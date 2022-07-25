4年前麥當勞做的「最蠢決策」至今仍讓老饕暴怒 一票人砲轟：世紀超糟決定

【撰文．林依榕】

你到麥當勞最喜歡吃什麼？除了漢堡、炸雞，麥當勞有時候推出的新品總是令人驚艷，近期推出皮卡丘置物盒更是讓許多民眾搶購。不過有網友一句「麥當勞什麼飲料是最好喝的？」卻意外掀起熱烈討論，其中已經停賣4年的「焦糖奶茶」，讓不少人直呼這是麥當勞「世紀最錯誤的決定」。

一名網友在PTT分享自己觀察身邊的人在麥當勞點餐的小習慣，「女同事每次必點玉米濃湯，女同學喜歡喝冰奶茶，室友萬年可樂不變、偶爾雪碧，愛嚐鮮的朋友只要出新品就點」。

他指出，如果是在減肥或飲食偏向健康的人，則會點無糖綠茶，而自從麥當勞推出無糖紅茶後，原PO覺得蠻好喝，但CP值最高就屬鮮奶，不過有點少，好奇的他也接著詢問大家「最喜歡或最常喝麥當勞什麼飲料？」

有的網友認為，既然是吃速食「當然是可樂加大」，而且不知道為何麥當勞的可樂，就是比市面上的好喝很多「必點可樂，而且不能去冰」；但也有的人喜歡其他品項，「蜂蜜奶茶真的不錯，但一定要攪有點麻煩」、「蜂蜜紅茶也不錯」。

但聲量最高的，還是已經停售4年的產品「焦糖冰奶茶」，熱愛該品項的網友表示，「以前的焦糖奶茶好好喝，現在的冰奶茶味道好淡」，一想到2018年當官方宣布停賣還是很嘔，直呼「焦糖奶茶被換掉真的是世紀最大錯誤決定」。

事實上，當麥當勞2018年無預警宣布「焦糖冰奶茶」停售時，讓許多老饕錯愕不已，還為此創立「還我焦糖奶茶」的粉絲專頁，希望麥當勞能夠重新上架焦糖奶茶。

可惜，當時麥當勞回應「經整體考量消費者喜好及市場情形，持續檢視並調整餐點，未來也將開發更多新選擇供消費者嚐鮮」，4年後焦糖奶茶還是無法「重出江湖」，每當有人提起麥當勞飲料時，該品項仍是許多人心中美好的遺憾。

本文授權自今周刊，原文見此。

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