台積電最糟能有多糟？外資一情境推估「股價最壞300元」：抱2年會有9成上漲空間

聯合新聞網／ 今周刊
台積電。示意圖/聯合報系資料照
台積電。示意圖/聯合報系資料照

【文・林韋伶】

台股權王台積電（2330）將在周四（7/14）下午舉行法說會，受美股昨天走跌影響，開盤時股價一度走跌，接近午盤時則轉為小漲。

針對近期雜音不斷，一家美系外資模擬最糟情境，指台積電股價可能跌落300元，但預估2年內必定回神。

所謂的「最糟的情況」，該外資以發生金融海嘯為基準。如果全球經濟走勢往海嘯時的悲慘劇本走，台積電2023年產能利用率可能降低到類似2009年的水位，也就是降到75%以下，在這種情況下，台積電營收也將受到衝擊。

目前該外資預估，2023年台積電營收將繳出19%的成長數據，但如果陷入最壞情境，營收可能不升反降，且萎縮幅度為5%。

若金融海嘯重演 外資估：台積電EPS恐腰斬、股價跌落300元

此外，在金融海嘯發生時，台積電可能必須砍資本支出與營業支出，利潤也會掉到金融海嘯時的水準，預估台積電還是會賺錢，只是2023年股價每股盈餘可能年減23%，比現在預估的基本情境低50%，每股盈餘直接腰斬。

該外資進一步分析：「當金融海嘯發生時，台積電股價淨值比可能掉到2倍的水位；儘管如此，台積電股價淨值比，在過去15年間幾乎沒有掉到3倍以下過。」

在最糟的情境下，該外資用股價淨值比3倍來計算，預估台積電目標價會跌落300元。

然而，投資人不需要過度悲觀，因為根據該外資團隊走訪上下游供應鏈的結果，發生最壞情境的機率並不高。

最壞情境發生機率不高 外資看台積電股價：有9成上漲空間

該外資也分析，台積電有很強的現金比率且一直維持淨現金流量，因此不管遇到多嚴峻的環境，都有機會存活下來。更不用說，台積電是一家「大到不能倒」的企業，若真的發生需要紓困的情境，第一個會救的也會是台積電。

由於台積電的技術目前還是領先三星與英特爾，且預期能持續拓展市占率，該外資認為就算最壞情況發生，到了2024年台積電股價每股盈餘還是可以反彈，因為屆時市場需求可望回溫。

台積電在2019年尚未受疫情影響時，靠著技術領先不斷吃下市占率，在排除疫情的影響後，本益比水準大約為18倍。

若用18倍的本益比來算，就算在最糟的情況下，2024年之後，台積電股價還是有機會衝上600元，也就是說2年內，台積電股價還有最少3成上漲空間。

如果最壞的情況沒有發生，依照該外資目前的基本情境預估，台積電股價上看850元，以目前股價來看有約9成的上漲空間

本文授權自今周刊，原文見此

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