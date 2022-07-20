0056、兆豐金現在可進場？施昇輝：擔心存股變「存骨」，就挑同時符合「2個條件」的股票

【文．林信男】

受通膨衝擊、經濟前景不明等因素影響，近期台股波動加劇，許多去年意氣風發的「股神」，今年紛紛陷入套牢窘境，不知何時才能解套。

對此，人稱「佛系理財大師」的「樂活大叔」施昇輝認為，股市大跌時，很多人會開始檢討自己的投資策略，但真正該檢討的是「為何焦慮？」若你屬於追求穩定、領股息的存股族，只要確定自己選擇的標的，同時符合2項條件，「股票變骨灰」的機率就相對低，即使套牢也不必過度焦慮。

「（股市）低點，永遠沒人知道，真正知道的是，在這個時間點，這支股票是否具有投資價值。」對於所謂的投資價值，施昇輝以兆豐金（2886）和台積電（2330）為例，說明「領股息」和「追成長」，2種不同的投資邏輯。

哪種股票適合自己？先分清楚2種投資邏輯

兆豐金控上月召開股東會，並於會中通過去年盈餘分派，為每股股利1.65元，其中包括現金股息每股1.4元，以及股票股利每股0.25元。

那麼，現在進場買兆豐金，合適嗎？施昇輝以股價34元計算（7月19日收盤價34.15元），「股票股利（零股25股）用30塊來算就好，25乘上30，等於750，再加上現金股利1400元，等於2150元，除以3萬4000元，（殖利率）6%以上，難道不好嗎？」

部分投資人擔心，兆豐金買在34元，會不會賺了股息、賠了價差？施昇輝直言，「有可能」，但不必害怕，「不要賣就好啦！如果跌，就再買」，以上述逾6%的殖利率，套用「72法則」估算（編按：將72除以年化報酬率，藉此推算本金翻倍的時間），「72除6，是12年還本。你何必在乎今年有沒有填息？」

相對而言，台積電就不能以兆豐金的投資邏輯來解讀，「假設某人投資台積電，買在550元，一年配息11塊，殖利率僅2%，用『72法則』計算，72除2等於36，36年才還本！」但，台積電本就不該以股息殖利率角度觀察，應將之視為成長股，用本益比概念看待。施昇輝強調。

6字闡明投資理念 2條件讓存股族不焦慮

「『無腦』、『佛系』、『減法』，是我最重要的投資理念。」施昇輝解釋，「無腦」就是不要想太多，「佛系」意指不要學太多，「減法」則是別買太多種標的，「若你整天想賺價差，這事情稍微複雜；如果你買了股票不賣，只領股息，是不是變得很簡單？」

施昇輝舉例，投資元大高股息（0056）代表保守，買元大台灣50（0050）意味著積極，由於近期0056跌幅較大，所以他在投資配比上，讓0056多於0050，「但每個人的人生階段、性格都不一樣，我到了這年紀，穩定的現金流，比較有意義，我不想追求成長的財富。」

但年齡40、50歲左右，財力處於人生高峰的投資人，施昇輝認為，可考慮追求成長，而年輕人和年長者，則應相對保守。

許多資金有限的小資族，都希望透過存股累積財富，卻又擔心選錯標的，讓存股變「存骨」。對此，施昇輝分享他的觀點，「基本上，理想的存股標的，必須同時符合2個條件，一是幾十年來，每年都有配息，另一則是『大到不會倒』。」

理論上，任何公司，都有倒閉的可能性，只是機率高低問題，換言之，這也是投資個股，會面臨的風險。有鑑於前述情況，施昇輝依據自身經驗指出，他偏好投資ETF（編按：僅指0050、0056，以及性質相似的006208、00878等標的），主要基於以下3個理由。

首先，這類ETF可分散風險，「30家、50家成分股公司，不可能同一天倒閉」；其次，不用選股，因為選股是令人焦慮的事情；最後，可複製大盤績效，「能和大盤漲跌相近，基本上，你已經是『股市勝利組』，想打敗大盤太難了，少數人才做得到。」施昇輝說。

定期定額投資 預留「生活緊急預備金」因應風險

施昇輝不諱言，「我個人對今年的行情，不是很樂觀。」因此，他採取較保守的投資方式，不過，「保守」並非「停損」0050和0056，「我情願套牢」，寧願套在指數上，也不要套在個股上，「我希望推廣不選股的觀念，比較不焦慮。但對於很多個股，大家還是要有停損的觀念，而非總是想抄底、攤平。」

在施昇輝看來，現階段最恰當的投資方法，就是定期定額；譬如，投資0056這類ETF，「遇到大跌、大漲，都不必停扣，這是長期投資，不要去做波段。」

至於該如何因應市場波動風險？施昇輝建議，投資人應預留一筆「生活緊急預備金」，未婚者，留3到6個月的生活費；已婚但沒小孩，留半年至1年即可；已婚且有小孩者，應留1到2年生活費，「為什麼很多人現在會焦慮？就是把所有錢都砸進股市，當然焦慮。」

施昇輝也提醒，「絕對不可以借錢買股票！就算是買0050、0056，我都不贊成。某些投資專家會借錢買股，但若遇到大跌，還是有還本金的壓力。」

「別認為自己是『少年股神』，以為能靠投資賺錢，就選擇離職。去年出現太多『少年股神』，讓大家誤以為自己也可以，就把工作辭了，這非常危險！」施昇輝強調。

施昇輝說，投資方法沒有對與錯，只要符合自身個性、財力，面對市場波動能夠不焦慮，賺到錢可以「放心花」，就是最適合自己的投資方式。

本文授權自今周刊，原文見此。

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