鴻海入股紫光，劉揚偉有何盤算？「台灣DRAM教父」高啟全：鴻海半導體若要往前走，確實需要別人幫忙

【撰文‧今周刊編輯團隊】

一樁極其複雜的交易，兩大集團有了某種程度的命運交集，對岸看的，是紫光集團重新擔綱「半導體國家隊」的可能性；在台灣產業界，則是看到鴻海董事長劉揚偉力拚半導體事業的一趟精巧籌謀，以及他對鴻海轉型大計的企圖心。

業界分析，鴻海近年在全球供應鏈「脫中」的趨勢下，對中國以外市場的投入明顯積極，或許此刻也需要對中國展現一定程度的「輸誠」。

對鴻海如火如荼的轉型大計，入股紫光是否真有機會帶來實質幫助？53.8億人民幣的「小額投資」，能不能創造出產業升級的意外突破？

「鴻海的半導體，如果要繼續往前走，確實需要別人的幫忙。」人稱「台灣DRAM教父」、曾任紫光全球執行副總裁的高啟全這麼說。言下之意，對於這次入股紫光的效應，這位半導體老將是持相對正面的看法。

接受《今周刊》專訪時，高啟全不斷強調「人才」與「團隊」的重要，他認為，對於一個「半導體後進者」來說，如何快速吸納有足夠經驗與專業的半導體人力資源，就是重中之重。事實上，亦有業界人士表示，過去鴻海由於「電子代工」的形象太過鮮明，因此在發展半導體事業的過程中，往往較難快速獲得半導體人才的認同。

而細數紫光集團相關事業，高啟全認為，至少有三家公司的內部團隊具有一定水準，分別是中國最強手機晶片設計業者紫光展銳、中國快閃記憶體龍頭長江存儲，以及伺服器大廠新華三，「相較於自行建立這些團隊，透過入股進而取得合作的可能，對鴻海來說，當然簡單快速得多。」高啟全說。

「入股紫光的確對鴻海有加分機會，但還談不上是『如虎添翼』的天大利多。」科克蘭資本董事長及異康集團首席顧問楊應超分析，「整體來說，路，是對的。」但研究鴻海超過20年的他也說，「後續風險仍然存在。」

楊應超以本次交易說明，外界認為，紫光版圖橫跨記憶體、IC設計等領域，入股紫光，將補足車用關鍵零組件的供應鏈，進而串連記憶體、IC設計、封測等上下游垂直整合服務，對鴻海發展半導體及電動車有利，「但並非全然如此。」

他認為，入股後能否吸引更多半導體人才投入鴻海，又或提升技術並做出成績，進而對鴻海切入電動車等新應用帶來實質幫助？均有待觀察；況且，鴻海「前有併購面板廠夏普後效果有限，後有退出面板廠群創董事會，入股效果不如預期，並非不可能發生。」

「鴻海此時買紫光，就像買個選擇權一樣……。」楊應超指出，對於鴻海這麼大的企業來說，即使投資紫光的200多億元賠掉了，也還不到傷筋動骨的地步；而一旦押對寶，也就讓鴻海多了一個增加收益的管道，某種程度來說，確實有以小搏大的效益。

在高舉轉型的大旗下，工業富聯入股紫光的這趟操作，或許在多年後將開花結果，也或許終將一無所獲，但無論這場交易是否能帶來人才，以及技術的回饋，進而對鴻海轉型大計有實質幫助，在「最懂鴻海分析師」楊應超眼中，這至少代表著——這個過去營運表現以穩健保守著稱的「全球電子代工之王」，正在積極求新求變，「為了捍衛獲利，主動出擊！」

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