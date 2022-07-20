習近平曾喊斯里蘭卡「下個杜拜」，如今爛尾一籮筐…「大國施捨才有飯吃」台灣如何擺脫邊緣宿命

【撰文‧乾隆來】

世界各洲的大陸邊緣，特別是東南角，都有一個大島。非洲大陸東南角是馬達加斯加，印度大陸東南角有斯里蘭卡，中國大陸東南角當然就是台灣，也可再加南邊的海南島，澳洲大陸的南邊有塔斯馬尼亞，至於北美大陸的東南角，則是古巴。

這些在大陸邊緣的島嶼國家，大多都深陷邊緣國家的宿命，台灣是唯一的例外。其他邊緣島國的經濟、文化、軍事、政治實力等，都比大陸要落後許多，古巴、台灣、斯里蘭卡也都成為大國霸權角力的戰略籌碼。

其中，最悲慘的是斯里蘭卡，這個人口（約2192萬人）與台灣相當、面積是台灣的1.8倍（約6.56萬平方公里）的島國，淪為中國與印度對決的戰略籌碼，一連串的錯誤、歹運、天災與人禍等，導致斯里蘭卡國家財政破產、通貨膨脹飆漲、貨幣巨幅貶值…。

7月9日，數萬名買不到汽油、缺水沒電的人民走上街頭暴動，衝進總統官邸「打砸搶」。斯里蘭卡總統戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）與他的家族，幾個月前還牢牢掌控所有國家資源，總統、首相與部會首長都是自己親族，卻在7月9日的人民暴動下瞬間崩盤，流亡國外。

「可倫坡海港城」計畫 欲打造前瞻建設卻成幻影

斯里蘭卡的故事固然悲慘，然而，經濟崩潰的災難國家那麼多，斯里蘭卡只是「加一」，要不了多久，西方媒體就會厭倦斯里蘭卡的新聞。但是，由中國留下遍布斯里蘭卡的「爛尾」建設，卻是台灣不可忘記的深刻教訓。

2014年，中國國家主席習近平訪問斯里蘭卡，親自啟動了「可倫坡海港城」（Port City Colombo）填海造鎮計畫，在斯里蘭卡首都可倫坡填海造陸創造出2.6平方公里的新城區（約為台北信義計畫區的1.8倍），規畫成最先進的自由港、金融中心、科技城、醫學中心及豪宅區，口號非常響亮，中國、斯里蘭卡要攜手在此打造出另一個香港、新加坡、杜拜！

當時，習近平接任國家主席剛滿一年，「一帶一路」的戰略大局宏偉又強勢，斯里蘭卡是中國圍堵印度的戰略重地，中國在印度西邊的巴基斯坦、東鄰孟加拉、南邊的斯里蘭卡投入巨資，藉由重大的基礎建設拉攏友中政權，形成圍堵印度的布局。

斯里蘭卡當時的總統馬辛達（Mahinda Rajapaksa，今年流放國外、戈塔的親哥哥），積極配合北京，頻繁前往北京拜會習近平、李克強等國家領導人，每次都簽署戰略合作或是合資計畫，馬辛達意圖藉著中國之力，快速將斯里蘭卡提升為先進國家。

《米膠協定》精神破滅？中方不甩斯里蘭卡財政崩壞

8年後的今天，由習近平親自揭幕的可倫坡海港城，卻還是一片黃土地。中間發生很多事故，有因為斯里蘭卡換總統而停工，也有因為承包商中國港灣工程公司的母公司中國交通建設集團，四處爆發跨國賄賂貪腐案件，遭到世界銀行列為黑名單。總之，工程停停開開，至今負責填海造陸的中國港灣工程出了14億美元，換到斯里蘭卡政府給予可倫坡海港城43％土地、99年的租借權。

斯里蘭卡政府破產後，可倫坡海港城那片突兀在海上的黃土地，不只長不出什麼像樣的建築，恐怕連道路與水電設施都接不上，已經注定是爛尾的結局。

戈塔政府試圖死前掙扎，今年元月，中國外交部長王毅跑了一趟可倫坡，今年是中國與斯里蘭卡《米膠協定》簽署70周年紀念，當時缺乏資源的兩國，同意中國拿大米、斯里蘭卡拿橡膠片互換，王毅期許兩國弘揚「獨立自強、團結互助」的米膠協定精神。戈塔與他的哥哥，也就是曾擔任總統、後來轉任總理的馬辛達向王毅表達斯里蘭卡財政已瀕臨破產，希望中國能同意債務重組避免災難，王毅不置可否。

一帶一路在斯里蘭卡的建設如今是「爛尾」了，想要升官的中國領導人避之唯恐不及，當時一起進入斯里蘭卡搞建設的交通部、商務部、財政部，還有金融部門的進出口銀行等都頭疼不已，說實在的，王毅面對美國全面的印太圍堵焦頭爛額，哪有時間考慮斯里蘭卡的債務問題，破產也就破產了！

