全球首富馬斯克在想啥？推特1.32兆台幣併購案大轉彎 其實背後他對特斯拉「這計畫」野心更大！

【文・劉煥彥】

全球首富馬斯克（Elon Musk）的440億美元（約1.32兆元台幣）的推特購併案，在拖了三個月後出現意外轉折。隨著馬斯克上周末單方面宣布終止收購合約，雙方很可能走上冗長的法律大戰。

但在這波消息面的雜音下，馬斯克其實有個醞釀多年、野心更大的計畫，也就是希望兩年內推出特斯拉智慧手機（Tesla Phone），但絕對不是要跨足5G電信服務。

根據馬斯克的算盤，他要把Tesla Phone做為服務門戶及個人介面，把自己事業版圖中的電動車特斯拉、低軌通信衛星服務星鏈（Starlink），以及太陽能電力業者Solar City的電網及家用能源管理系統，全都連接起來，使「每一輛特斯拉都成訊號傳遞樞紐」，成為一個龐大的智慧城市的基礎。

馬斯克擬兩年內推Tesla Phone 連接電動車、充電樁、家庭用電、星鏈

多年從事國際創投、熟悉矽谷生態的美國科技私募基金安卓樂資本（Andra Global）合夥人，也是台大商學研究所兼任教授林家振，日前以「馬斯克收購推特策略；對智慧城市、特斯拉手機、電動車、太空數位生活、能源轉型之全生態系意涵」為題，發表線上演講。

這個演講內容都是根據林家振及安卓樂資本，多年來與馬斯克面對面的交流，所得出的第一手觀察結果。

簡單來說，馬斯克希望以兩年內將推出的Tesla Phone，串聯特斯拉電動車和家用充電樁，並以太陽城（Solar City）的家戶發電併聯電網後，實現即時能源管理系統（EMS）和智慧城市的願景。

其次，在推特收購案上半年成形後，馬斯克希望把推特打造為兼具支付、通信、影劇、遊戲串流等功能的超級App，使用戶未來在Tesla Phone可以直通星鏈，建立整體智慧生活能源數位轉型的全新生態系。

早在2015年 馬斯克就想結合電動車+太陽能發電

馬斯克早在2015年就想到，希望以電動車特斯拉打造一套能源管理系統（EMS），其中重要環節就是後來收購的Solar City。

Solar City是馬斯克同輩親戚創立的太陽能電板公司，2016年特斯拉以26億美元（近800億元台幣）買下，並更名為Tesla Energy。

林家振說明，根據馬斯克規畫，Solar City可以提供太陽能發電、儲能系統的家用充電樁，儲存下來的電力不僅可以自用、賣回去給電網、給特斯拉電動車充電，也具備由電動車反向回充至家用儲能系統的雙向充電/放電能力。

「馬斯克認為，推特有潛力發展成一個超級App」

到了這幾年推特進入視野後，馬斯克的想法又有變化了。

林家振指出，馬斯克認為，收購推特可以建立一個囊括社群、通信、支付、戲劇、遊戲及影音串流的App，並透過Tesla Phone內建推特及星鏈服務，讓用戶可以一手掌握特斯拉及家用EMS，使馬斯克得以完成整個能源生態系。

林家振說：「他（馬斯克）認為，推特有潛力發展成一個超級App，就像中國的微信可以包羅萬象，他說想把推特打造為具有SNS（社群軟體）的功能，第二是要有支付。SNS以及支付，都是網路上的剛性需求。」

林家振也提到，「從（中國）阿里巴巴的發展軌跡來看，可以看出大家focus在哪裡，錢（資金）就會在哪裡，消費跟投資就會放在這」。

推特購併案如何解套？馬斯克最在意這件事

至於馬斯克規劃的Tesla Phone，「手機可以拿著就走，所以可做為智慧家庭的gateway（門戶），也可以做為能源管理系統的gateway，但他（馬斯克）傾向打造自己的行動電話，裡面的超級App就是推特」。

但如今推特購併案儼然將成為法律大戰，馬斯克的大夢怎麼辦？

林家振對此提出以下幾點觀察：

1. 若推特購併案變成曠日廢時的法律戰，應該雙方都不樂見，因為這樣下去得利的只有律師，拖愈久對律師就愈有利

2. 目前癥結在於，馬斯克不滿推特近2.3億全球用戶中，機器人帳戶（非真人帳戶）佔比太高，估計有5%。若推特希望購併案繼續走下去，就必須給馬斯克完整的交代。

3. 如果機器人帳戶佔比過高，將不利推特抬高自身售價；

馬斯克則覺得，若機器人帳戶佔比高，花大錢買下推特將失去意義，因為未來他入主後，打算向各國政府及企業界推銷推特的商用收費服務。若機器人帳戶佔比太高，他會無法說服潛在客戶買單。

本文授權自今周刊，原文見此。

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