「若有天我也火燒車 別管媽媽」她看林志穎新聞有感叮嚀兒快逃 稚子淚喊1句讓人揪心

【撰文．林依榕】

藝人林志穎7月22日駕駛特斯拉電動車，不幸失控意外撞上分隔島起火，目前無生命危險，但家屬低調表示下週一（7月25日）再對外說明林志穎病況。一名母親便對兒子機會教育，如果母子也不幸開車發生意外，要兒子趕快離開「不要管媽媽」；沒想到兒子瞬間淚崩，脱口一句話讓她超揪心，覺得「被他死黏著失去自由的辛苦都值得了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，看了林志穎的車禍新聞，藉著這個機會叮嚀自己年幼的兒子，「如果媽媽開車載你，也發生撞車起火，你一定要趕快解開自己的安全帶，趕快下車靠著人行道或往邊邊跑去，不用管媽媽」。

話才剛說完，年幼的兒子馬上變臉大哭，「我怎麼可能不管妳，妳不要叫我不要管妳」，緊緊的抱著原PO哭到撕心裂肺，讓她頓時覺得好笑又一陣心酸酸的，這才連忙安撫兒子、讓他停止哭泣。小孩子單純樸質的一席話，也感動許多網友，「完了，我要噴眼淚了」、「沒有白養了」、「媽媽辛苦了，弟弟超棒的」。

而原PO也表示，看著他可愛稚嫩的臉龐，深深的感受到，他對我的依賴及滿滿的愛，直呼「被他死黏著失去自由的辛苦這些都值得了」。不過她也透露，在兒子哭完後還是有交代他「第一時間逃生，記得還要找路人救我」。也有其他家長開玩笑表示，「再過幾年台詞就不一樣了」、「上高年級就變心啦！」、「希望10年後妳再問他一次，他給出一樣的答案」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

小孩越早學理財越好？請把他當上班族，零用錢、紅包訓練金流控管 網「1句話」掀論戰：本末倒置

從國中打工開始學理財！這個台灣女孩如何隻身日本，從留學月賺18萬到工作2年多存下500萬？

萬安演習登場！外送、Uber「4時段」暫停 雙鐵、捷運停駛？規定一次看，違者重罰15萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】