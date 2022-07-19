美國晶片法案表決倒數 過不過關都是難題！台積電、三星和英特爾誰是贏家？

【文．林宏文】

根據路透社等多家媒體指出，美國國會預計在周二(19日)表決支持半導體製造的晶片法案，不過，這個法案可能修改為原先預計520億美元的縮減版。此外，也傳出眾議院議長裴洛西與夫婿大買輝達(Nvidia)股票，總價值達100萬至500萬美元，這使得她對美國競爭法的支持引發外界質疑。

晶片法案是目前美國強化半導體製造的重要利器，也是美中對抗、地緣政治衝突下，美國想重回製造大國、改變全球產業分工的關鍵要素。不過，美國是否在19日通過這個法案，若沒有通過會造成什麼衝擊，值得進一步分析解讀。

根據路透的新聞，參院將表決的新立法是將去年中已通過、但後來未能成為法律的法案加以濃縮。參議院去年6月首次通過的晶片法案，包括為晶片業提供520億美元補貼，並另外授權2,000億美元以強化對中國大陸的競爭力。

先看520億美元這個數字，其實並不是很大。在半導體投資額愈來愈像天文數字的情況下，即使晶片法案最後沒有縮減金額，照案通過520億美元的補助金額，但這個金額也不算很高。

例如，台積電今年資本支出就達400億美元，至於三星集團未來五年平均每年都要投資700億美元以上，其中大半是投資半導體晶圓廠，也可以對比出，美國520億美元晶片法案規模並不算太大。

「說得多、做得少」 美國補貼的金額明顯不夠

此外，若對比中國大陸近年來投入半導體領域的資金，也可以看出美國雖然看起來很擔心中國的追趕，但卻是「說得多、做得少」。

光是以中國大陸的大基金來看，一期及二期投資的3300億元人民幣，就已接近500億美元了。更別提在大基金號召下，大陸各國營企業、地方政府及各路人馬都跟著砸大錢，有如引蛇出洞的資金狂潮，總計中國大陸投資在半導體的金額，絕對是520億美元的數倍到十倍以上。

當然，19日美國國會的表決，依然具有重要指標意義。美國的民主體制，當然不可能像中國那樣，直接且有效率地將國營企業資金砸進特定產業，520億美元法案若過關，對於美國政府宣誓投資半導體產業還是具有象徵性意義。

但美國要面對的是一個更基本的問題，那就是美國本來就不適合做晶圓製造。不只製造成本比東亞國家如台、韓、中高出五成，美國也無法找到認同晶圓製造的人才，還有願意樂在工作的工程師，更別提整個產業鏈都不完整且不健全，這些都需要上下游供應鏈大規模地移動，恐怕需要五年、十年才能逐步建立起來。

更關鍵的是，成本居高不下，將是美國晶圓製造無法與東亞競爭的死穴，而且這個短板將長期存在，短期投入補貼或許能先撐個一、兩年，但大家可以想一想，有什麼產業可以一直靠補貼而存活？

因此，如果晶片法案過關了，短期內對投資美國半導體產業應該有助益，包括英特爾、台積電、三星及環球晶等投資案都可以大力啟動，但問題是，若把時間拉長來看，美國半導體製造的路可以走多遠？未來能夠對晶圓製造版圖造成多少衝擊？這些都不無疑問，也值得繼續觀察。

至於晶片法案到底會不會通過？這個問題不容易猜測，但目前困擾美國拜登政府的問題很多，從俄烏戰爭、通膨、景氣疑慮，到民調下滑、期中選舉告急等，看起來晶片法案已不像去年提出來時那般具重要性與迫切性。美國是民主國家，所有事情都是民意與政治拔河的結果，裴洛西與夫婿大買輝達股票，看起來不太妙，對法案應該有不利影響。

不過，更值得探討的是，晶片法案若沒有過關，會帶來什麼衝擊？對眾家公司來說，對誰是利多？誰是利空？

法案沒有過關 對英特爾衝擊最大

我個人認為，晶片法案若沒有通過，對台積電亞利桑那州的新廠當然不好，但台積電原本在台灣就有龐大產能，預計今明兩年在台灣新增11座廠房，即使美國廠沒有辦法上線，台灣廠區的產能絕對可以支應客戶需求，這種與北美IC設計客戶的分工合作已運作多年，完全沒有問題。

同樣的情況，對三星來說也很類似。三星一樣把最多、技術最高階的晶圓廠設在南韓國內，投資美國廠房，基本上是給拜登政府面子，若三星德州廠房開不出來，一樣把訂單拿回南韓生產就好了。

晶片法案若沒有過關，對英特爾及格芯這些美系大廠，衝擊應該是最大的，因為他們沒有太多其他晶圓產能備案，這才是關鍵。目前英特爾是有一些海外廠房，例如在德國、愛爾蘭等地，也在準備擴建新產能，但未來最新製程技術的重大投資案，幾乎都規畫設在美國，因此受到衝擊應該會最大。

至於格芯海外產能及新廠計畫較多，例如在新加坡及德國等地都有舊產能與新計畫，受到的影響應該會小一點。此外，其他在美國加碼投資的公司，例如德儀應該也會受到波及。

因此總結來看，如果純粹看晶片法案帶來的衝擊，即使過關了，長期要面對美國高成本的問題，這對美國想成為晶圓製造大國會帶來不小挑戰。若沒有過關，對英特爾反而是最大的利空，但對台積電、三星等東亞半導體製造大國來說，反而是利多，因為原本的產業分工體系，不至於受到太大波及，大家的競爭，會重新回到過去東亞國家最強的戰場。

當然，若晶片法案沒有過關，美國無法吸引半導體大廠設廠，或產生無法分散東亞半導體製造重心的風險，甚至可能危及美國與中國的較勁與對決，那麼，美國之後會祭出什麼法案，或是採取大家預料不到的激烈動作，那就會成為新的變數。

例如，當年美國打壓日本半導體產業，祭出高額關稅及匯率變動等殺傷力更強的武器，這些可能都已經不在預測範圍，如果真的走到那一天，未來大家只能見招拆招、走一步算一步了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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