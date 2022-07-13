為何2位交情40年影視圈大亨因台開撕破臉？練台生：公司最辛苦時我幫邱復生 現在反成最大苦主

【撰文‧梁任瑋】

繼6月下旬台開小股東質疑私募案程序有問題，按鈴控告董事長邱于芸等人背信後，台開大股東練台生近日也質疑定價偏低，風波不斷。

台開私募案爭議持續延燒，連原本最大股東、年代電視台董事長練台生也看不下去，質疑每股定價3.43元過低，有稀釋股權疑虞，呼籲金管會盡速深入調查，否則台開（8月4日）下市後，更不受主管機關監督，將嚴重影響6萬餘位小股東的權益。

自11年前開始投資台開，儘管曾在2011年6月至20年間，擔任台開副董事長，但練台生始終扮演純投資的角色，甚少對外發表看法。

要求召開股東會改選 竟被置之不理

日前，他首度打破沉默，接受《今周刊》採訪，訴說台開推出私募現增案的背後過程，有種種不合理之處。

練台生個人持股台開三萬多張，若是包含旗下相關人，約可掌握6％至7％的股權，原為第一大股東。但今年5月間，台開董事會決議通過私募案，額度為兩億股，每股發行價3.43元，幾乎全數由慧洋海運董事長藍俊昇透過旗下轉投資公司吃下。藍俊昇目前持股約16.4％，一躍成為台開第一大股東，大幅拉開與練台生的距離。

談起私募案背後的千絲萬縷，練台生激動地向《今周刊》表示，邱于芸只在今年5月6日郵寄一封「私募邀請函」給他，連一通電話都沒有打來溝通，就要股東在3天之內（5月9日前）共襄盛舉，「這樣合理嗎？」他認為，台開私募價格與淨值落差太大，已嚴重影響股東權益，邱于芸發函只是「形式上走流程」。

練台生透露，今年3月，藍俊昇曾經找過他談台開，「我當時就表達台開一定要立即召開股東會改選，以嶄新的董事會與銀行團協商債務，讓公司浴火重生，但他（藍俊昇）並未回應，結果他就認了私募，成為最大股東。」後來練台生又找上台開獨董，反映應該盡速召開股東會，未料同樣石沉大海。

「我原來是台開的金主，在台開最辛苦的時候，幫忙邱復生，現在我反而變成台開最大的苦主。」練台生說，他認識邱復生40年，在邱復生的拜託下，陸陸續續投資對方的事業，包括2011年投資台開。而練台生的朋友也基於相信他，因此一起加入投資，不過眼看這幾年台開經營每況愈下、風波不斷，加上高層人事動盪，兩年前他已與邱復生分道揚鑣，所以辭掉台開副董一職，「但這次我真的忍不下去了，決定跳出來公開一切。」

練台生強調，兩年前台開每股淨值至少還有23元，即使去年第三季，也有18.98元，怎麼一夕之間就縮水到只用每股3元多，洽定特定人辦私募現增？他質疑邱于芸故意不出2021年財報，取巧用「30天內平均交易價」辦理私募案，讓有心人士有機可趁。

現金流告急 卻執意花錢開商場、蓋旅館

不只練台生質疑，台開獨董洪榮一也在今年5月11日對台開第一次私募洽定應募人等議案，表示保留意見，原因是「未以財報資料為依據，定價缺乏合理性，此外，洽定第一次應募人為百世多麗股份有限公司，以上所為私募程序均有不當，要求應將私募案送請股東會審議。」

《今周刊》向洪榮一查證，他指出，針對台開私募案，他在4、5月共反對兩次，質疑過去幾年台灣房地產景氣走向多頭，台開辦理現增定價不可能打對折、再對折，且無第三方公正單位鑑價。他也將這個意見同步發函給金管會，但金管會只回應會交給證交所處理就沒有下文，讓他感到非常無奈。

練台生說，台開最大的問題是明明沒有現金，邱復生卻堅持開商場、蓋旅館，重金禮聘外籍建築師，結果「（資金）只出不進」，負債愈來愈多。他坦言，每次開會都與邱復生吵架，後來他退出董事會，如今台開董事會有三席董事，都是藍俊昇體系的人，等於完全掌握控制權，毫無抗衡機制。

邱于芸回應，台開私募除依法向大股東徵集應募意願外，並將相關應募人、應募股數等執行情況，依法完成申報作業，並公告於公開資訊觀測站私募專區上，其過程一切適法、平等、公開、透明。

有關定價，邱于芸強調，台開為上市公司，並非興櫃股票公司，不適用興櫃股票公司須依最近期經會計師查核簽證或核閱的財務報告顯示的每股淨值，作為私募普通股定價基準。上市公司私募只要依定價日前一、三或五個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後的股價；或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後的股價。

她說，台開依法辦理私募，但台開獨董卻反於常情，堅持引用錯誤法條，並藉各式方式要求台開適用興櫃股票公司私募普通股定價基準。

藍俊昇則回應指出，「不合法的事送我都不會拿，（私募）現增過程皆符合程序，目前經營階層很認真，應該全力支持經營團隊。」

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