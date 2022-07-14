「我只能付自己的份」聚餐結帳總尷尬拒平攤...丫頭曾窮到住鬼屋，如今年收千萬：賺錢是為增加「人生選項」

【林依榕整理】

藝人丫頭近年來經營副業有成，自創的手搖飲店、餐飲、美容、電商等，粗估為她賺進千萬元年收。事實上，自小家境不好、曾被列為低收入戶的丫頭，努力投資翻身有了現在的成就，她表示賺錢是為了過生活，也想增加「人生選項」。

近日丫頭分享自己過去經歷，回憶說到，17年前當她剛進黑澀會的時候，和大家去餐廳吃飯只能單點，沒辦法點套餐也不能點飲料。

尷尬的是，每次結帳的時候大家要平分，臉皮很薄的她必須硬著頭皮表示，無法分攤、只能付自己吃的部分，「這時期的我在吃飯的時候，人生選項只有最便宜的餐點」。

而租房子的時候，她自己能夠負擔的預算也很低，只能選住鬼屋或是窗戶不能開的房間。但也是因為這樣的生活壓力與環境，讓她拚命改善生活、努力賺錢，讓自己的「人生選項」越來越多。

「雖然也不是錢花不完的富翁，但至少點菜點貴的也不用擔心，現在住的也是我的夢想屋，喜歡的東西也可以想買就買」丫頭說道。

她認為，讓自己有能力的時候，是你選工作，不是工作挑選你；當你有錢的時候，你就有很多人生選項。與其一直抱怨生活、抱怨薪水不漲、抱怨工作，不如好好投資自己，讓自己跟著對的人，對的思維，對的環境一起成長。最後丫頭也反問，「你想要有選擇權的人生，還是要一直被社會選擇？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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