一帶一路爛尾案例，被報導最多的是「漢班托塔港」（Hambantota Port），這個港口在斯里蘭卡的東南角，距離首都可倫坡開車約三個半小時，故事很「典型」：前總統馬辛達覺得自己的故鄉漢班托塔港有國際潛力，他迎合中國一帶一路的計畫，向中國大幅借債建設港口，還曾經把這個港口命名為「馬辛達．拉賈帕克薩港」，但是，營運後沒有船舶停靠，每次選舉都成為對手猛戳的痛點。

根據斯里蘭卡政府在2016年提供的數據，漢班托塔港每年必須償還中國近6千萬美元的借款，到2016年底，累計虧損高達3.04億美元，給財政困難的政府造成現金流量的壓力。漢班托塔港引發國家債務危機，斯里蘭卡在2017年開國際標，中國的招商局港口控股拿了11.2億美元（外加後期營運資金），買下港口公司70％的股權，取得獨家營運權，外加港口與周邊土地99年的開發權。

99年的租借權，被外界批評是帝國殖民地的翻版，不過，出面取得權利的招商局港口控股也是滿腹辛酸，它是香港上市公司，市值不過五百億港幣，因為政策任務拿了漢班托塔港，只好讓旗下的貨輪增加停靠這個港口，設法擠出微薄的財務回報。

如今招商局所屬的貨輪及其他中國貨輪公司，會排出跟其他國際航運公司截然不同的航班路線，除了漢班托塔，還有巴基斯坦、孟加拉、索馬利亞、希臘等國家，這些獨特的港口都是曾經被美名為「珍珠鏈戰略」（String Of Pearls）或是「海上一帶一路」的中國國家戰略產物。

曾經的「中錫友好」 背後是縝密計算的棋局？

近兩年，全球各大海運公司、港口運營商股價都暴漲，但是背負漢班托塔港與其他一帶一路港口的招商局港口控股公司，股價卻躺在低點、紋風不動。

在「中錫友好」年代，（中方稱斯里蘭卡為錫蘭）產生的爛尾項目很多，在漢班托塔港的旁邊，還有一個嶄新的國際機場，這個機場是斯里蘭卡第二個國際機場，可以降落全球最大商務客機A380，第一期就規畫一年一百萬旅客人次進出流量，建成之後，一天卻只有一至兩班飛機起降，在疫情期間更淪為蚊子館。

既然已經有了國際海港、國際機場，接下來登場的爛尾項目，也就更順理成章，在港口與機場之間，又加蓋了自由貿易區、科學園區、可同時接納數萬國際買家的會展中心。此外，板球（Cricket）是斯里蘭卡的國民運動，中國又拿錢蓋了可以容納萬人、規格符合世界錦標賽的板球場。

在這些先進的設施之間，當然一定有中國最擅長的高速公路、美侖美奐的巨大橋樑來銜接，也少不了擠滿高級摩天大樓與豪宅的城市規畫。

外媒評「鬼城外交」 戈塔倒台成警世紀念碑

《富比士》（Forbes）記者評論斯里蘭卡爛尾項目，說是「中國的鬼城外交」（China's Ghost City Diplomacy），更是「地緣政治、粗暴貪腐、國家資源的掠奪，以及中國在一帶一路的旗幟下，瘋狂追逐超大型基礎建設的故事。」

不過，從圖紙上畫出新都市、填海造鎮，或是杳無人煙的鬼城，這些在中國都是司空見慣的日常。中國打造斯里蘭卡的項目，加總至今花不到50億美元，就換到債權或是所有權，而且空置的公共建築與爛尾項目根本是中國城市的標準配備，西方記者大驚小怪，根本不足掛齒。

其實，中國債務並不是斯里蘭卡破產的最後一根稻草，因總統戈塔、總理馬辛達強推「全國有機農業」，禁止購買、使用進口化肥與農藥，造成茶葉、稻米等農產品產量重挫，加上外匯乾涸，又遭遇國際油價暴漲，老百姓買不到汽油，電力無法供應，連日常三餐都成了問題，鄉村與都市的民怨全面引爆，才是戈塔政權崩塌的致命傷。

戈塔政權的倒台，標誌著中國一帶一路的重大挫敗，可倫坡、漢班托塔那些醒目的爛尾項目，將成為貪腐、濫建、極權政府睜眼說瞎話，浪費民脂民膏的警世紀念碑。

最後，我們從斯里蘭卡的身上也學到了寶貴的教訓，台灣原本也會是無足輕重的邊緣島嶼，必須依附大國的施捨才有一碗飯吃，台灣能有今天的成績，是運氣、是特殊歷史的產物，更是先祖奮鬥的成果。我們得記取斯里蘭卡的教訓，得加倍努力，才能擺脫邊緣者的宿命。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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