積電...

「有急事找你」詐騙簡訊刪到煩死　NCC教口訣，但他一開口卻讓「小姐們」嚇到落跑

火烤蕃薯》今逢「大暑」大台北恐上飆40度　全台快烤熟為何唯獨它「最涼」？鄭明典解答

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

「若有天我也火燒車 別管媽媽」她看林志穎新聞有感叮嚀兒快逃 稚子淚喊1句讓人揪心

藝人林志穎7月22日駕駛特斯拉電動車，不幸失控意外撞上分隔島起火，目前無生命危險，但家屬低調表示下週一（7月25日）再對外說明林志穎病況。一名母親便對兒子機會教育，如果母子也不幸開車發生意外，要兒子趕快離開「不要管媽媽」；沒想到兒子瞬間淚崩，脱口一句話讓她超揪心，覺得「被他死黏著失去自由的辛苦都值得了」。

4年前麥當勞做的「最蠢決策」至今仍讓老饕暴怒 一票人砲轟：世紀超糟決定

你到麥當勞最喜歡吃什麼？除了漢堡、炸雞，麥當勞有時候推出的新品總是令人驚艷，近期推出皮卡丘置物盒更是讓許多民眾搶購。不過有網友一句「麥當勞什麼飲料是最好喝的？」卻意外掀起熱烈討論，其中已經停賣4年的「焦糖奶茶」，讓不少人直呼這是麥當勞「世紀最錯誤的決定」。

抄襲？中芯悄悄掌握7奈米製程，產品出貨已超過1年！拆解他家晶片「竟和台積電好像」

TechInsights在部落格中表示，中芯雖未透露7奈米以下先進製程進展，但從2021年7月起便已出貨給美國比特幣挖礦公司MinerVa；而MinerVa在自家網站上也展示7奈米晶片，並稱自2021年7月量產，雖未指明製造商，TechInsights指出，這家公司就是中芯的客戶，且經拆解晶片後發現，初期影像顯示幾乎抄襲台積電的7奈米製程。

台積電Q2法說會 外資法人嗅出哪些訊號？摩根大通：台積「這價格以下」是長線買點

在經歷一個季度股價調整、跌幅一度將近25％後，台積電第二季法說會的論調樂觀，超出市場預期。在這場法說會上，外資法人嗅出哪些訊號？

連靜雯、何莎被詐走數千萬 如何「把關不被騙」：詐騙模式其實就3個

投資詐騙案層出不窮！「本土劇女神」連靜雯去年遇到網路愛情詐騙，外傳被騙3000萬元投資泰達幣；廣達集團創辦人林百里的妻子何莎也被閨蜜詐騙5000萬元，投資年息高達8.4%的境外基金。

鴻海入股紫光 劉揚偉有何盤算？「台灣DRAM教父」高啟全：鴻海半導體若要往前走 確實需要別人幫忙

7月14日鴻海公告，指子公司工業富聯（FII）以53.8億人民幣（約新台幣238.3億元），間接取得紫光股權。一方，是全球電子代工龍頭鴻海集團；另一方，是曾在兩岸半導體業界掀起滔天巨浪的中國紫光集團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。