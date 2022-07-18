牛樟芝在紅什麼？5大學校長投入研究「抗癌抗新冠」、生技業者搶量產「年產值30億」

【文．彭蕙珍】

牛樟芝是台灣獨有的原生真菌，寄生在百年牛樟樹腐朽心材內壁，或枯竭倒伏牛樟木材的潮濕表面，又被稱為台灣的「森林紅寶石」。

葡萄王生物科技研究所總經理陳勁初表示，台灣原住民很早就知道牛樟芝可以治百病，到現在還有不少台灣人的家裡有牛樟芝，生病時就挖一點來吃。

因為牛樟芝的傳奇療效，以及日本藥廠長年在民間收購，在「物以稀為貴」的效應下，價格水漲船高，「一塊有50道年輪的牛樟芝，20多年前就要賣到20萬以上；幾年前林務局出售一塊牛樟芝，喊到300萬以上，很多人去搶購。」

他表示，20多年前葡萄王就開始研究牛樟芝產品，也是第一個量產的公司。「以前牛樟芝只能在木頭上生產，現在可以用生物技術的方式培養。」

因為是台灣特有種，吸引不少台灣學者研究，「發表期刊論文600篇以上， 90%都是台灣學者，成為一種顯學。」據他了解，台灣至少有5位大學校長投入牛樟芝研究，「因為大家覺得很有經濟價值。」

牛樟芝可抗癌 造成市場轟動

在牛樟芝的功效部分，可以護肝、抗癌、降血糖、解酒、降血脂、降血壓、防中風、止痛…等等十多項，因此產品百家爭鳴。然而，經過多年研究，陳勁初指出，最主要的功效呈現在三方面。

一是抗癌。最早是馬偕醫院的研究人員曾經發表一篇文章，發現牛樟芝有一個抗癌成分，命名為「馬偕一號」，造成轟動。

2008年國家衛生研究院的研究人員，在一場專業的學術研討會上發表，癌症患者的腫瘤裡，有1%是癌幹細胞，用化療或是放療都很難殺死，又特別會繁殖，容易造成癌症復發，牛樟芝的成分卻可以抑制癌幹細胞，該研究員表示他們的研究「幫牛樟芝找到一扇門，原來它的價值在這裡。」

後來，陽明大學、台灣大學又陸續發表文章，都發現牛樟芝可以殺死癌幹細胞。最近的研究則是發現人體內有一種「循環腫瘤細胞」（CTC），是從腫瘤上脫落的癌細胞，會隨著血液和淋巴系統循環全身造成轉移，該作者群將CTC細胞分離出來培養，也發現牛樟芝成分可以很有效的殺死CTC細胞。

對新冠肺炎也有效 相關產品熱銷

二是護肝。早期原住民喝酒都靠它解酒，目前市面上有數個產品取得衛福部的健康食品護肝認證，這是針對一般酒精性或化學性的肝損傷的保護效果。最特別的是，後來發現非酒精性引起的脂肪肝，迄今無西藥可以用的，醫生大多建議以衛教運動來舒緩。

最近，葡萄王在與光田醫院的人體研究中發現，牛樟芝可以減輕脂肪肝的嚴重程度，所以目前以非酒精性脂肪肝為目標，已向美國食品藥物管理署 (FDA) 申請植物新藥的 IND。

三是新冠肺炎（ COVID-19）。他說明，目前有三個單位的研究人員分別從牛樟芝中分離到可抗 COVID-19 的活性物質，包括中央研究院、工業技術研究院，以及中興大學教授，「因為他們的努力，在疫情期間牛樟芝產品大賣，業績成長很多。」

陳勁初表示，由於牛樟芝是台灣獨有的產品，是台灣保健食品外銷第一名，包括美國、中國、馬來西亞、新加坡和越南等地區都有銷售，一年產值高達30億元以上。

曾有風暴 業者做得辛苦

牛樟芝業者表示，牛樟芝的應用非常廣，加上它是台灣特有種真菌類，台灣很多學者帶領團隊對牛樟芝作深入研究，找出多種活性成分。

經實驗證明，牛樟芝對癌症 、護肝、抑制發炎反應 、調節血糖及調節免疫系統有很好的效果，但在食用時必須請教專業劑型劑量問題。

牛樟芝在發展成產品的過程中，曾遭遇一次很大的風暴，相關單位為了全民的健康安全，實施嚴格管理，要求業者要提供90天的毒理試驗，通過了才能申請衛福部衛部備查核准函。因此，合法銷售牛樟芝產品的業者，做得非常辛苦。

業者指出，牛樟芝是台灣獨有種（近來也在國外種植），在台灣學界和業界辛苦研發及實驗，並在國際期刊發表論文及申請專利等努力下，藥用及食用價值得到國內外學界的關注，從而參與研究及實驗有很好的成果。牛樟芝已從台灣走向國際，這是台灣的驕傲。

本文授權自今周刊，原文見此。

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