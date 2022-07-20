星巴克門市之後會越關越多，7月底先收掉16間 1原因讓CEO舒茲鐵了心：這只是個開端

【文．林依榕整理】

全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks），7/11才宣布因為安全問題，將在7月底永久關閉16間美國門市，沒想到，星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）與員工談話影片於7/15流出，意外透露了星巴克未來還會再關更多分店，而這一切「只是個開端」。

現年69歲的星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）三度回鍋後，積極協助改造星巴克並找到日後適合擔任執行長的人選，以因應未來的轉變。

在回鍋期間只領象徵性1美元薪資的他，近期一段與員工談話的影片流出，內容透露星巴克未來將有更多門市會被關閉，舒茲表示「這只是個開端，但令我震驚的是，我們的夥伴竟然最擔憂是他們的人身安全」，透露美國已經不再安全。

LEAKED: Internal Starbucks meeting where CEO says “America has become unsafe” amid closing stores in Democrat-run cities “this is just the beginning, there are going to be many more [stores closing].” (Part 1) pic.twitter.com/9KLh2O5DTD — Vivian (@ViviNMtl) July 14, 2022

據《商業內幕》報導，星巴克官方已經證實該影片的真實性，但拒絕說明談話的時間點、關閉門市的具體細節。

事實上，星巴克7/11才宣布7月底要永久關閉波特蘭、西雅圖、洛杉磯等16間美國門市，並不是因為這些門市「無利可圖」，而是店內犯罪、流浪漢、吸毒及奧客騷擾等安全問題，讓門市面臨「具挑戰性的事件」無法繼續營運。

舒茲進一步補充，過去1年來他不斷在會議上聽到員工對安全問題的擔憂，即便這些門市都持續獲利，卻因為上述種種因素被迫關閉，而星巴克官方也承諾將在更安全的條件下開設新門市。

對此，部分參與星巴克工會的員工認為，星巴克此舉是為了削弱工會、針對加入工會的門市進行報復，但星巴克否認指控並強調，尊重員工組建工會的權利。

本文授權自今周刊，原文見此。

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