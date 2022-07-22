抄襲？中芯悄悄掌握7奈米製程，產品出貨已超過1年！拆解他家晶片「竟和台積電好像」

聯合新聞網／ 今周刊
晶片示意圖。路透
晶片示意圖。路透

【文・胡肇芳整理】

TechInsights在部落格中表示，中芯雖未透露7奈米以下先進製程進展，但從2021年7月起便已出貨給美國比特幣挖礦公司MinerVa；而MinerVa在自家網站上也展示7奈米晶片，並稱自2021年7月量產，雖未指明製造商，TechInsights指出，這家公司就是中芯的客戶，且經拆解晶片後發現，初期影像顯示幾乎抄襲台積電的7奈米製程。

事實上，台積電和中芯過去就發生過智慧財產權的爭議，台積電曾在2002年和2006年控告中芯抄襲晶片製程技術，展開長達8年的期間訴訟，直到2009年達成和解協議。

自2020年底以來，美國禁止國內公司未經許可向中芯出售可用於製造10奈米及更先進晶片的設備，而中芯的技術進展讓外界對美國出口管制機制的有效性產生質疑，也懷疑美國是否真能挫敗中國發展世界級晶片產業，並減少對外國技術依賴的雄心。

中芯此前曾表示，其核心能力為比7奈米落後兩代的14奈米技術，7奈米則比目前台積電及三星電子最先進的技術落後約4年。中芯曾在電話業績說明會上表示，早於2020年就已和客戶合作開發比14奈米更先進的技術。

本文授權自今周刊，原文見此

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