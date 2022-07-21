連靜雯、何莎被詐走數千萬 如何「把關不被騙」：詐騙模式其實就3個

【文．彭蕙珍】

投資詐騙案層出不窮！「本土劇女神」連靜雯去年遇到網路愛情詐騙，外傳被騙3000萬元投資泰達幣；廣達集團創辦人林百里的妻子何莎也被閨蜜詐騙5000萬元，投資年息高達8.4%的境外基金。

理財達人十方表示，詐騙的模式有3個，一是產生信任感，二是進入假平台，三讓你先賺到錢。

當你投資的金額越來越多時，平台和詐騙者就人間蒸發。她強調：「要小心每一個接近你、要你投資的人，並且多方查訪這個平台是否真實。」

十方指出，要預防被詐騙，就要先了解他們（詐騙）的模式。她以一位熟識的鋼琴老師舉例。這位老師的心理狀態是：年輕時父母雙亡，由舅媽撫養長大，渴望得到安慰，對金錢很沒安全感，所以一直努力存錢。

「她很努力工作，幾乎不花錢，每月存3萬元買台積電，存了10年，股利加股票上漲，才35歲就有500萬元；她是一個不低頭、很努力的年輕人。」

然而到了適婚年齡，眼見身邊好友都結婚了，只剩她一個人，內心很寂寞孤單。鋼琴老師決定到付費交友網站登記，並認識一位自稱是某金控主管、37歲的男子。兩人在網路上交往，起初只是朋友，「這位男子花半年和她熟悉，從偶爾問候，到每天問候，態度非常誠懇。」

第一步：取得你的信任感

「男子有臉書、Line、IG，常常更新近況，還有出差、尾牙等照片；他正常上、下班，讓妳覺得他就是一真人。」十方說，聊天時，男子會投她所好，包括她喜歡的事物，如煮飯等話題。

7~8個月後，兩人感情越來越好，「男子進攻她最脆弱的地方，例如教鋼琴遇到困難，會安慰她、體諒她的辛苦；有時送小禮物，滿足她所有的想望。」後來，男子知道她有投資，就推薦她可以買泰達幣。

「男子構築兩人的夢想，要一起存結婚基金，加上他又懂得投資，推薦這個虛擬貨幣平台。」十方表示，鋼琴老師其實很警覺，不願意賣掉台積電、去投資泰達幣。但，男子利用一個小技巧，取得她的信任。

「有一天，男生發怒了，質問她：『妳不信任我！』」他提出解決方案，「不然，我們一人投資一半，你投資500萬、我也投資500萬，一共1000萬，平台出事，我也會有事。」

十方觀察道：「他利用女生的心理，害怕再度拒絕他，自此失去他的關心。」

第二、三步：進入假平台並賺到錢

起初，鋼琴老師只試3萬元台幣，不久就領到1500元利息，「她發現真的可以賺到錢，就越放越多，並持續加碼。」最後，男子說：「投資泰達幣太慢，我們一起投資挖礦機。」

為取信她，男子先投資，鋼琴老師透過手機可以看到帳戶進出。有了信任，加上投資也有獲利，她便將股票賣掉，跟著投資。

自從她將500萬全部投入後，男子對她的態度開始冷淡，偶爾才問候她。不久後，鋼琴老師的舅媽生病，她想提領部分金錢，卻領不出來，男子答應要幫她的忙。最後，如大家所知，平台和男子都消失了，此時，鋼琴老師才知道她被詐騙了。

三階段都可防堵 撥打165冷靜一下

十方強調，這三個階段其實都可以防堵。

一是網路交友、沒見過本人的，就先拒絕，「當妳感到寂寞，就要走出生活圈，如去實體課認識有相同興趣的人，看到真人，了解彼此是否適合，觀察能否交往。」

二是進入陌生投資平台，一定要側面求證，包括這個平台有沒有註冊？註冊地址？她說明：「這些資訊上網就能找查得到，以虛擬幣交易平台來說，台灣最大的前三家：MAX 交易所、ACE交易所、幣安交易所等，選擇名氣高的平台才有保障。」

三，當前兩者都無效，在你要投資時，撥打165詐騙專線，再次確認，「打165可以幫你剎一下車，至少冷靜一下。」

她分析，連靜雯和何莎的詐騙事件，用這三招就能把關。

不用匯款到國外 台灣就能投資全世界

對於詐騙集團常會要求你將錢匯到海外，投資境外基金。十方強調：「在台灣就能投資全世界，例如在凱基開戶，就可以投資台股、美股、港股；3000萬資產的客戶就可以投資大陸A股。」

另外，她指出，詐騙集團現在都很聰明，不會用太高的利息吸引你。目前大多保證一季4%，或是一年8%，「一年8%的投資工具，在過去台灣股市的平均報酬率就能做到，光是投資台灣的好股票就可以，不需要投資國外來路不明的基金。」

最後，她指出，對人多一分戒心，只在合法、安全的平台投資，就能確保自己不會被騙。

本文授權自今周刊，原文見此。

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