台積電Q2法說會 外資法人嗅出哪些訊號？摩根大通：台積「這價格以下」是長線買點

【文．呂玨陞】

在經歷一個季度股價調整、跌幅一度將近25％後，台積電第二季法說會的論調樂觀，超出市場預期。在這場法說會上，外資法人嗅出哪些訊號？

在資本市場下行的格局中，「何時才會利空出盡？」是市場眾人都渴望的訊息，尤其是在電子產業庫存水漲船高的當下，市場對於下半年乃至於明年的景氣狀況陷入「未知」，更亟欲尋求一個可供分析的解答依據。

終於，在7月14日半導體龍頭台積電的第二季法說會中，至少在外資券商的解讀中，找到了分析明年半導體景氣展望的線索。當日台積電法說會一結束，各路外資照例急寫報告，但在緊追台積電樂觀業績與各項展望的說法中，摩根大通卻針對法說會上「唯一一條壞消息」進行了特別的解讀。

台積電總裁魏哲家（左）樂觀表示目前半導體需求仍大於供給，但也承認庫存問題，預估修正至明年上半年。（圖／今周刊攝影組）

撥開庫存迷霧

小摩：觸底反彈開始

壞消息，是指台積電在這場法說會中首度證實半導體產業進入庫存調整週期。摩根大通認為，從台積電的說法抽絲剝繭，反而可以撥開庫存迷霧，讓市場更能看清2023年供需的關鍵訊息。摩根大通認為，台積電的幾句話，將讓市場進入「能夠估算存貨風險」的新階段。

事實上，摩根大通不僅在台積電法說會後第一時間的報告中就在標題強調此點，隔天，又發布另一份25頁的專文報告，標題更直指「台積電觸底反彈已經開始」。簡單說，報告主軸是抓著台積電法說會中的唯一一條利空進行分析，從總裁魏哲家吐露的訊息，嘗試梳理半導體產業未來修正的時間長度與下行深度。

暫且先回到台積電這場法說會上的幾項重點。在美國通膨率升破9％、輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）等半導體大廠紛紛警告需求趨緩下，市場原先對台積電第二季法說會並未抱有太樂觀的期待，甚至準備好聽到台積電修正營運表現。

結果，台積電不僅營收創下年增43.5％、5341億元的單季新高，第二季毛利率更是超乎市場預期的59.1％，並預估第三季營收持續成長超過1成、今年全年將有35％左右的營收年增率。一如既往地繳出亮眼成績單，彷彿市場的憂慮都不存在。

樂觀展望，主要還是來自高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）以及車用電子的強勁需求，公司並預期今年第三季先進製程的七奈米、五奈米將會繼續支撐成長力度。尤其是上一季營收占比就已經超越手機的HPC，第二季依舊加速成長，持續拉大與手機營收的差距。

至於被摩根大通拿來作為標題，也就是台積電所提到的「庫存調整」部分，魏哲家在法說會上表示，消費性電子的需求在疫情結束後轉趨疲弱，屬於「相當正常」的現象，他預估至2023年上半年，產業都會持續地去化庫存。簡單一句，等於劃出了庫存修正的時間長度指標線。

對這句簡單說法有感的，不只是摩根大通，本土法人群益投顧研究部副總裁曾炎裕也認為，「這或許就是一個關於落底的有力資訊，台積電無疑點出明年上半年過後，就有可能是下一個循環的重新開始。」

全球經濟不排除衰退

須緊盯蘋果、資料中心需求

確認時間長度後，下一個問題，是庫存修正對產業景氣的衝擊深度。對此，摩根大通認為，既然台積電認為庫存修正將一路延續到明年上半年，接下來，就可以針對期間內的各種多空效應進行解析。舉例來說，各界期待下半年蘋果新機登場，將為台積電與國內蘋果供應鏈帶來正面效益，但摩根大通提醒，由於下半年全球經濟不排除有衰退可能，因此蘋果訂單的強度仍須緊盯。

同樣是受到整體經濟環境的影響，就連台積電樂觀展望的資料中心需求，摩根大通亦認為有意外放緩的可能。

此外，微驅科技總經理吳金榮則補充，除了經濟衰退的議題，台積電還是有不少危機與風險，包括最常被提到的地緣政治、俄烏戰爭影響稀有氣體供給量、電費調漲，都攸關台積電的產能與成本。他也特別提到，目前虛擬貨幣價格崩盤，衝擊挖礦族群，市場對先進製程的需求有可能進一步減緩，例如繪圖晶片龍頭輝達為了清庫存的RTX30系列獨立顯卡，推遲新的RTX40系列產品上市。

整體而言，摩根大通認為，即使這一輪修正程度不會比2001年因網路泡沫化、2009年因金融海嘯所導致的衰退更加慘烈，但整體半導體產業（不含記憶體）營收估計也可能會有五％左右的衰退，「比2015年金融危機、2019年因美中貿易戰導致的衰退更加劇烈一些。」

最後，摩根大通基於18倍本益比的評價，給與台積電710元的未來12個月目標價，雖然不算低，但也在報告中指出「450元以下，才是長線買點」。也就是說，短期間台積電股價的回漲可能只是反彈，接下來，蘋果訂單、資料中心訂單，都是摩根大通持續評估半導體庫存修正是否會應驗台積電說法的指標，都需要密切觀察。

本文授權自今周刊，原文見此。

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