兆豐金、中信金非逢低買進首選？防疫保單之亂衝擊，達人推「這2檔」金融股更有錢景

【撰文‧唐祖貽】

金融業今年上半年分別歷經資本市場股債雙跌，重創業者手中資產價格，加上國內的防疫保單之亂等利空，多數金融股股價先漲後跌。儘管股價表現不佳，近期公布的15家金控上半年自結稅後純益，總計仍達2294.6億元，僅次於去年的3415.9億元，是歷年上半年次高。

擁有證券分析師與會計師雙證照、近期出版新書《靠優質金融股養你一輩子》的丁彥鈞指出，近年來無論是以壽險、銀行或證券為主體的金控，「投資收益」占獲利的比重都相當高。所以，今年比去年衰退的主因，當然就是國內外金融市場波動變大、獲利縮水所導致。

舉例來說，雖然兩大壽險龍頭富邦金（2881）與國泰金（2882）的EPS（每股純益）仍居全體金控冠亞軍，但投資收益都比去年衰退。另外，由於持有的債券價格因升息而下跌，壽險部門的淨值因此大幅減損，導致股價重挫。

股價還遠低於AV值 壽險成長空間大

壽險業淨值的減損真有這麼嚴重？丁彥鈞指出，依現行的會計準則，金控業持有的投資部位，列於財報中的資產項下，必須要以市價評價，若價格下跌，就須揭露減損的淨值。

不過壽險業的財報中，另有一個影響淨值的科目：保險負債準備，是保費收入須提列的準備金，列於負債項下。而升息能縮小保單預定利率與資金運用報酬率的差距，也就是「利差損縮小」；升息趨勢愈久、幅度愈大，未來轉為「利差益」的機率也愈高，所以升息後，保險負債準備也會減少，淨值則會回升。

丁彥鈞表示，保險負債準備引發的淨值變動，要到2026年IFRS17實施後，才會於財報中揭露，「屆時壽險公司的淨值才會更趨近於真實狀況。」因此，兩個科目互抵的結果，目前壽險業的淨值減損，也許沒有已揭露的那麼嚴重，只要升息趨勢不變、保費收入又能持續成長，壽險業的獲利勢必會穩定回升。這就是升息對壽險業是「短空長多」的原因。

目前最完整揭露壽險公司淨值變化的，是壽險公司於法說會公告的「每股精算價值」（Appraisal Value，AV），以去年底公布的數值來看，目前股價還遠低於AV值，代表未來還有成長空間，壽險金控股仍是長線投資人值得布局的標的。

銀行股要挑 證券保守看待

至於銀行業，很多人都說升息對銀行有利，但從財報中似乎看不出效益。丁彥鈞表示，銀行利率分為兩種：浮動與固定，當初選浮動利率的客戶，會因升息使得要繳的利息立刻變多，銀行可立即受惠；固定利率則要等原先約定期間到期後，才能適用新利率。

而且，美國聯準會每次升息動輒2、3碼，台灣因國情不同，每次頂多升個一碼或半碼，所以，丁彥鈞的結論是：升息對銀行的效應是慢慢浮現，而且由於台美利差逐漸擴大，目前應優先布局美元放款部位較高的銀行。

依據丁彥鈞統計，國內美元放款前三高的銀行依序是兆豐金（2886）、上海商銀（5876）與中信金（2891），但兆豐金與中信金又分別有防疫保單或壽險拖累，所以他建議以上海商銀為首選。

除了看升息效益，這些以銀行為主體的金控，是否有值得長期持有的標的呢？丁彥鈞指出，除了市場普遍認知的績優金控如兆豐金、中信金、玉山金（2884）外，他較看好永豐金（2890）的長線潛力。主因在於從原先大股東何家退出後，經營階層已由專業經理人擔任，在公司治理與經營績效逐漸顯現優勢，今年上半年獲利衰退幅度是所有金控最小的，轉機性十足，目前股價在低檔且相對抗跌，值得長線持有。

相較於壽險與銀行，證券業則是丁彥鈞較為保守看待的族群。他表示，短期內台股單日成交量想再回到兩年前動輒4千多億元以上，「幾乎是不可能的事。」意味著證券業前兩年的高手續費收入，也將成為往事；而自營商投資收益的部分，也無法有太高的期待。所以，無論是以證券為主的金控或證券股，目前都暫時避開為宜。

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