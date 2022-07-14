歐元兌美元平價1:1，買歐洲名牌包「折扣快6折」！代購當地搶貨搶翻天、留學學費也大省

【李易紓整理】

美國聯準會(Fed)確立鷹派立場，讓具避險地位的美元受益，而歐元區經濟衰退風險上升，讓歐元持續下跌，兌美元匯價來到1:1平價，是20年來首見，會讓歐元持續疲弱的關鍵，主要來自於俄烏戰爭、高通膨以及能源危機三重利空夾擊，且歐銀升息速度趕不上美國，恐怕讓利差持續擴大。

不過對於民眾來說，到歐洲旅遊、買精品或是留學，成本都可望大降，目前歐元兌台幣約1：30，到歐洲旅遊買精品包，原本退稅就有2-3成價差，相較去年7月歐元兌台幣約33元，如今匯率剩下30元，等於買精品都快打5-6折。

無法出國血拼，代購業者生意強強滾

就算無法出國血拼，民眾近期委託代購入手LV包、價差相對誘人，也出現了代購業者接單在歐洲當地搶貨的情況。

另外，有意到歐洲留學的民眾，現在更是能省下一大筆，1年學費若是2萬元歐元，等於能省下6萬元台幣。

美元將續走強，想換歐元建議分批換匯

今年來在經濟復甦過程中，原本歐元今年開年表現強勁，但在俄羅斯入侵烏克蘭、歐洲天然氣價格飆升，以及俄羅斯可能進一步切斷供應的擔憂升高，加劇經濟衰退預期，並傷害了歐元。

因此現在想進場投資，分析師認為還不是時候，未來美元還會持續走強，建議存美元會比較保值且風險相對低，若想持有歐元，也建議分批換匯才能降低投資風險。

克羅埃西亞成為第20個歐元國

另外在歐元貶到20年新低之際，歐元區迎來了新成員，歐盟官員在周二正式允許克羅埃西亞加入歐元區，成為第20個採用歐元的國家。自明年1月1日起，克羅埃西亞就會將目前通用的貨幣庫納(Kuna)，改為採用歐元，對企業來說，不但更容易吸引投資、門檻障礙降低，也能免去換匯的匯差。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，「加入歐元將為克羅埃西亞帶來許多經濟上的好處。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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