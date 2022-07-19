早在年初就示警PC不妙！宏碁陳俊聖：榮景已過 一旦半導體反轉將動搖國本

【文．黃健誠】

晶片、半導體產業近來出現不少雜音，特別是在通貨膨脹、升息等影響下，需求已有明顯降溫之勢，熟悉半導體產業的宏碁董事長陳俊聖，日前也率先示警指出，PC爆發成長期的榮景已經過去了，未來半導體面臨挑戰，一旦產業反轉將會動搖國本。

受到通膨、升息等國際大環境因素影響，半導體需求有降溫之勢，甚至可能迎來供過於求的態勢，宏碁董事長陳俊聖在接受財信集團董事長謝金河主持的《老謝看世界》節目專訪時指出，PC產業在過去的疫情之下，因為居家上班到數位轉型的一路推進，造成PC產品爆發性成長，但是，今年通膨壓力加大，美國聯準會拉高升息壓力，也造成未來需求勢必會減緩。

陳俊聖說，PC產業的大爆發並非常態，而是在疫情中出現的非常態，不過，這樣的非常態狀況已過去，特別是美國在去年底開始為了打擊通貨膨脹，有了一些包括縮減購債示警等動作，也因此宏碁在今年1月嗅到不尋常的氣氛後，開始對供應鏈與銷售端進行調整。

對於台灣的半導體產業，從今年到明年之間，全球共有約29座新的晶圓廠出現，中國8座、台灣8座，在台灣的晶圓廠投資以台積電為主，陳俊聖對此表示，下半年市況一定不會比去年同期好，且根據國外調研機構IDC的統計，全球PC的出貨量在今年第二季將會年減15%，這樣的數字對半導體供應商來說，影響一定不只15%，在加乘效應之下，對於半導體產能的影響一定會發生。

陳俊聖也指出，雖然晶片廠與代工廠之間有長約及預付款，但這並不會改變整體市場的需求，對於半導體產業而言，受到總體經濟的影響還是最大的，因為通膨、升息，導致資金動能減低，在資金動能減低後，股票、房地產下跌，又讓消費者信心往下降，購買東西的優先順序就會改變，除了醫療跟日用品以外，其他部份都變得可有可無，這樣的改變也半導體的需求組成改變。

至於電子業的存貨效應，陳俊聖說，對於晶圓代工而言，最大的決策是資本支出，而資本支出又是依照對未來的總體經濟預測而定，而宏碁在1月時，就發現不對勁，因此對供應鏈做示警的動作。

陳俊聖說，在供需發生改變後，半導體不會漲價而是呈現降價，如果庫存低的廠商有胃納量，還可以選擇再買一些來攤平成本，這會變成一個競爭的優勢。但是，如果庫存高的廠商，光是清庫存、打消庫存，就會對投資人的利益發生影響。

不過，對於PC產業，陳俊聖以宏碁舉例提到，以目前而言，在PC產業回到常態、又或者說是「潮水退了」的過程中，看到公司體質在非常態的爆發期之下，有所改善才是最重要的，而PC產業除了剛性需求以外，更需要新的技術突破來刺激整個產業，像是宏碁做出的裸眼3D技術就是一大突破。

宏碁在發展過程中，除了有效止血、轉虧為盈外，目前宏碁發行公司共有9家，未來將要重新集結這些公司，無論在節能、儲能、發等領域聚焦，而宏碁加入RE100倡議後，也對全世界宣示要在2035年達成100%再生能源的使用，甚至不排除另外購入綠能。

對於未來的發展，陳俊聖強調，宏碁在PC跟顯示器的主業不會改變，不過，目前更致力將本業變成大的孵化器，且已找到如何孵化新的事業的成功方程式，未來在ESG、電競相關領域都會是旗下事業的新集結點。

宏碁下一步的策略，陳俊聖提到，過去兩年宏碁沒有放掉機會，公司目前已有4到5家IPO，同時也做了3到4家的收購，未來無論在新的產品、新的應用、新的材質，都有努力布局，請大家能拭目以待。

本文授權自今周刊，原文見此。

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