不只南山！壽險業淨值大縮水危機4年內難解？金管會：過渡期間，盼各界了解實際代表意義

【文・林韋伶】

南山人壽淨值急縮，甚至讓母公司潤泰全（2915）與潤泰新（9945）陷入下市風波，金管會在週四（7/21）記者會中說明，保險業於115年實施IFRS 17及新一代清償能力制度前，可能都會有負債面未以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產負債影響的情況，「在過渡期間，希望各界了解實際代表意義」。

在美國聯準會今年為因應高通膨而加速升息的大環境下，債券殖利率大幅反彈、價格走跌，讓手中持有大量債券的壽險公司深受其害，債券公允價值評價幾乎都呈現虧損，大型壽險公司淨值蒸發數百億到數千億不等，造成投資人恐慌。

金管會在今日針對此事說明，近期因利率走升導致壽險業淨值波動，依現行會計制度，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但在負債面的部分因為沒有以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產負債的影響。

也就是說，在資產面已經採用公平價值衡量，在負債面卻未能同時反映市場利率變動帶來的正面效益，像是升息、美元升值對壽險來說應該是有利的因素，卻無法表現出來，因此導致壽險業淨值遭到低估。

保險業與國際接軌，全面實施IFRS 17及新一代清償能力制度的時間落在115年，在115年之前都必須面對資產與負債無法同時用公允價值表現的窘境，金管會因此表示：「在過渡時期，希望大家有這樣的理解，了解其實際代表意義。」

對於有人質疑那為何不趕緊全面實施IFRS 17來解決此問題？金管會指出，當時定下115年實施的初衷，是希望能有3年時間觀察國外實施狀況，並配合台灣的國情來因應。

此外，目前保險業者還必須負擔許多高利率的有效保單，在低利率環境下，有不小利差損壓力，再加上系統、法規的準備也要時間，因此希望讓業者可以充分準備，現階段並沒有提早實施IFRS 17的規劃。

金管會進一步說明，利率走升對壽險業其實有三點正面效益，包括第一、能緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力；第二、能提高保險業再投資的收益；第三、業者應提存的保單負債（準備金）可減低。

眼見短期內壽險業的資產與負債無法同時用公允價值表現的窘境難解，金管會表示將依據保險法規，以8月底各公司申報經會計師查核簽證的111年上半年年報各項數據為法定監理依據，並先請保險公司向董事會報告財務狀況及擬具改善計畫，以利董事會瞭解並強化公司體質。

金管會說明將持續關注保險業者財業務情況，提醒特別注意流動性、財務健全性、清償能力及資產配置等，且將持續視金融市場變動督導保險業強化相關風險的控管與因應措施。

本文授權自今周刊，原文見此。

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