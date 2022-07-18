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90元雞排、70元乾冬粉都不是最貴？台灣「漲價冠軍」是它 民眾嚇傻

聯合新聞網／ 今周刊
圖為雞排示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為雞排示意圖。圖／聯合報系資料照片

【文．林依榕整理】

近年物價持續攀升，許多人快被生活壓力壓得喘不過氣，銅板美食也漸漸絕跡成為「鈔票美食」，有什麼東西是漲價讓你最有感的呢？

一名網友在PTT的WomenTalk板發文指出，去便利商店買了個濃湯料理包想煮來當宵夜吃，沒想到一結帳，原本一包50元的料理包竟然漲價到90元，讓他不敢置信，還將包裝價格仔細再三查看。

而超商店員無奈表示，不只濃湯料理包，像是狗罐頭、口香糖、可樂也都通通調漲，每天都被客人砲轟感到十分無奈。讓該名網友好奇，現在還有什麼東西是「漲價漲得沒天理？」

不少人點名雞排，指出現在雞排真的變超貴，「明年基本時薪連續第七年漲、通膨繼續，雞排可能90起跳了」、「雞排，上次吃一片破百」、「雞排+飲料要120 我改去吃三媽好了現在才130。」

有的人則認為其他平民小吃也是貴得離譜，「乾麵、乾板條、乾冬粉都70元」、「雞蛋4元到6元，而且好像變小顆，便宜的蛋白質漲成這樣」、「上次買了包口香糖，89元我傻眼」、「我愛喝的柳橙汁從179元漲到230元」、「手搖飲料，真心漲價有感」。

但多數人認為雞排、乾冬粉都不是漲價漲最兇的，真正的「漲價冠軍」還是「房價」，直指台灣房價真的很離譜，連南部現在都已經開始飆漲，「房租房價，沒產值的人賺到流油」、「放一年漲100～150萬，兩三年後原價再加500萬買根本盤仔啊！」

本文授權自今周刊，原文見此

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